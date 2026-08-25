上山詩鈉生日獲劉嘉玲感性祝福　梁朝偉張學友吳婉芳同框狀態極佳

昔日香港演藝圈「九龍女」之一、張智霖表姐上山詩鈉（Anna）近日迎來62歲生日，人緣極佳的她獲一眾圈中好友齊聚為她慶生。劉嘉玲近日在社交平台分享為上山詩鈉慶生的派對大合照，現場巨星雲集，陣容極其華麗，引起網民熱烈討論。

上山詩鈉（Anna）近日迎來生日獲一眾圈中好友齊聚為她慶生。（IG@honaiyiu）

上山詩鈉慶生派對星光雲集

劉嘉玲在社交平台貼出慶生合照，並感性留言：「生日快樂永遠的活力女神。人生最幸福的事，莫過於和最懂彼此的人一起優雅地老去。四十載情誼，一切盡在不言中。」照片中，壽星上山詩鈉留著一頭俐落招牌短髮，身穿白色無袖上衣搭配豹紋長褲，神采奕奕！

劉嘉玲在社交平台分享為Anna慶生的派對大合照。（IG@carinalau1208）

眾星凍齡狀態絕佳

劉嘉玲戴著淺藍色棒球帽搭配休閒外套，氣質大方；一旁的張學友戴著黑色棒球帽、身穿深色T恤，精神狀態極佳，而梁朝偉身穿黑色高領外衣，面帶招牌微笑。被譽為「凍齡女神」的吳婉芳留著一頭溫婉長髮，身著黑色西裝外套；站在她身後的唐鶴德身穿深紅色Polo衫，站最側邊的曾志偉則開心擺出「V」字手勢。場面溫馨融洽。

劉嘉玲感性告白與上山詩納40年姊妹情。（IG@annaboop）

這張難得一見的巨星同框照曝光後，不少網民紛紛留言祝福壽星女，並讚嘆：「這才是真正的神仙友情」、「半個香港娛樂圈的黃金時代都在這裏了」、「歲月靜好，幾十年友情真的好難得！」

劉嘉玲與上山詩納姊妹情超過40年。（IG@annaboop）

上山詩鈉去年驚喜重返大銀幕

現年62歲的上山詩鈉出身演藝世家，不僅是張智霖的表姐，80年代出道時更與劉嘉玲、梅艷芳、張曼玉、吳君如、羅美薇、藍潔瑛、戚美珍及邱淑貞等人被封為「九龍女」，紅極一時。她淡出演藝圈後，轉戰保險業並憑藉努力升任資深區域經理。息影近20年的她，去年更驚喜為電影《金童》重登大銀幕，在片中飾演曾志偉的前妻，過足戲癮，令不少影迷喜出望外。

上山詩納與劉嘉玲梁朝偉夫婦交情極深。（IG@annaboop）