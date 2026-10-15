《嫁金釵》男主角閆桉是誰？韓團出道十年、頭部曾長腫瘤剃髮重生

內地古裝大劇《嫁金釵》定於10月16日開播。該劇由內地當紅花旦田曦薇一人分飾「真假千金」兩角，與韓國男團PENTAGON出身的閆桉攜手主演，講述「替嫁衝喜、先婚後愛」的懸疑甜寵故事。劇集開播前，在優酷（Youku）平台的預約人數已突破150萬大關。



對於廣大觀眾而言，男主角閆桉仍是一個相對新鮮的名字，這位1996年在上海出生的29歲男演員，2016年在韓國作為偶像團體門面（團隊外貌代表/Visual）出道，經歷過健康停工、合約到期及離團等風波。近年回內地發展，憑藉《大夢歸離》及《月鱗綺紀》等古裝劇逐步站穩腳步，如今在出道十周年之際，首度擔正男主角面向觀眾。



內地古裝大劇《嫁金釵》定於10月16日開播。（微博@嫁金釵官微）

由內地當紅花旦田曦薇與前韓國男團PENTAGON成員閆桉主演的30集古裝劇《嫁金釵》。（微博@嫁金釵官微）

該劇由內地當紅花旦田曦薇一人分飾「真假千金」兩角，與韓國男團PENTAGON出身的閆桉攜手主演。（微博@嫁金釵官微）

真假千金替嫁衝喜 登陸CCTV-8及Netflix

《嫁金釵》改編自晉江文學城作家笑佳人的同名小說，由《雁回時》導演楊龍執導、《延禧攻略》編劇周末執筆。劇集於10月16日起登陸中央電視台電視劇頻道（CCTV-8）次黃金時段連播，優酷全網獨播，Netflix海外同步上架，網播版共30集。

《嫁金釵》改編自晉江文學城作家笑佳人的同名小說，由《雁回時》導演楊龍執導、《延禧攻略》編劇周末執筆。（微博@嫁金釵官微）

《嫁金釵》於10月16日起登陸中央電視台電視劇頻道（CCTV-8）次黃金時段連播，優酷全網獨播，Netflix海外同步上架，網播版共30集。（微博@嫁金釵官微）

故事講述承安伯府真千金幼時意外流落市井淪為夜香婦「阿醜」（田曦薇飾）；冒名頂替伯府千金身份的假千金君黛（田曦薇飾），嫁給昏迷的英國公世子陸濯（閆桉飾），阿醜隨後在侯府查明身世逆襲。沒想到新婚當晚陸濯奇蹟般甦醒，兩人從最初的互相試探、防備，最終真心相愛，更攜手查出當年真相。

《嫁金釵》於10月16日起登陸中央電視台電視劇頻道（CCTV-8）次黃金時段連播，優酷全網獨播，Netflix海外同步上架，網播版共30集。（微博@嫁金釵官微）

《嫁金釵》改編自晉江文學城作家笑佳人的同名小說，由《雁回時》導演楊龍執導、《延禧攻略》編劇周末執筆。（微博@嫁金釵官微）

閆桉是誰？由上海男孩到韓團門面

現年29歲的閆桉，1996年10月25日出生於上海並在當地成長。2014年，他憑藉優異外型與潛質通過韓國Cube娛樂的海外徵選，翌年赴韓成為練習生。2016年閆桉透過選秀節目《PENTAGON MAKER》嶄露頭角，並於同年10月10日以PENTAGON成員出道，任副唱兼門面（團體外貌代表）。

現年29歲的閆桉，1996年10月25日出生於上海並在當地成長。（微博@閆桉）

2016年閆桉透過選秀節目《PENTAGON MAKER》嶄露頭角，並於同年10月10日以PENTAGON成員出道，任副唱兼門面（團體外貌代表）。（微博@閆桉）

然而，他的偶像之路並非一帆風順。在韓國發展期間，閆桉曾多次因身體健康狀況宣布暫停活動。2023年，閆桉與Cube娛樂專屬合約到期不續約；至2026年，PENTAGON透過官方直播宣布閆桉與日籍成員Yuto正式離團，團體轉為七人體制繼續營運。

至2026年，PENTAGON透過官方直播宣布閆桉與日籍成員Yuto正式離團，團體轉為七人體制繼續營運。（微博@閆桉）

至2026年，PENTAGON透過官方直播宣布閆桉與日籍成員Yuto正式離團，團體轉為七人體制繼續營運。（微博@閆桉）

帶病拍戲延期手術 轉型演員迎10周年

轉戰影視圈後，閆桉從配角做起，2021年在現代劇《我親愛的「小潔癖」》中飾演「是俊傑」；2024年在古裝大劇《大夢歸離》中飾演千年槐妖「離侖」，亮眼表現令人印象深刻；今年又在《月鱗綺紀》中一人分飾「厲劫」與蝶妖「源無獲」兩個角色。

2024年閆桉在古裝大劇《大夢歸離》中飾演千年槐妖「離侖」，亮眼表現令人印象深刻。（微博@閆桉）

閆桉從配角做起，2021年在現代劇《我親愛的「小潔癖」》中飾演「是俊傑」。（網上圖片）

閆桉在《月鱗綺紀》中一人分飾「厲劫」與蝶妖「源無獲」兩個角色。（微博@閆桉）

鮮為人知的是，正當閆桉事業發展順利時，他在2025年7月於個人直播中透露自己頭部長了良性腫瘤，在完成《月鱗綺紀》拍攝後因仍有後續工作安排而推遲治療，直到同年8月才正式剃髮接受手術。當時大批粉絲留言表達不捨：「祝手術順利，健康最重要」、「看到你一邊帶病一邊工作真的很心疼」。

閆桉在個人直播中透露自己頭部長了良性腫瘤，但為了不耽誤《月鱗綺紀》的拍攝進度，他選擇延後治療，直到同年8月才正式接受手術。（微博@閆桉）

適逢2026年10月10日迎來出道十周年，閆桉在微博發表長文感懷過往：「站在舞台上，我可以用自己的方式去傳遞情緒，但站在鏡頭前，我要試著成為另外一個人。」感人肺腑的發言引發許多網民與粉絲共鳴。10月16日開播的《嫁金釵》中，「陸濯」一角將是他首度以男主角身份與觀眾見面，表現備受矚目。

適逢2026年10月10日迎來出道十周年，閆桉在微博發表長文感懷過往。（閆桉微博截圖）

《嫁金釵》於10月16日起登陸中央電視台電視劇頻道（CCTV-8）次黃金時段連播，優酷全網獨播，Netflix海外同步上架，網播版共30集。（微博@嫁金釵官微）

《嫁金釵》於10月16日起登陸中央電視台電視劇頻道（CCTV-8）次黃金時段連播，優酷全網獨播，Netflix海外同步上架，網播版共30集。（微博@嫁金釵官微）

由內地當紅花旦田曦薇與前韓國男團PENTAGON成員閆桉主演30集古裝劇《嫁金釵》。（《嫁金釵》預告片截圖）