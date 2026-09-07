由譚松韻與劉學義領銜主演的古裝大女主劇《蘭香如故》宣布於9月11日開播，劇集預告片與定檔海報釋出後，關注度持續攀升。故事講述大學士府嫡女「沈嘉蘭」（譚松韻飾）遭遇家族滅門慘案後，頂替已故丫鬟「許蘭香」的身分潛入仇家，從最底層的三等丫鬟一步步精心布局，最終逆襲成為當家主母。「開局即滅門」的緊湊設定，令劇集未播出先掀起熱議。



由譚松韻與劉學義領銜主演的古裝大女主劇《蘭香如故》宣布於9月11日開播。（微博@電視劇蘭香如故）

譚松韻如何擺脫甜妹形象？一人分飾兩角展現眼神殺演技

過往以《以家人之名》等熱播劇深入人心的「童顏女神」譚松韻，這次在《蘭香如故》中打破過往形象框架，挑戰演千金「沈嘉蘭」與丫鬟「許蘭香」雙重身分。

譚松韻過往憑《以家人之名》等熱播劇深入人心，被封「童顏女神」。（微博@两小姐的便利贴）

譚松韻在《蘭香如故》中打破過往形象框架，挑戰演千金「沈嘉蘭」與丫鬟「許蘭香」雙重身分。（微博@電視劇蘭香如故）

根據媒體影視專題的分析，譚松韻在首波預告片中，將落難千金的隱忍克制與低階丫鬟的狠辣果斷切換得流暢自如，展現出層次豐富的演技突破。面對家族仇恨與後宅暗湧時，其冷冽無畏的「眼神殺」更是刷新了觀眾對她的既定印象。

譚松韻在首波預告片中，將落難千金的隱忍克制與低階丫鬟的狠辣果斷切換得流暢自如，展現出層次豐富的演技突破。（微博@電視劇蘭香如故）

譚松韻在首波預告片中，將低階丫鬟的狠辣果斷表現的生動形象。（《蘭香如故》預告片截圖）

譚松韻在首波預告片中，將落難千金的隱忍克制表現的生動形象。（《蘭香如故》預告片截圖）

男女主角雙向拉扯與宅鬥極為過癮

根據預告片曝光的劇情線，沈嘉蘭潛入林府後，既要在後宅暗湧中求生，又要調查家族蒙冤真相，與昔日未婚夫林錦岐（劉學義飾）展開層層試探與權謀拉扯。媒體報道指出，兩人從戒備到攜手的反轉劇情，徹底滿足觀眾對智商在線、事業情感雙線推進的期待。