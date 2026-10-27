嫁金釵｜田曦薇魏嬈提和離　閆桉痛心咳血暈倒　好兄弟竟補刀搶親

由田曦薇領銜主演、閆桉主演的內地古裝劇《嫁金釵》，於優酷熱播，並透過Netflix在部分海外地區上線。田曦薇在劇中挑戰一人分飾二角，分別飾演底層少女「阿醜」（劇中簡體字作「阿丑」）與驕縱假千金「魏嬈」，演繹替嫁國公府後捲入權謀奪嫡的傳奇經歷。



近日該劇迎來收視狂飆的「修羅場」高潮：女主角魏嬈揭曉身世後，堅決向英國公世子陸濯（閆桉飾）提出和離，陸濯因挽留無果、急火攻心當場咳血。豈料和離之後，恢復單身的魏嬈隨即引來陸濯的生死之交戚仲愷（劉小北飾）展開追求，這一記「兄弟無縫求娶」的補刀，將「追妻火葬場」（傲慢後跪求）的極致情緒張力推向頂點，不少劇迷直呼這修羅場看得又虐又爽。



由田曦薇領銜主演、閆桉主演的內地古裝劇《嫁金釵》，於優酷及海外串流平台Netflix同步熱播。（微博@嫁金釵官微）

田曦薇在劇中挑戰一人分飾二角，分別飾演底層少女「阿醜」（劇中簡體字作「阿丑」）與驕縱假千金「魏嬈」。（微博@嫁金釵官微）

揭開替嫁真千金身份 拒當權謀棋子清醒斬斷虛妄婚姻

魏嬈自幼以「阿丑」之名流落市井受盡磨難，被召回伯府後，遭姑母魏恆娥（陳紫函飾）與養女君黛百般暗算，被迫頂包君黛替嫁入國公府，背負隨時招致烹刑的欺君原罪。隨著宅鬥暗戰升級，機關算盡的君黛聽信魏家大伯母（王一楠飾）讒言企圖鴆殺魏嬈，卻遭丫鬟調換九曲鴛鴦壺而掉換了毒酒，最終君黛飲下毒酒暴斃身亡；而魏嬈亦在血淋淋的真相前徹底明白，自己才是承恩伯府真正血脈相承的嫡出真千金。

魏嬈自幼以「阿丑」之名流落市井受盡磨難，被召回伯府後，遭姑母魏恆娥（陳紫函飾）與養女君黛百般暗算，被迫頂包君黛替嫁入國公府。（微博@田曦薇不拍我來拍）

隨著宅鬥暗戰升級，機關算盡的君黛聽信魏家大伯母（王一楠飾）讒言企圖鴆殺魏嬈。（微博@嫁金釵官微）

機關算盡的君黛聽信魏家大伯母（王一楠飾）讒言企圖鴆殺魏嬈，卻遭丫鬟調換九曲鴛鴦壺而掉換了毒酒，最終君黛飲下毒酒暴斃身亡。（《嫁金釵》預告片截圖）

魏嬈亦在血淋淋的真相前徹底明白，自己才是承恩伯府真正血脈相承的嫡出真千金。（微博@嫁金釵官微）

雖然陸濯曾於危難之際請出聖旨霸氣護妻，但橫亙在兩人之間的替嫁原罪、欺瞞防備，以及沾染著家族鮮血與算計的婚姻本質，讓清醒通透的魏嬈徹底死心。她拒絕在朝不保夕的情感迷思中苟活，毅然以一份和離書徹底瓦解名存實亡的公府夫妻名分，以獨立之姿正面迎戰命運。

雖然陸濯曾於危難之際請出聖旨霸氣護妻，但橫亙在兩人之間的替嫁原罪、欺瞞防備，讓清醒通透的魏嬈徹底死心。（微博@田曦薇不拍我來拍）

魏嬈拒絕在朝不保夕的情感迷思中苟活，毅然以一份和離書徹底瓦解名存實亡的公府夫妻名分。（《嫁金釵》劇照）

心碎和離遭致兄弟無縫搶親 陸濯打翻醋罈急怒火攻心咳血昏厥

魏嬈的決絕轉身，讓昔日高傲自負的陸濯跌入人生谷底。陸濯強忍心痛簽下和離書，卻因急火攻心當場痛心咳血並暈倒，陸濯原以為尚有轉圜餘地，豈料恢復單身的魏嬈隨即引來各方勢力搶娶。

魏嬈的決絕轉身，讓昔日高傲自負的陸濯跌入人生谷底。（《嫁金釵》劇照）

魏嬈要和離，陸濯因急火攻心當場痛心咳血。（《嫁金釵》劇照）

魏嬈要和離，陸濯因急火攻心當場痛心咳血。（《嫁金釵》劇照）

魏嬈要和離，陸濯因急火攻心當場痛心咳血並暈倒。（《嫁金釵》劇照）

陸濯的生死之交、少將軍戚仲愷竟毫不避嫌，向魏嬈展開追求，不僅當面挑釁陸濯「我要娶武安翁主（魏嬈），世子不會翻臉吧」，並嘲諷陸濯是「棄夫」；與此同時，覬覦國公府權勢的西亭侯世子韓遼（代高政飾）亦暗中逼娶。網民爆笑之餘留言：「果然親兄弟才懂怎麼戳肺管子才痛！」

陸濯的生死之交、少將軍戚仲愷竟毫不避嫌，向魏嬈展開追求，當面正面挑釁陸濯「我要娶武安翁主（魏嬈），世子不會翻臉吧」。（《嫁金釵》劇照）

陸濯的生死之交、少將軍戚仲愷竟毫不避嫌，向魏嬈展開追求，當面正面挑釁陸濯「我要娶武安翁主，世子不會翻臉吧」。（《嫁金釵》劇照）

戚仲愷向魏嬈展開追求，嘲諷陸濯是「棄夫」。（《嫁金釵》劇照）

覬覦國公府權勢的西亭侯世子韓遼（代高政飾）亦暗中逼娶。（《嫁金釵》劇照）

面對好兄弟的橫刀奪愛與深愛之人的抽身而去，巨大落差與醋意反噬令陸濯情緒劇烈崩潰。這一幕頂級修羅場，精準踩中當下觀眾對「火葬場虐男主」的情緒爆點，後續世子如何頂著前夫身份從兄弟手中搶回真愛，已成為該劇收視的最強助燃劑。