蘭香如故｜家族滅門遭退婚　譚松韻千金變丫鬟　被劉學義逼做眼線

由譚松韻、劉學義領銜主演的內地古裝劇《蘭香如故》在Disney+上架，劇中男主角林錦岐（劉學義飾）在認出昔日青梅竹馬的未婚妻已變成家中的三等丫鬟「許蘭香」（譚松韻飾）後，非但沒有第一時間安排私奔或給予救贖，反而命令她擔任眼線去監視自己的正室妻子，這種遊走於道德邊緣的「破格男主角」操作，掀起一場「渣男行徑還是深情佈局」的大論戰。



由譚松韻、劉學義領銜主演的內地古裝劇《蘭香如故》在Disney+上架+。（微博@電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》中男主角林錦岐（劉學義飾）與青梅竹馬的「許蘭香」（譚松韻飾）自幼有婚約。（微博@電視劇蘭香如故）

家族滅門慘遭退婚 嫡女變婢女潛伏復仇

《蘭香如故》講述世家嫡女「沈嘉蘭」（譚松韻飾）原與吏部尚書長孫「林錦岐」（劉學義飾）自幼訂有婚約。豈料沈家突遭誣陷謀逆慘遭滅門，林家為求自保即刻割席退婚，林錦岐隨後被迫娶了朝堂新貴之女（李夢飾）為妻。獲沈家恩惠的家奴許萬全夫婦，以病逝女兒「許蘭香」的名義救下嘉蘭，讓她頂替婢女身份潛入林府，成為最底層的三等丫鬟，親眼目睹下人慘受杖責等階級壓迫。

《蘭香如故》講述世家嫡女「沈嘉蘭」（譚松韻飾）原與吏部尚書長孫「林錦岐」（劉學義飾）自幼訂有婚約。（微博@電視劇蘭香如故）

由譚松韻、劉學義領銜主演的古裝內地劇《蘭香如故》在Disney+上架+。（微博@電視劇蘭香如故）

舊愛變丫鬟 男主竟逼舊愛充當眼線窺探正室妻

沈嘉蘭日日低頭侍奉昔日未婚夫與其正室妻，近在咫尺卻不能相認。林錦岐漸漸發覺這名三等丫鬟才智過人，認出對方後非但沒有私奔或拯救，反而要她充當眼線，暗中監視正室妻趙星棠的一舉一動，二人在府中展開一場驚心動魄的心理戰。

《蘭香如故》中沈嘉蘭日日低頭侍奉昔日未婚夫與其正室妻，近在咫尺卻不能相認。（微博@電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》男主角林錦岐認出對方後沒有私奔或拯救，反而要她充當眼線，暗中監視正室妻趙星棠（李夢飾）。（微博@電視劇蘭香如故）

渣男還是深情佈局？網上掀兩派論戰

這個不按常理出牌的男主角設定，在網絡上引爆「渣男對決深情佈局」的兩派爭論。有網民直言「若是我的話，寧願他當初帶我走，也不要這種把人推進火坑的保護」；但亦有劇迷反駁「他若貿然相認，兩家舊怨未清，嘉蘭隨時死得更快」。沈嘉蘭後續能否憑智慧翻身、為家族洗刷冤屈，成為劇集最大看點。

「若是我的話，寧願他當初帶我走，也不要這種把人推進火坑的保護」 網民留言