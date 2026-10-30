嫁金釵｜陳意涵露真面目　鎖春院熔鉛灌喉毒招曝光　魏嬈陸濯反擊

【Netflix】由田曦薇主演的內地古裝劇《嫁金釵》正於優酷與央視八套（CCTV-8）熱播，全球串流平台Netflix亦同步上架，播至第22集迎來全劇新反轉。由陳意涵飾演的太子妃魏姝，從前21集端莊溫柔的「小白花」（外表純潔無辜、柔弱討人憐愛的角色），被揭為操控太子府鎖春院、以熔鉛灌喉毒啞妹妹紅線的幕後黑手。反轉點燃了魏嬈的復仇之火，也令觀眾直呼「情緒過山車」。



【Netflix】由田曦薇主演的內地古裝劇《嫁金釵》正於優酷與央視八套（CCTV-8）熱播，全球串流平台Netflix亦同步上架。（微博@嫁金釵官微）

溫柔長姐偽善面具碎裂 鎖春院暗室囚人殘害至親

魏姝（陳意涵飾）表面是承安伯府溫良恭順的長姐，對流落民間、後來認祖歸宗的堂妹魏嬈（田曦薇飾）主動扶持、處處勸和，連觀眾一度都對她的「隱忍」心生憐惜。然而這份恰到好處的無害，被證實全是偽裝。

魏姝（陳意涵飾）表面是承安伯府溫良恭順的長姐，對流落民間、後來認祖歸宗的堂妹魏嬈（田曦薇飾）主動扶持、處處勸和。（微博@嫁金釵官微）

魏姝（陳意涵飾）表面是承安伯府溫良恭順的長姐，對流落民間、後來認祖歸宗的堂妹魏嬈（田曦薇飾）主動扶持。（《嫁金釵》預告片截圖）

魏姝（陳意涵飾）對流落民間、後來認祖歸宗的堂妹魏嬈（田曦薇飾）主動扶持。（《嫁金釵》預告片截圖）

據劇情交代，太子府暗室「鎖春院」內囚禁的少女，皆是魏姝為穩固太子地位四處綁來的人質，由她負責封口看管，親手維繫這條見不得光的利益鏈，並充作拉攏朝臣的籌碼。更狠絕的是，明知紅線是魏嬈視如親妹的倚靠，魏姝仍狠心以熔鉛灌喉將其毒啞，令其終生喑啞。

太子府暗室「鎖春院」內囚禁的少女，皆是魏姝為穩固太子地位四處綁來的人質。（《嫁金釵》預告片截圖）

太子府暗室「鎖春院」內囚禁的少女，皆是魏姝為穩固太子地位四處綁來的人質，由魏姝負責封口看管。（《嫁金釵》預告片截圖）

魏姝明知紅線是魏嬈視如親妹的倚靠，仍狠心以熔鉛灌喉將其毒啞。（《嫁金釵》預告片截圖）

有觀眾直言：「她最可怕之處，是永遠體面、永遠笑著藏刀。」從「溫柔長姐」到終極幕後黑手，魏姝的人設反轉，正是本劇最打動觀眾的內核，最溫柔的面孔，往往掩蓋著最深的城府。

從「溫柔長姐」到終極幕後黑手，魏姝的人設反轉，正是本劇最打動觀眾的內核。（微博@嫁金釵官微）

魏嬈果斷設局 聯手陸濯發動絕地反擊

第22集紅線誤闖太子府求助卻跳入火坑，鎖春院秘辛隨之曝光，魏姝的偽善面具應聲碎裂。魏嬈看清魏姝與太子黨的殘忍罪行後，果斷放棄軟弱妥協，化被動為主動，她當夜迅速佈局，與國公府世子陸濯（閆桉 飾）達成「強強聯手」的合作協議。兩人約定共享關鍵證據、互相借力，目標一舉扳倒皇后與魏姝的勢力，為被殘害的至親與無辜少女討回公道。

紅線誤闖太子府求助卻跳入火坑，鎖春院秘辛隨之曝光。（《嫁金釵》預告片截圖）

魏嬈當夜迅速佈局，與國公府世子陸濯（閆桉 飾）達成「強強聯手」的合作協議。（《嫁金釵》預告片截圖）

魏嬈與陸濯約定只互通證據、聯手扳倒皇后與魏姝，彼此保留底線，屬互相借力的利益同盟。（微博@嫁金釵官微）

復仇與博弈全面升級

魏嬈親自直搗隱密暗室「鎖春院」，當場將戒備鬆懈的太子府守衛殺得措手不及，成功破門救出全數被囚禁的無辜少女，一舉撕破太子黨見不得光的犯罪利益鏈。這場乾脆俐落的反擊不僅令太子一黨陷入混亂潰敗，魏嬈與魏姝的雙面撕逼對峙亦全面升級，魏姝察覺鎖春院敗露後勢必搶先毀滅人證物證，雙方正面對峙已難避免。

魏嬈親自直搗隱密暗室「鎖春院」，當場將戒備鬆懈的太子府守衛殺得措手不及。（《嫁金釵》預告片截圖）