新劇蘭香如故9.11開播！譚松韻落難千金變丫鬟逆襲　極致主僕虐戀

由譚松韻、劉學義領銜主演的古裝大劇《蘭香如故》，宣佈定檔於9月11日登陸CCTV-8（央視八套）及騰訊視頻。目前在騰訊平台的預約量已衝破250萬大關。故事講述名門千金「沈嘉蘭」（譚松韻飾）慘遭滅門後，頂替已故丫鬟「許蘭香」的身份潛入前未婚夫林錦岐（劉學義飾）府中，從底層丫鬟一路逆襲。不少網民討論這種千金變丫鬟逆襲的劇情極具熟悉感，紛紛期待能否複製譚松韻2021年的劇集《錦心似玉》的輝煌。



由譚松韻、劉學義領銜主演的古裝大劇《蘭香如故》，宣佈定檔於9月11日登陸CCTV-8（央視八套）及騰訊視頻。（微博@電視劇蘭香如故）

舊情人變主僕開局極殘酷 《步步驚心》編劇操刀極致拉扯

相較於《錦心似玉》中庶女嫁入侯府的溫情宅鬥，《蘭香如故》的設定在開局就極為殘酷。預告片揭示女主角身負滅門血仇，以最低等丫鬟身份入府；而昔日與她訂婚的青梅竹馬林錦岐，已另娶他人。二人重逢時，已成為「高高在上的少爺」與「命如草芥的婢女」，階級鴻溝巨大。

預告片揭示女主角（譚松韻飾）身負滅門血仇，以最低等丫鬟身份入府。（《蘭香如故》預告片截圖）

故事講述名門千金「沈嘉蘭」（譚松韻飾）慘遭滅門後，頂替已故丫鬟「許蘭香」的身份潛入前未婚夫林錦岐（劉學義飾）府中，從底層丫鬟一路逆襲。（《蘭香如故》預告片截圖）

加上找來《步步驚心》原著作者桐華擔任聯合編劇，預告片中多幕兩人在主僕身份下的眼神交鋒，既有家族仇恨的試探，又有壓抑動心的痛苦。不少看過預告片的觀眾留言分析，這種夾雜朝堂暗湧與「想愛卻必須互相算計」的極致拉扯，虐心程度預計將超越一般宅鬥劇。

預告片中多幕譚松韻、劉學義在主僕身份下的眼神交鋒，既有家族仇恨的試探，又有壓抑動心的痛苦。（《蘭香如故》預告片截圖）

李夢演狠辣正妻 劇組耗資打造40畝明代實景

預告片另一亮點，是實力派演員李夢大膽挑戰狠辣的「瘋狂正妻」人設，對下人手段嚴苛，令後宅危機四伏。據騰訊新聞顯示，劇組特地耗資搭建佔地40畝的明代江南林府實景。

實力派演員李夢大膽挑戰狠辣的「瘋批正妻」人設，成為預告片另一亮點。（《蘭香如故》預告片截圖）

實力派演員李夢大膽挑戰狠辣的「瘋批正妻」人設，成為預告片另一亮點。（《蘭香如故》預告片截圖）

據騰訊新聞顯示，劇組特地耗資搭建佔地40畝的明代江南林府實景。（微博@電視劇蘭香如故）

據騰訊新聞顯示，劇組特地耗資搭建佔地40畝的明代江南林府實景。（微博@電視劇蘭香如故）

劇組特地耗資搭建佔地40畝的明代江南林府實景，呈現象級的電影質感。加上無開外掛的「大女主」設定，讓不少觀眾大讚期待，指只要劇本不崩壞，極有潛力成為今年的古裝大熱劇集。