金雞獎2026入圍名單｜梁家輝硬撼頂流小生　吳磊檀健次齊爭影帝

華語影壇年度重頭戲、第39屆中國電影金雞獎入圍名單今日（19日）正式出爐！演而優則導的舒淇憑首部執導長片《女孩》橫掃雙料提名，神級影帝梁家輝亦憑《捕風追影》強勢殺入影帝戰團；與此同時，早前獲選代表內地衝擊奧斯卡的口碑神作《歡迎來龍餐館》竟然零入圍，掀起全網熱議！



第39屆中國電影金雞獎入圍名單今日（19日）正式出爐。（微博圖片）

舒淇自編自導《女孩》斬獲金雞雙料提名

轉型導演成績斐然的舒淇，自編自導處女作《女孩》今次一舉入圍「最佳中小成本故事片」及「最佳新晉導演」兩大殊榮。該片早前已在威尼斯影展大放異彩，並先後斬獲釜山國際電影節最佳導演及金馬獎十項重磅提名，今次再度獲得金雞獎肯定，實力毋庸置疑！

舒淇首執導筒即獲肯定。（微博圖片）

金雞影帝跨世代爭霸戰

而在最受矚目的「最佳男主角」戰場上，五屆金像影帝梁家輝憑懸疑力作《捕風追影》再次展現神級演技，硬撼《群星閃耀時》的新生代實力偶像吳磊、《震耳欲聾》檀健次、《飛行家》蔣奇明以及《10間敢死隊》蔣龍，上演一場老戲骨對決實力小生的跨世代影帝爭霸戰！

四屆金像影帝梁家輝憑懸疑力作《捕風追影》入圍「最佳男主角」。（微博圖片）

《群星閃耀時》吳磊（微博圖片）

《震耳欲聾》檀健次。（微博圖片）

宋佳高葉張子楓同台角逐影后桂冠

「最佳女主角」的競爭同樣呈現白熱化，《南京照相館》高葉、《志願軍：浴血和平》宋佳、《捕風追影》張子楓、《鏢人：風起大漠》陳麗君以及《給阿嬤的情書》李思潼齊齊入圍，五位實力派女星將同台廝殺，戰況撲朔迷離。

《志願軍：浴血和平》宋佳。（微博圖片）

《給阿嬤的情書》李思潼。（微博圖片）

衝奧大熱《歡迎來龍餐館》零提名引爆冷疑雲

然而名單公布後，最令影迷譁然的莫過於由文牧野執導、沈騰主演的反戰鉅獻《歡迎來龍餐館》爆冷「交白卷」。該片在豆瓣狂攬8.7分超高口碑，日前更風光宣布代表內地角逐第99屆奧斯卡最佳國際影片，今次金雞獎竟無一斬獲，隨即引發網民「大熱倒灶」的質疑。據消息透露，此番「落選」純屬制度時間差——由於該片於2026年8月才正式上映，已錯過本屆金雞獎評選的報名截止日期，虛驚一場的背後，這部衝奧巨製勢必將強勢殺入明年的第40屆金雞獎，成為橫掃各大獎項的頭號大熱！

沈騰衝奧鉅作零提名引爆冷疑雲。（微博圖片）

第39屆金雞獎完整入圍名單：

最佳故事片評委會提名：

《萬桐書》、《飛行家》、《南京照相館》、《給阿嬤的情書》、《密檔》、《震耳欲聾》、《鏢人：風起大漠》

最佳導演評委會提名：

申奧《南京照相館》、西爾扎提·牙合甫《萬桐書》、吳天戈《菜肉餛飩》、鄭大聖《密檔》、藍鴻春《給阿嬤的情書》

最佳新晉導演評委會提名：

萬力《震耳欲聾》、卞灼《翠湖》、李永一《如意飯店》、舒淇《女孩》

最佳男主角評委會提名：

吳磊《群星閃耀時》飾趙吉虎、梁家輝《捕風追影》飾傅隆生、蔣龍《10間敢死隊》飾章小兵、蔣奇明《飛行家》飾李明奇、檀健次《震耳欲聾》飾李淇

最佳女主角評委會提名：

李思潼《給阿嬤的情書》飾謝南枝、宋佳《志願軍：浴血和平》飾林月明、張子楓《捕風追影》飾何秋果、陳麗君《鏢人：風起大漠》飾阿育婭、高葉《南京照相館》飾林毓秀

最佳男配角評委會提名：

王傳君《南京照相館》飾王廣海、白客《魔方小姐》飾董大偉、此沙《捕風追影》飾熙旺/熙蒙/熙泰、吾守爾·賽來《萬桐書》飾吐爾迪·阿洪、邵峰《密檔》飾顧少棠

最佳女配角評委會提名：

王娟《翠湖》飾謝淑貞、蘭西雅《震耳欲聾》飾張小蕊、茅善玉《菜肉餛飩》飾美琴、謝承穎《密檔》飾阿春

最佳中小成本故事片評委會提名：

《女孩》、《我的喀喇崑崙》、《非凡的你》、《菜肉餛飩》、《翠湖》

最佳兒童片評委會提名：

《馬蘭花開的聲音》、《永不孤行》、《孜木嘎拖》

最佳外語片評委會提名：

《不親密朋友》（泰國）、《極限審判》（美國）、《挽救計劃》（美國）、《愛的暫停鍵》（挪威）、《情感價值》（挪威、法國、丹麥、瑞典、德國、英國）

最佳戲曲片評委會提名：

《刁蠻公主戇駙馬》、《六出祁山》、《火焰駒》、《向警予》、《顧炎武》

最佳紀錄/科教片評委會提名：

《山河為證》、《勞途歸巢》、《逢生：直面癌症》、《隱者山河》、《窗外是藍星》

最佳動畫片評委會提名：

《八仙！》、《三國第一部：爭洛陽》、《羅小黑戰記2》、《浪浪山小妖怪》、《熊出沒·年年有熊》

最佳編劇評委會提名：

湯禹辰《震耳欲聾》、張琪/賀子壯《密檔》、陳思誠/譚麗瑩/六獸《10間敢死隊》、胡曉曦/章笛沙《群星閃耀時》、編劇創作集體藍鴻春/鄭萱萱/楊冷/朱麗雲《給阿嬤的情書》

最佳攝影評委會提名：

盧宏義《萬桐書》、白玉俠《飛馳人生3》、張東亮《鏢人：風起大漠》、邵丹/吳景文《四渡》、趙小丁《驚蟄無聲》、董勁松《狂野時代》

最佳錄音評委會提名：

王硯偉《鏢人：風起大漠》、王鋼/劉曉莎《飛馳人生3》、李丹楓/司中林《狂野時代》、楊江/趙楠《群星閃耀時》、林思宇《南京照相館》

最佳美術評委會提名：

王子超/趙俊翔《給阿嬤的情書》、王競《得閒謹制》、李安然《南京照相館》、林木《鏢人：風起大漠》、柳青《飛行家》

最佳音樂評委會提名：

吳澤華/李奕瀚《給阿嬤的情書》、胡小鷗《10間敢死隊》、胡偉立《鏢人：風起大漠》、高小陽《萬桐書》

最佳剪輯評委會提名：

江亦雋/申奧《南京照相館》、張叔平《菜肉餛飩》、張嘉輝/張超《鏢人：風起大漠》、黃上《魔方小姐》、黃曾鴻辰《飛行家》