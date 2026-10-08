嫁金釵｜田曦薇一人分飾真假千金嫁閆桉　10.16首播!劇情陣容一覽

由內地當紅花旦田曦薇與前韓國男團PENTAGON成員閆桉主演的24集古裝劇《嫁金釵》，網傳將於10月16日起在中央電視台電視劇頻道（CCTV-8央視八套）次黃金檔（約每晚21:25）播出，並由內地串流平台優酷（Youku）獨家播映。



該劇改編自晉江文學城知名作家笑佳人的同名小說，由楊龍執導、《延禧攻略》編劇周末執筆。田曦薇在劇中一人分飾真千金「魏嬈」與假千金「君黛」兩角，以一樁「替嫁衝喜（即以大婚為重病世子祛病）」婚事為引，展開真假千金對決、深宅權謀與身世之謎。劇集開播前平台預約人數已飆破100萬大關，引發網民熱烈討論。



由內地當紅花旦田曦薇與前韓國男團PENTAGON成員閆桉主演的24集古裝劇《嫁金釵》。（微博@嫁金釵官微）

由內地當紅花旦田曦薇與前韓國男團PENTAGON成員閆桉主演的24集古裝劇《嫁金釵》，網傳於10月16日起在中央電視台電視劇頻道（CCTV-8央視八套）次黃金時段播出。（微博@嫁金釵官微）

《延禧攻略》編劇執筆 多位資深演員助陣

《嫁金釵》全劇共30集，每集時長約45分鐘，由曾執導《雁回時》的楊龍執導，並由《延禧攻略》及《尚食》的知名編劇周末執筆。除了主演田曦薇與閆桉外，配角陣容亦相當鼎盛，集結了王一楠、毛林林、孔琳、恬妞、陳紫函等多位資深實力派演員。

《嫁金釵》由曾執導《雁回時》的楊龍執導，並由《延禧攻略》及《尚食》的知名編劇周末執筆。（微博@嫁金釵官微）

替嫁衝喜引爆宅鬥 市井孤女逆襲國公府

故事主線以一樁「替嫁衝喜」的婚事展開。魏嬈（田曦薇飾）本是承安伯府的嫡出貴女，幼年卻遭人惡意調包流落市井，靠倒夜香（清理糞穢）的雜役維生，同時要為養母治病、替養父還債。頂替其身份的假千金君黛（田曦薇分飾）則在伯府長大，性格驕縱狠辣。

魏嬈（田曦薇飾）本是承安伯府的嫡出貴女，幼年卻遭人惡意調包流落市井，靠清理糞穢的倒夜香雜役維生。（微博@嫁金釵官微）

頂替魏嬈身份的假千金君黛（田曦薇分飾）則在伯府長大，性格驕縱狠辣。（微博@嫁金釵官微）

當英國公府世子陸濯（閆桉飾）於戰場重傷昏迷時，國公府要求伯府履行婚約過門衝喜。君黛不願嫁去「守活寡」，遂脅迫容貌相同的魏嬈代嫁。魏嬈為籌措醫藥費答應君黛，豈料大婚之日陸濯突然甦醒。自此夫家處處提防，君黛步步緊逼，魏嬈只能在暗潮洶湧的國公府中步步為營，逐步查清自己的身世。劇情後段由內宅延伸至朝堂與邊境戰事，男女主角由互相試探轉為並肩禦敵、護佑百姓。

當英國公府世子陸濯（閆桉飾）於戰場重傷昏迷時，國公府要求伯府履行婚約過門衝喜。（微博@嫁金釵官微）

魏嬈為籌措醫藥費而應允替嫁，豈料大婚之日陸濯突然甦醒。（微博@嫁金釵官微）

田曦薇挑戰一人分飾兩角 對白大增兩倍

田曦薇此次打破過往「甜妹」（甜美可愛）標籤，同時飾演隱忍堅韌的魏嬈與心狠手辣的君黛，被網民形容為「自己打自己」的「並蒂黑蓮」（意指雙重心機角色）。她曾在受訪時透露，雙重角色的轉換是「對身心的極限考驗」，對白更是普通現代劇的兩至三倍。而男主角閆桉則是首次擔綱古裝劇男主，飾演表面病弱、實則深謀遠慮的世子陸濯。

田曦薇此次打破過往「甜妹」（甜美可愛）標籤，同時飾演隱忍堅韌的魏嬈與心狠手辣的君黛。（微博@嫁金釵官微）

田曦薇曾在受訪時透露，雙重角色的轉換是「對身心的極限考驗」，對白更是普通現代劇的兩至三倍。（微博@嫁金釵官微）

期待與改編質疑並存

隨著開播日期臨近，網民反應呈兩極評價。支持者期待田曦薇展現演技突破，讚賞女主角並非「等待救援的弱女子」；但也有部分原著小說粉絲表達擔憂，認為劇版將小說原本主打「先婚後愛」的甜寵情感線，改編為重度的「真假千金對決」與宅鬥，質疑「魔改」偏離原著精神。加上先前宣傳期曾因演員名字排位引發粉絲討論，讓這部古裝大劇未開播便已話題十足。

由內地當紅花旦田曦薇與前韓國男團PENTAGON成員閆桉主演30集古裝劇《嫁金釵》。（《嫁金釵》預告片截圖）

由內地當紅花旦田曦薇與前韓國男團PENTAGON成員閆桉主演30集古裝劇《嫁金釵》。（《嫁金釵》預告片截圖）