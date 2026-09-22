西環唯一戲院　高先電影院連地舖再度放售　叫價維持1.8億

西區唯一戲院「高先電影院」所在舖位、一樓及一籃子地下舖位，最新再透過代理推出放售，意向價與今年5月份相同，維持1.8億元。



仲量聯行表示，上述放售物業包括堅尼地城吉席街2號海怡花園3座地下及一樓舖位，將以現狀部分連現有租約及部分交吉出售。物業目前出租率高達九成，項目舖位已分拆獨立契約，日後不論持有收租或拆售套現均具彈性。業主叫價1.8億港元。

地舖租戶包括24小時健身中心、便利店

物業坐落吉席街與北街交界，屬區內罕有大型單邊舖，零售基座建築面積高達24,884平方呎，地下及一樓樓底分別高約4.95米及4.55米。舖面廣闊並設有專屬招牌位置，宣傳效益顯著。物業現租予區內唯一一間戲院，並匯聚24小時健身中心及便利店等零售商戶，為區內娛樂、休閒及日常消費熱點。

買家日後可拆售個別舖位套現

除現有九成出租率帶來穩定收入外，物業亦具備顯著增值及自用空間。項目間隔實用，樓底特高，可迎合教會、大型教育機構、特色餐飲、健身及生活零售等多元用途。其中，地下3A號舖建築面積約2,402平方呎，改裝彈性高，適合引入快餐店或其他特色餐飲品牌，預計月租可達120,000港元，呎租約50港元。若成功租出，將可進一步提高項目整體租金回報；而憑藉舖位已分拆獨立契約的優勢，買家日後亦可因應市況靈活拆售個別舖位套現，實現資本增值。

仲量聯行資本市場部資深董事鄧潔瑩表示，在當前波動市況下，資金正加速流向防守性強的優質商舖。是次推售的海怡花園基座商舖意向呎價僅約7,200元，而且享有區內唯一戲院租戶進駐、近乎滿租及舖位獨立契約三大優勢。

去年11月叫價1.3億 較高峰低63%

值得留意，有關物業在2025年11月透過地產代理推出放售，意向價為1.3億元，意向呎價約9,337元。不過當時僅涉及海怡花園第三座地下商舖1(i) 號及商舖1(ii) 號及一樓全層，物業建築面積約13,923平方呎。該巨舖在2016年底以3.552億元易手，即當時意向價1.3億元，較9年前價大幅低約2.252億元或63%。

高先電影院租約期至2029年9月份

資料顯示，高先電影院於2019年11月簽訂租約，最初簽約5年，由2019年11月至2024年10月，戲院於2021年2月開幕，開幕後一年、即2022年，高先電影院提前跟業主續租，租期由2022年10月至2029年9月、共7年租期。

2016年高峰期作價3.552億、兼繳稅逾3000萬

翻查資料，上述舖位業主為豐駿置業有限公司（FORTUNE JOY PROPERTIES LIMITED），該公司於2016年12月斥資3.552億元買入上述舖位，當時更繳付高達3,019.2萬元作為稅款。當時有指買家為高富諾亞太區行政總裁查燿中（CHA YIU CHUNG BENJAMIN）。

市傳其後舖位一度「賣殼」易手

不過據市場消息，上述舖位其後一度透過俗稱「賣殼」的買賣公司股權形式易手，惟成交金額不詳，而據最新資料，上述公司的4名董事中，有3名持有英國護照，同時已經沒有再由查燿中擔任董事。