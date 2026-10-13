蒙嘉慧訪問驚爆粗「陣間被人X」全場嘩然 張家輝：呢啲地道文化嚟

影帝張家輝、姜皓文（黑仔）及蒙嘉慧（YoYo）今晚（13/10）出席《我阿爹想旅行》電影首映禮。三人齊齊接受《香港01》訪問。對於電影票房如報捷，被問到若票房「報捷」或會有甚麼慶祝活動時，張家輝搞笑本色：「變捷就好搞啲，因為我哋中國人謙虛嘛，唔敢咁大膽講，但我認為喺票房上面一定會變捷嘅！」他指現今觀眾需要滿足感，電影獲得不少正面評價及鼓勵，對票房極具信心。

（左）張婉婷、黃綺琳、黃鐦、張家輝、姜晧文與蒙嘉慧今晚出席《我阿爹想旅行》首映禮。（盧振輝攝)

當提及若票房突破8,000萬會否有特別舉動，張家輝認真表示：「入股開第二集，都夾份玩少少啦，因為呢套戲都好低成本，其實都好有限。」張家輝更場又發揮幽默本色：「約埋蒙嘉慧嘅老公（鄭伊健）同埋我太太（關詠荷）一齊『裸跑』啦」蒙嘉慧接著說：「『攞咩跑呀？攞住啲咩嚟跑先？」張家輝笑說：「攞住張海報跑。」引得全場大笑。

蒙嘉慧提醒訪問長度疑似「爆粗」 全場嘩然張家輝急打完場

訪問期間發生一段超爆笑的小插曲。當眾人熱烈討論之際，蒙嘉慧擔心訪問時間過長，打算提醒大家「講返這部戲」，大喊：「陣間被人哋X呀我哋。」

此言一出，全場嘩然，蒙嘉慧亦意識到講錯說話，當場嚇得花容脫色。經驗豐富的張家輝見狀，隨即發揮超強反應打完場，幫忙解圍笑言：「即係等於我哋澄清，人哋話我哋講講吓講到其他嘢，固體同液體嗰時係一樣嘅……」蒙嘉慧亦尷尬掩面直呼：「我哋唔好做壞榜樣！我講錯字啊，好驚啊！」張家輝更安慰道：「呢啲地道文化嚟啫，唔緊要！」