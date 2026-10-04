T.O.P戀Nana　GD李周妍5傳緋聞　BIGBANG與After School情緣惹議

BIGBANG前成員T.O.P與After School出身的NANA（林珍娜、林珍兒）正式認愛，沒想到這段跨團戀情曝光後，竟意外掀出兩團之間的緣分！



T.O.P與NANA因合作MV結緣，今年6月發展成戀人，如今獲雙方經紀公司證實；巧的是，GD（權志龍）過去也曾與After School前成員李周妍（李珠妍）5度傳出緋聞，讓BIGBANG與After School多年來反覆交錯的情緣再度受到關注。

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拍攝MV一拍即合 公司大方證實交往中

T.O.P與NANA今年1月因拍攝《完全瘋了！》MV首次合作，4月NANA又參與T.O.P頻道的宣傳，兩人從工作夥伴逐漸熟悉，最後在6月正式發展成為戀人。雙方經紀公司10月2日證實戀情，表示兩人因拍攝MV結緣，之後逐漸親近並持續交往中。

不過比起T.O.P與NANA這段今天爆出的戀情，BIGBANG與After School之間其實早就有另一段備受關注的「淵源」。GD與After School前成員李周妍從2017年開始，多次被傳出戀愛消息，前後累計達5次，成為韓國演藝圈相當受到關注的緋聞組合之一。

拍照背景、同遊都有蛛絲馬跡 五度傳緋聞全網瘋傳

GD與李周妍首次傳出戀情是在2017年10月，當時李周妍公開一段與GD親密互動的影片，戀愛傳聞隨之曝光，不過李周妍所屬經紀公司當時回應，兩人只是「關係親近的朋友」，否認交往。同年11月，兩人又因夏威夷旅行期間出現相同地點的照片，包括滑翔傘及餐廳等，再度被懷疑是在Instagram放閃，雙方則解釋是因夏威夷演出與熟人一同相處。

到了2018年1月1日，GD與李周妍又被韓媒報導一同前往濟州島旅行，甚至被指相互前往對方住處，戀愛傳聞再升溫。2019年5月，李周妍又曾在個人社群網站上傳與GD使用合成App拍攝的影片，隨後迅速刪除，讓兩人的關係又成話題。

陳年緋聞去年再起 男方正面闢謠

這段緋聞到去年又有新動向。2025年4月，李周妍公開的照片中，沙發、相框等居家擺設被網友認為與GD住家相似，就連照片中的貓咪及相關配件也被拿來比對，因而再度掀起第5次戀愛傳聞。不過這一次GD所屬Galaxy Corporation直接發聲，明確表示「GD與李周妍的戀愛傳聞並非事實」，否認兩人交往。

如今T.O.P與NANA正式認愛，再度讓這段BIGBANG與After School之間的特殊交集受到關注。一邊是已經獲雙方公司證實、從MV合作發展成戀人的T.O.P與NANA；另一邊則是多年來反覆登上話題、但最後由男方明確否認的GD與李周妍。兩團成員接連出現如此巧妙的交集，也讓這段跨團緣分再度成為網友熱議焦點。

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