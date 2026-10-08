i-dle舒華露肩粉裙仙氣亮相釜山　首戰大銀幕口碑佳再登國際影展

韓國女團i-dle成員舒華，近日以演員身分亮相「第31屆釜山國際電影節」。舒華與《幸福快樂的日子》導演阮鳳儀、同片演員陳璇、蔡凡熙及監製苗華川一同出席紅地氈儀式，她以一頭長捲髮配搭淡粉色露肩連身長裙，大方展現白皙香肩。她白裏透紅的極佳狀態散發出滿滿仙氣，獲網民大讚美貌出眾。

舒華以演員身分亮相「第31屆釜山國際電影節」。（IG＠baeksang.official）

長裙拖地頻整裙襬

不過這身華麗造型亦帶來一段小插曲。或許是長裙的裙襬設計實在太長，舒華步入會場時顯得格外小心。為了避免不慎踩到裙腳而發生意外，她在邁開腳步前多次停下仔細整理裙襬。雖然步步為營，但她全程依舊保持著從容不迫的甜美笑容，順利完成紅地氈環節。

舒華長裙拖地頻整裙襬。（STARNEWS圖片）

電影新作接連登上國際電影節

舒華首次參與演出的電影作品《幸福快樂的日子》口碑甚佳，繼早前入圍第51屆多倫多國際影展（TIFF）特別展映單元及入選釜山影展「亞洲電影之窗」後，近日更再度入選第39屆東京國際影展「世界焦點」單元，連續斬獲三大國際影展肯定，她坦言感到相當榮幸。

《幸福快樂的日子》已接連入圍多個國際知名影展。（水花電影圖片）

談及由偶像轉型為演員，舒華直言過去作為歌手長時間面對鏡頭並不陌生，但兩者演出形式截然不同。她表示舞台講求直接展現自我，而電影則需要細膩地透過鏡頭傳達角色情緒，因此拍攝時花了不少心思鑽研表達方式。

舒華首次參與演出的電影作品。（水花電影圖片）