嫁金釵｜最新劇情日曆！11月3日直通大結局　Netflix更新落後7天

【Netflix】由田曦薇領銜主演、閆桉主演的古裝宅鬥大劇《嫁金釵》現於央視八套（CCTV-8）、優酷熱播，海外串流平台Netflix同步。根據官方發布的追劇日曆，劇集在10月底一直維持每日穩定更新的連播節奏，官方近日（10月29日）宣布將於11月3日強勢開啟「收官禮直通大結局」（付費超前點播），付費會員當晚即可搶先解鎖第30集網絡大結局。然而，海外主力串流平台Netflix因無點映直通通道，須依循優酷VIP常規更新至11月10日才迎來完結篇，瞬間拉開長達7天的海內外更新時差。



由田曦薇領銜主演、閆桉主演的古裝宅鬥大劇《嫁金釵》現於央視八套（CCTV-8）、優酷熱播，海外串流平台Netflix同步。（微博@嫁金釵官微）

《嫁金釵》大結局更新日曆表。（微博@嫁金釵官微）

10月底每日連播無斷檔 優酷敲定11月3日直通第30集終局

官方排播日曆顯示，劇集自10月29日起穩健更新，10月29至31日期間每日均有新集數上線（優酷VIP陸續更新第21至23集，SVIP每日搶先多看一集），並一路每日更新推進至11月3日。優酷敲定於11月3日當晚推出「收官禮直通大結局」，常規進度剛播至第26集的付費會員，即可直踩第30集網播大結局，突襲式提速隨即引發全網追劇熱潮。

《嫁金釵》10月29日至11月3日更新日曆。

海外網飛維持常規更新 後續遇三天斷檔延至11月10日收官

相較於內地付費會員在11月3日直通終局，海外觀眾的進度則顯得相當被動。海外Netflix緊貼優酷常規VIP上架節奏，無法參與11月3日的收官禮。同時，優酷網絡端在收官禮後的11月4日至6日未有安排常規VIP與SVIP更新（三天空白期），常規VIP與海外Netflix須等到11月7日起才恢復更新剩餘集數，直至11月10日才陸續播畢第30集，這意味著Netflix觀眾將比內地直通買家慢足整整7天。

《嫁金釵》11月3日至11月10日更新日曆，優酷常規VIP與Netflix11月10日大結局。

電視台每晚無休連播 央視八套11月9日搶先播畢第33集

除了網絡平台的更新時差外，電視端的排播亦相當緊湊。央視八套（CCTV-8）每晚21:30晚間時段維持每日播出，電視版因電視台欄目剪輯拆分為33集。電視台在11月4至6日期間照常連播（第28至30集），並將於11月9日晚率先播畢電視版第33集全劇終，進度比優酷常規VIP與Netflix的11月10日收官日還提早一天，形成電視台反超普通網播、點映買家提前通關的獨特排播格局。