嫁金釵｜三大追悔修羅場分析！田曦薇揭身世　生母拔劍夫婿悔和離

【Netflix】由田曦薇主演的內地古裝劇《嫁金釵》正於優酷與央視八套（CCTV-8）熱播，全球串流平台Netflix亦同步上架。劇中田曦薇一人分飾兩角，故事以「真假千金」錯位為核心，承安伯府真千金魏嬈（田曦薇飾）幼年遭調包，流落民間靠倒夜香維生；假千金君黛（田曦薇飾）頂替其名分在伯府長大，而其生母、入宮為麗昭儀的周芙（毛林林飾），正是魏嬈的親生母親，劇集圍繞身世之謎與宅鬥層層展開。近日劇情發展，掀起「全員追嬈火葬場」（曾辜負對方的人，如今卑微追討原諒）熱潮，本文將聚焦三條追悔線：周芙「追女」、男主角陸濯（閆桉飾）「追妻」、丫鬟碧桃（潘珺雅飾）「追主」。



由田曦薇主演的內地古裝劇《嫁金釵》正在優酷與央視八套（CCTV-8）熱播，全球串流平台Netflix亦同步上架。（微博@嫁金釵官微）

母女線：認親遭拔劍相向 真相大白求原諒

魏嬈自幼被調包，靠倒夜香維生，輾轉取得金項圈與長命鎖作為身世信物。第15集中，魏嬈滿懷期待認母，豈料長命鎖遭大伯母安插的眼線碧桃暗中調包，生母周芙（毛林林飾）誤信假千金君黛，當眾摔碎證物拒絕相認，更一度拔劍指向親生女兒的咽喉。

魏嬈輾轉取得金項圈與長命鎖作為身世信物準備認親。（微博@嫁金釵官微）

魏嬈滿懷期待認周芙為母，豈料長命鎖遭大伯母安插的眼線碧桃暗中調包。（微博@嫁金釵官微）

生母周芙誤信假千金君黛，當眾摔碎證物拒絕相認。（微博@嫁金釵官微影片截圖）

周芙一度拔劍指向魏嬈的咽喉。（微博@青衫赴星河影片截圖）

君黛隨後設毒酒局欲害魏嬈，反遭碧桃調轉酒壺陰陽機關，自飲毒鴆身亡。臨終之際，君黛吐露「我不是你的君黛」，幕後主使魏恆娥（陳紫函飾）至死亦未能洗脫罪責，而假千金君黛至終也沒能喚她一聲「阿母」。真相大白後，周芙醒悟自己親手傷害了骨肉，卑微求原諒，但心死的魏嬈僅留下一句：「為什麼連你也認不出我？」

周芙醒悟自己親手傷害了魏嬈，卑微求原諒。（微博@嫁金釵官微）

真相大白後，周芙醒悟自己親手傷害了魏嬈，卑微求原諒。（微博@嫁金釵官微）

君黛隨後設毒酒局欲害魏嬈，反遭碧桃調轉酒壺陰陽機關，自飲毒鴆身亡。（微博@嫁金釵官微影片截圖）

心死的魏嬈僅留下一句：「為什麼連你也認不出我？」（微博@嫁金釵官微影片截圖）

愛情線：追妻火葬場 陸濯從嫌棄到卑微

愛情線方面，由閆桉飾演的世子陸濯重傷昏迷時，陸家選擇魏嬈「替嫁沖喜」。陸濯甦醒後誤認新娘為名聲惡劣的魏家千金，心生戒備處處試探，嫌其不配為妻，更立下一年和離之約，處處冷落折辱。

陸濯甦醒後誤認新娘為名聲惡劣的魏家千金，心生戒備處處試探，嫌其不配為妻，更立下一年和離之約，處處冷落折辱。（微博@嫁金釵官微影片截圖）

直到得知魏嬈與戚仲愷（劉小北飾）往來，陸濯醋意大發，急怒攻心當場吐血，卻仍嘴硬道「棄我去者又何悔之」，眼眶卻已泛紅。魏嬈恢復身份後，讓母親幫忙辦的第一件事便是辦理和離，徹底失去妻子的陸濯這才放下世子身段，甚至親自下田犁地、抗旨護妻，開啟了漫長的追妻之路。

直到得知魏嬈與戚仲愷（劉小北飾）往來，陸濯醋意大發，急怒攻心當場吐血。（微博@嫁金釵官微影片截圖）

陸濯開啟了漫長的追妻之路。（微博@嫁金釵官微）

陸濯放下世子身段開啟了漫長的追妻之路。（微博@嫁金釵官微）

徹底失去妻子的陸濯放下世子身段，開啟追妻之路。（微博@嫁金釵官微）

主僕線：碧桃調包長命鎖 獲贈祛疤藥毒酒局救主

主僕線的衝突同樣激烈，丫鬟碧桃原本是魏家大伯母安插在魏嬈身邊的眼線，因受家人脅迫而調換長命鎖，成為阻斷母女相認的關鍵一環。然而在日常相處中，碧桃漸被魏嬈的寬厚所感化，即使得知碧桃受人脅迫，魏嬈仍贈予祛疤藥並為其贖身。

丫鬟碧桃原是魏家大伯母安插在魏嬈身邊的眼線，成為阻斷母女相認的關鍵一環。（微博@嫁金釵官微）

丫鬟碧桃原本是魏家大伯母安插在魏嬈身邊的眼線，因受家人脅迫而調換長命鎖。（微博@嫁金釵官微影片截圖）

碧桃在恩義與脅迫之間反覆撕扯，最終在君黛的毒酒局中暗中調轉酒壺機關救下魏嬈。真相揭發後，碧桃亦加入贖罪倒戈陣營，試圖贖回當初的背叛之罪。

碧桃亦加入魏嬈陣營，試圖贖回當初的背叛之罪。（微博@田曦薇）