10.1半價睇好戲｜香港52間戲院半價搶飛、王丹妮9.26落區派爆谷

「10.1 半價睇好戲」強勢回歸! 今日香港戲院商會將展開一連串宣傳，呼籲市民10月1日入戲院享受半價睇好戲優惠。除了甄子丹先生出演的政府宣傳片外，香港戲院商會更邀請到多位藝人拍攝宣傳片助攻，群星透過鏡頭號召觀眾齊齊入戲院，力撐「10.1半價睇好戲」!



「10.1 半價睇好戲」強勢回歸。（公關提供）

群星拍片力撐「10.1半價睇好戲」。（公關提供）

王丹妮任特別嘉賓落區派爆谷

為感謝觀眾對「10.1 半價睇好戲」的支持，香港戲院商會將於9月26日（星期六）舉行「爆谷出沒注意」的街頭快閃活動，以「10.1 半價睇好戲」主題海報設計的宣傳車將駛入鬧市，沿途播放群星宣傳片為活動造勢。大會更邀請特別嘉賓王丹妮小姐親身落區派爆谷，驚喜現身沙田、旺角及銅鑼灣等街頭熱點派福利，與市民互動，率先感受「10.1半價睇好戲」的熱鬧氣氛，全城同歡。

9.26王丹妮快閃沙田旺角銅鑼灣派福利。（公關提供）

王丹妮自封「爆谷控」

王丹妮表示非常興奮可以參與「10.1半價睇好戲」的宣傳活動。她坦言戲院是陪伴自己成長的重要回憶，能以自身力量號召大家入場支持香港電影別具意義。自己私底下亦是「爆谷控」的她，更非常期待親身走入社區派免費爆谷，與大眾分享快樂。她笑言：「爆谷象徵睇戲的快樂，希望這次能把這份甜滋滋的喜悅親手送給大家，全城拿著爆谷，Mark實買飛日，半價搶飛睇好戲，一齊FUN住撐香港戲院業！」

王丹妮自爆私底下是「爆谷控」。（公關提供）

全港熱門中外猛片半價齊撐戲院業

「10.1 半價睇好戲」由文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處的電影發展基金資助，當日全港52間商業戲院所有場次，不論放映格式或影院類型，戲票一律半價。觀眾可欣賞多套最新上映的中外熱門猛片、港產佳作、動畫等，好戲精彩連場，萬勿錯過！戲票將於9月28日（星期一）中午12時起，陸續於各大戲院票房、院線網站及手機應用程式公開發售。詳情請留意各大院線公布。

張繼聰。（公關提供）

廖子妤。（公關提供）

關於參與戲院： (以英文字母順序排列)

星達院線│百老匯院線│ CGV Cinema│華懋電影院│影藝戲院│Cinema City│英皇戲院│高先電影院│ Lumen Cinema│寶石戲院│ MCL院線│新寶院線│新光黃埔│

(貴賓院適用)

關於放映格式：

4DX | CINITY LED | CGS Laser | CGS THX Ultimate | D-BOX | Dolby Atmos | House FX | lMAX | IMAX with Laser | LUXE | MX4D | Onyx Cinema LED | RealD CINEMA | ScreenX

(視乎當日電影上映的格式)