嫁金釵｜田曦薇一人分飾兩角劇改惹議　原著被改真假千金書粉怒轟

由田曦薇、閆桉領銜主演的古裝劇《嫁金釵》，官方宣布定於10月16日登陸中央電視台電視劇頻道（CCTV-8）次黃金檔（每晚約21:25）兩集連播，並由優酷全網獨播，接力譚松韻與劉學義主演的《蘭香如故》播出。



該劇改編自晉江文學城知名作者笑佳人的同名小說，原著約56萬字，講述故事本以「貴女協議結婚、衝喜先婚後愛」為核心；然而劇版卻將原著女主角魏嬈拆解為「倒夜香的真千金」與「侯府長大的瘋批（即極端偏執的角色）假千金」，改動幅度極大，遭大批原著粉絲質疑「只留劇名卻換了靈魂」。距離開播尚有一星期，相關話題已在社交平台上引發強烈討論。



由田曦薇、閆桉領銜主演的古裝劇《嫁金釵》，官方宣布定於10月16日登陸中央電視台電視劇頻道（CCTV-8）晚間黃金時段播出，每晚兩集連播。（微博@嫁金釵官微）

由田曦薇、閆桉領銜主演的古裝劇《嫁金釵》，官方宣布定於10月16日登陸中央電視台電視劇頻道（CCTV-8）晚間黃金時段播出，並由優酷全網獨播，接力譚松韻與劉學義主演的《蘭香如故》播出。（微博@嫁金釵官微）

原著經典設定 貴女開價十萬聘金換婚書

根據原著實體書（2023年11月出版）簡介及晉江文學城頁面顯示，《嫁金釵》小說自2021年5月開始連載，全文約56萬字。原著講述，英國公府世子陸濯自小就被安置在別墅治病，後來他為證明自身有能力，參加死亡率21%的黑家鐵索橋試煉時受重傷昏迷，承安伯府嫡女魏嬈被選為衝喜新娘。

原著中，承安伯府嫡女魏嬈「貌美卻無美名」，在嫁給英國公府世子陸濯前，主動提出三個條件：聘金十萬；若陸濯身亡，魏嬈分文不取；若陸濯存活，五年內不得和離或休妻。陸濯甦醒後認定妻子舉止輕浮，絕非賢妻，誓言絕不給予寵愛，從而展開一段「先婚後愛」與追妻火葬場（形容男主懊悔並苦追女主的狗血情節）的經典輕喜宅鬥主線。

根據原著實體書（2023年11月出版）簡介及晉江文學城頁面顯示，《嫁金釵》小說自2021年5月開始連載，全文約56萬字。（微博@嫁金釵官微）

由田曦薇、閆桉領銜主演的古裝劇《嫁金釵》，官方宣布定於10月16日登陸中央電視台電視劇頻道（CCTV-8）晚間黃金時段播出。（微博@嫁金釵官微）

由田曦薇、閆桉領銜主演的古裝劇《嫁金釵》，官方宣布定於10月16日登陸中央電視台電視劇頻道（CCTV-8）晚間黃金時段播出。（微博@嫁金釵官微）

劇版大幅改編 單一女主拆分為雙生千金

劇版由楊龍執導、週末編劇，女主角田曦薇一人分飾兩角。劇中設定真千金魏嬈自幼被調包流落市井，靠倒夜香維生；假千金君黛則頂著其名分在侯府長大，性格驕縱狠戾。國公府世子陸濯因戰場重傷昏迷，家族安排衝喜婚事，君黛不願替嫁，魏嬈為籌措養母醫藥費答應代嫁。大婚後陸濯意外甦醒並察覺新娘性格舉止異常，兩人開啟互相試探與防備的拉鋸戰。

劇版《嫁金釵》由楊龍執導、週末編劇，女主角田曦薇一人分飾兩角。（微博@嫁金釵官微）

《嫁金釵》中設定真千金魏嬈自幼被調包流落市井，靠倒夜香維生；假千金君黛則頂著其名分在侯府長大，性格驕縱狠戾。（微博@嫁金釵官微）

根據央視電視劇頻道已發布的「雙生殊途」海報顯示，該劇已獲總冠名與聯合贊助，是優酷今年第五部獲得總冠名的劇集；截至9月中旬，跨平台預約人數已突破141.5萬。換言之，該劇的改編爭議聲浪與網絡熱度呈同步攀升之勢。

劇版《嫁金釵》由楊龍執導、週末編劇，女主角田曦薇一人分飾兩角。（微博@嫁金釵官微）

《嫁金釵》中設定真千金魏嬈自幼被調包流落市井，靠倒夜香維生；假千金君黛則頂著其名分在侯府長大，性格驕縱狠戾。（微博@嫁金釵官微）

書粉怒轟「刨根」 劇粉主張戲劇張力

對於劇版的改動，不少原著粉絲在討論區表達不滿，認為取消協議婚姻、將清醒謀略替換為真假千金宅鬥，直接削弱了角色的精神核心：「追了這麼久，等的是那個敢開口要十萬聘金的貴女，而不是開局倒夜香的少女。不依附權勢的底色淡了。」「名字還在，魂已經不是同一人。」亦有書粉坦言，原著最動人的就是「不依附權勢」四字，如今換成真假千金互撕（即明爭暗鬥），戲劇情緒是有了，人物底色卻被抹去。

對於劇版《嫁金釵》的改動，不少原著粉絲在討論區表達不滿，認為取消協議婚姻、將清醒謀略替換為真假千金宅鬥，直接削弱了角色的精神核心。（微博@嫁金釵官微）

劇版《嫁金釵》由楊龍執導、週末編劇，女主角田曦薇一人分飾兩角。（微博@嫁金釵官微）

然而也有觀眾表示支持劇版，認為原著節奏偏溫吞，劇版提前製造強烈衝突更能吸引電視觀眾。「兩個角色同貌不同命，一個泥裡藏刀、一個金窩發瘋，戲劇張力靠結構撐起來，能拍出新意最重要。」亦有觀眾抱持中立態度，認為劇集尚未播出不宜過早下定論，需視乎前幾集能否清楚交代「為何調換、誰拿診金、金釵信物歸誰」等主要敘事線索。

也有觀眾持支持態度，認為原著節奏偏溫吞，劇版《嫁金釵》提前製造強烈衝突更能吸引電視觀眾。（《嫁金釵》預告片截圖）

對於劇版《嫁金釵》的改動，不少原著粉絲在討論區表達不滿，認為取消協議婚姻、將清醒謀略替換為真假千金宅鬥，直接削弱了角色的精神核心。（《嫁金釵》預告片截圖）