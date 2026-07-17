張凌赫田曦薇缺席　《逐玉》開騷賣「天價門票」遭抵制：配角拼盤

陸劇《逐玉》近期話題熱度持續飆升，官方近日宣布將於8月15日在深圳舉辦劇集演唱會，消息原本讓不少劇迷相當期待。沒想到首波公布的嘉賓名單中，劇中最受關注的兩位核心主演張凌赫與田曦薇雙雙缺席，讓大批粉絲錯愕不已。



陣容被酸「配角拼盤」 最高票價1680元人民幣

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據悉，已確認出席的演員包括任豪、孔雪兒、鄧凱、李卿、喻鍾黎、林沐然與向夏等劇中配角。雖然主辦方預告將有「神秘嘉賓」助陣，但缺乏男女主角的陣容仍被網友調侃為「配角拼盤」。

更引發爭議的是票價定位。根據售票平台資訊，演唱會門票分為四檔，看台票從480元到1280元人民幣不等，內場最高票價達1680元人民幣。許多網友直言定價過高，認為陣容與票價嚴重不符。

孔雪兒後援會發聲明抵制 市場反應冷淡

面對爭議，已官宣參演的孔雪兒官方後援會公開發聲明，秉持「不組織、不支持、不鼓勵」原則，拒絕為該演唱會組織購票與應援，並呼籲粉絲將預算優先用於支持演員的新劇宣傳。

已官宣參演的孔雪兒官方後援會公開發聲明，秉持「不組織、不支持、不鼓勵」原則。（微博＠孔雪兒snow官方後援會）

從市場反應來看，截至官宣當日（7月15日）下午，售票平台的「想看」人數僅約2170人，與劇集播出時的火爆熱度形成強烈反差。有網友直言：

「沒有男女主看啥，最重要的兩個人不去」

「感覺就是糊咖聚會撈錢」



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