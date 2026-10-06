李光洙開通Bubble狂洗版化身「短訊暴徒」都敬秀爆料私下反差極大

韓國知名藝人李光洙於10月1日正式開通付費粉絲互動平台Dear U bubble（下稱Bubble）。短短數日內，這位在演藝圈以寡言聞名的「亞洲王子」，竟搖身一變成為單日發送逾百條訊息的「訊息洗版魔人」。日前他前往好友都敬秀（D.O./韓國男團EXO成員）的個人演唱會捧場期間，仍躲在觀眾席低頭狂打字，結果被現場工作人員當場捉個正著。都敬秀事後在平台上連環爆料，笑指李光洙是自己認識的人當中「話最少的一個」，反差極大的舉動瞬間引爆網絡話題。



韓國知名藝人李光洙於10月1日正式開通付費粉絲互動平台Dear U bubble（下稱Bubble）。（網上圖片）

日前李光洙前往好友都敬秀的個人演唱會捧場期間，仍躲在觀眾席低頭狂打字，結果被現場工作人員當場捉個正著。（IG@masijacoke850714）

開通即「洗版式互動」 單日訊息量破兩百條

據了解，李光洙自10月1日開通Bubble後幾乎全天候在線。清晨7時許他便上線催促粉絲起床「一起玩Bubble」，隨後無論是換頭像、跑步、用餐還是行程細節統統即時向粉絲交代。有訂閱粉絲統計，開通不足24小時便已收到過百條訊息，關掉通知再打開對話視窗，訊息即顯示為「99+」。李光洙亦自嘲「不停開關Bubble應用程式，但又想讓人覺得自己很忙」，被一眾訂閱者封為「Bubble重度成癮者」。

李光洙自10月1日開通Bubble後幾乎全天候在線。（網上圖片）

清晨7時許李光洙便上線催促粉絲起床「一起玩Bubble」，隨後無論是換頭像、跑步、用餐還是行程細節統統即時向粉絲交代。（網上圖片）

演唱會低頭狂打字 工作人員一句拆穿

10月3日，李光洙與好友金宇彬一同前往京畿道KINTEX捧場都敬秀的演唱會。演出期間，李光洙竟同步透過Bubble向粉絲「文字直播」，更不忘調侃坐在身旁的金宇彬「手臂太粗，還一直揮那隻手錶」。

10月3日，李光洙與好友金宇彬一同前往京畿道KINTEX捧場都敬秀的演唱會。（IG@masijacoke850714）

10月3日，李光洙與好友金宇彬一同前往京畿道KINTEX捧場都敬秀的演唱會。（網上圖片）

當粉絲笑問他是否已經上癮時，李光洙自信回應：「我動作很敏捷，不會被人發現。」然而下一秒他便自爆：「剛才敬秀的工作人員走過來問『你又在玩Bubble嗎？』」他隨後更認真向粉絲請教「有沒有方法可以不被任何人發現」，笑翻全網。

我動作很敏捷，不會被人發現。 李光洙

李光洙認真向粉絲請教「有沒有方法可以不被任何人發現」。（網上圖片）

10月3日，李光洙與好友金宇彬一同前往京畿道KINTEX捧場都敬秀的演唱會。（網上圖片）

都敬秀爆料：他是我認識的人當中話最少的一個

最致命的吐槽來自演唱會主角都敬秀本人。他在自己的Bubble平台上寫道：「聽說光洙哥開始玩Bubble，這傢伙到底是怎麼回事？他是我認識的人當中話最少的一個。」隨後他更自嘲：「啊，是因為跟我已經沒什麼話好說了嗎？」

聽說光洙哥開始玩Bubble，這傢伙到底是怎麼回事？他是我認識的人當中話最少的一個。 都敬秀

都敬秀在自己的Bubble平台上寫道：「聽說光洙哥開始玩Bubble，這傢伙到底是怎麼回事？他是我認識的人當中話最少的一個。」。（網上圖片）

都敬秀在自己的Bubble平台上寫道：「聽說光洙哥開始玩Bubble，這傢伙到底是怎麼回事？他是我認識的人當中話最少的一個。」。（網上圖片）

都敬秀形容好友的舉動「像瘋了一樣」，但也坦言佩服：「看來他跟粉絲相處得很自在，很厲害。」唯一令他受不了的是清晨催起床，「人家睡得好好的，叫人立刻起床，這有點過分吧。」而金宇彬也在自己的平台上留言：「光洙哥開始玩Bubble？在哪裡可以看到？我也想跟他聊天。」

人家睡得好好的，叫人立刻起床，這有點過分吧。 都敬秀

金宇彬也在自己的平台上留言：「光洙哥開始玩Bubble？在哪裡可以看到？我也想跟他聊天。」（網上圖片）

金宇彬也在自己的平台上留言：「光洙哥開始玩Bubble？在哪裡可以看到？我也想跟他聊天。」。（IG@masijacoke850714）

劉在錫拒絕付費訂閱 粉絲改名「在錫哥」反包圍

《Running Man》老搭檔劉在錫（劉在石）日前在YouTube綜藝節目被問及會否訂閱時，笑稱：「我沒辦法每月為光洙花5,000韓元。」粉絲聞訊後，隨即集體將Bubble暱稱改成「劉在錫」或「在錫哥」，令李光洙哭笑不得，在平台上發文喊救命：「現在光是在我眼前就有五個在錫哥啊！」

《Running Man》老搭檔劉在錫日前在YouTube綜藝節目被問及會否訂閱時，笑稱：「我沒辦法每月為光洙花5,000韓元。」（網上圖片）

《Running Man》老搭檔劉在錫日前在YouTube綜藝節目被問及會否訂閱時，笑稱：「我沒辦法每月為光洙花5,000韓元。」（網上圖片）

此外，IVE成員Liz、KISS OF LIFE成員Haneul等現役K-POP偶像已率先付費訂閱；好友金宇彬、IVE成員Rei、izna成員鄭世菲（鄭勢譬）及tripleS成員尹書妍等人亦公開表示渴望訂閱李光洙的Bubble，出現「藝人與粉絲位置互換」的奇觀。不少網民形容，訂閱李光洙的Bubble就像被一位多年老友拉進聊天群組，這種極具親密感的互動方式，讓許多網友大讚：「看他的對話紀錄，就像免費收看了一集綜藝節目！」

看他的對話紀錄，就像免費收看了一集綜藝節目！ 網民留言

不少網民形容，訂閱李光洙的Bubble就像被一位多年老友拉進聊天群組，這種極具親密感的互動方式。（IG@masijacoke850714）