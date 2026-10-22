《嫁金釵》假千金終局！君黛毒酒反噬死魏嬈懷中　臨終遺言極催淚

由田曦薇領銜主演、閆桉主演的古裝愛情大劇正於央視八套（CCTV-8）、優酷（Youku）及Netflix海內外多平台同步熱播。劇中由田曦薇一人分飾兩角的核心線索迎來最震撼的慘烈高潮，假千金「君黛」帶著九曲鴛鴦壺設宴意圖毒殺真千金「魏嬈」，不料早被魏嬈以善念感化的丫鬟碧桃暗中倒戈調換酒杯，導致君黛自食惡果誤飲毒酒，最終口吐鮮血倒下、慘烈死在魏嬈懷中。這場「假千金死在真千金懷裡」的名場面迅速衝上社交平台熱門搜尋榜，雙生花同面不同命的悲劇終局引爆全網熱議。



由田曦薇領銜主演、閆桉主演的古裝愛情大劇正於央視八套（CCTV-8）、優酷（Youku）及Netflix海內外多平台同步熱播。（微博@嫁金釵官微）

劇中由田曦薇一人分飾兩角的核心線索迎來最震撼的慘烈高潮。（微博@嫁金釵官微）

假千金「君黛」帶著九曲鴛鴦壺設宴意圖毒殺真千金「魏嬈」。（微博@中影小水視頻截圖）

毒酒設局自食惡果 臨終吐遺言道盡悲歌

君黛這一步步錯算，只為守住原本不屬於自己的榮華富貴，直到毒發倒下那一刻，才驚覺自己早已輸得一塌糊塗。她設下毒酒局想除掉魏嬈，卻被丫鬟碧桃暗中調換酒壺，最終喝下自己準備的毒酒。然而在生命的最後一刻，她沒有歇斯底里地發瘋，而是軟倒在魏嬈懷裏，用盡最後氣力道出臨終遺言：「兩手空空，兩手空空，魏嬈，我好冷啊。」

君黛設下毒酒局想除掉魏嬈，卻被丫鬟碧桃暗中調換酒壺。（微博@中影小水視頻截圖）

最終喝下自己準備的毒酒。然而在生命的最後一刻，她沒有歇斯底里地發瘋，而是軟倒在魏嬈懷裏。（微博@互聯網的學姐視頻截圖）

君黛至死才吐露出自己身為姑母魏恆娥私生女、從小被當成爭權棋子的無奈與悲涼，這句遺言道出了她對親情與溫暖的奢求，將兩人的血脈牽絆與宿命悲感拉至頂峰。

君黛至死才吐露出自己身為姑母魏恆娥私生女，將兩人的血脈牽絆與宿命悲感拉至頂峰。（微博@互聯網的學姐視頻截圖）

田曦薇神情變化獲讚 雙生花相擁場面拉滿情感張力

這場下線戲碼之所以能引爆全網，田曦薇在生死關頭一人分飾兩角的神情拉扯堪稱亮點。魏嬈看著昔日算計自己的君黛在懷中生息漸絕，眼神從警惕、震撼瞬間轉化為複雜的悲憫與唏噓；而君黛倒在魏嬈懷裡的眼神則從執念散去變為解脫。這場戲亦被觀眾評為近期最具情緒衝擊力的古裝名場面，正持續推高《嫁金釵》的全網追劇狂潮。

這場下線戲碼之所以能引爆全網，田曦薇在生死關頭一人分飾兩角的神情拉扯堪稱最大亮點。（微博@互聯網的學姐視頻截圖）

這場下線戲碼之所以能引爆全網，田曦薇在生死關頭一人分飾兩角的神情拉扯堪稱最大亮點。（微博@中影小水視頻截圖）

這場戲亦被觀眾評為近期最具情緒衝擊力的古裝名場面，正持續推高《嫁金釵》的全網追劇狂潮。（微博@中影小水視頻截圖）

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