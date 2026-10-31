Disney+《謊言》開播！柳演錫徐玄振相隔10年再合作　拆解5大必看

改編自英國懸疑犯罪劇《Liar》，韓劇《謊言》（The Perfect Lie）於10月30日在MBC逢週五、六播出，並由Disney+海外同步上架。實力派演員柳演錫與徐玄振，繼2016年《浪漫醫生金師傅》後相隔十年再度合作，這次卻陷入一場性別與記憶交鋒的羅生門。



故事由一場看似完美的初次約會展開，翌日兩人對同一晚發生的事竟有截然不同的說法。一段記憶、兩種說法，將信任與真相的邊界推到觀眾眼前。劇集首播錄得1.9%收視率，憑藉節奏緊湊的心理攻防引發熱烈討論。這部懸疑新作有何魔力？以下為大家盤點《謊言》的五大看點。



韓劇《謊言》（The Perfect Lie）於10月30日在MBC逢週五、六播出，並由Disney+海外同步上線。（IG@mbcdrama_now）

實力派演員柳演錫與徐玄振，繼2016年《浪漫醫生金師傅》後相隔十年再度合作，這次卻陷入一場性別與記憶交鋒的羅生門。（IG@mbcdrama_now）

1.柳演錫與徐玄振：相隔十年的演技交鋒

繼2016年《浪漫醫生金師傅》後，柳演錫與徐玄振兩位實力派演員再度合作。根據韓國媒體報道，徐玄振在發佈會上笑言兩人相識已久，完全不需要熱身即可瞬間入戲。這次他們從生死與共的同僚，變成法庭與審訊室兩端、各執一詞的對立雙方。

徐玄振在《謊言》發佈會上笑言兩人相識已久，完全不需要熱身即可瞬間入戲。（IG@mbcdrama_now）

繼2016年《浪漫醫生金師傅》後，柳演錫與徐玄振兩位實力派演員再度合作。（IG@mbcdrama_now）

2.懸疑升級：一場約會，兩套記憶

喪妻的外科醫生閔俊浩（柳演錫飾）與剛失戀的小學老師姜智善（徐玄振飾）在親友的介紹下進行初次約會，共度浪漫一晚。浪漫過後，姜智善堅稱自己遭受侵犯，兩人各執一詞，事情陷入羅生門。隨著警方介入調查，二人的過去、謊言與秘密被逐一揭開。

喪妻的外科醫生閔俊浩（柳演錫飾）與剛失戀的小學老師姜智善（徐玄振飾）在親友的介紹下進行初次約會，共度浪漫一晚。（IG@mbcdrama_now）

浪漫過後姜智善堅稱自己遭受侵犯，兩人各執一詞，事情陷入羅生門。（IG@mbcdrama_now）

3.改編自英國神劇 融入本土化社會議題

該劇翻拍自英國ITV備受熱議的神劇《Liar》。韓版在保留英劇緊湊結構的同時，深入探討東亞社會中的輿論審判、單親家庭壓力及兩性權力失衡等貼地議題，導演趙英民精準捕捉了角色在道德與日常生活崩塌時的雙面性。

《謊言》翻拍自英國ITV備受熱議的神劇《Liar》。（《Liar》宣傳海報）

韓版《謊言》在保留英劇緊湊結構的同時，深入探討東亞社會中的輿論審判、單親家庭壓力及兩性地位等現實議題。（IG@mbcdrama_now）

4.柳演錫無懼與對手「對撼」

在《謊言》中，柳演錫飾演一位頂尖心臟外科專科醫生，與近期熱播的另一劇集《Doctor X》題材有相似之處。柳演錫在發佈會上幽默回應，表示有密切關注對手劇集的動向，特別是手術場面。但他亦強調《謊言》本質上是一部「高密度心理驚悚的真假遊戲」，與傳統醫療劇截然不同。

在《謊言》中，柳演錫飾演一位頂尖心臟外科專科醫生，與近期熱播的另一劇集《Doctor X》題材有相似之處。（IG@mbcdrama_now）

在《謊言》中，柳演錫飾演一位頂尖心臟外科專科醫生，與近期熱播的另一劇集《Doctor X》題材有相似之處。（IG@sbsdrama.official）

5.情感與理智的極限拉扯

本劇並非單純的懸疑破案，而是聚焦於「人們為何選擇相信自己想相信的謊言」。當最親密的人成了敘述的對手，觀眾將深刻體會到記憶的脆弱與人性的複雜。這場真假難辨的心理遊戲，絕對是本季不容錯過的佳作。

韓劇《謊言》（The Perfect Lie）於10月30日在MBC逢週五、六播出，並由Disney+海外同步上線。（IG@mbcdrama_now）

實力派演員柳演錫與徐玄振，繼2016年《浪漫醫生金師傅》後相隔十年再度合作，這次卻陷入一場性別與記憶交鋒的羅生門。（IG@mbcdrama_now）