《神與律師事務所》首播高開　柳演錫飾落魄律師撞鬼被許城泰附身

由柳演錫和李絮主演的全新韓劇《神與律師事務所》已於Viu首播，憑藉「靈異+律政」的獨特設定與柳演錫「一人分飾多角」的破格演技，首周即以亮眼成績強勢起跑！根據韓國尼爾森收視調查公司數據，第1集全國收視率達6.3%、第2集更刷新自身紀錄衝上8.7%，一舉奪得同時段收視冠軍寶座。接下來為你整理了這部爆款韓劇的首播劇情以及網上熱討，觀眾們記得到Viu追看。



《神與律師事務所》逢星期六、日晚上在Viu上架。（資料由Viu提供）

求職不遂 自立門戶竟撞鬼

《神與律師事務所》首集以明快節奏交代了主角申二朗（柳演錫飾）的悲慘處境。因曾任檢察官的父親10年前捲入案件，他在大型律師事務所求職屢屢碰壁，甚至在太白律師事務所面試時遭王牌律師韓娜賢（李絮飾）羞辱。為了生存，二朗決定自行創業，在破舊的玉泉大樓租下辦公室——他做夢也沒想到，這裡曾是巫堂作法的地方。

《神與律師事務所》劇集截圖。（資料由Viu提供）

遷入後二朗偶然點燃抽屜裡發現的神祕香枝，從此開始看見亡者。第一個找上門的，是纏著他要查明身份的鬼魂李康楓（許城泰飾）！這隻鬼魂只要聞到喜歡或討厭的東西就會激動，甚至直接附身在二朗身上，做出種種荒唐舉動，而二朗本人對此毫無記憶。在神父的幫助下，二朗得知：只要知道鬼魂的名字和出生日期，就能恢復其記憶。他最終確認這隻纏人的鬼魂，正是委託人金敏珠（金施恩飾）因醫療過失而喪生的丈夫李康楓。

申二朗（柳演錫飾）。（資料由Viu提供）

儘管一度猶豫是否要接這宗收不到委託費的鬼魂案件，但看著金敏珠哭訴女兒因失去父親而封閉自我，二朗最終還是無法袖手旁觀——因為他比誰都清楚，父親含冤而死的痛苦無人傾聽是甚麼滋味。

就在真相被掩蓋、金敏珠準備以低價與醫院達成和解之際，二朗根據李康楓提供的線索，成功揭露對方律師的私下交易，扭轉局面並正式提起訴訟。

申二朗（柳演錫飾）。（資料由Viu提供）

法庭爆笑名場面 律師被鬼附身大出醜

首集高潮位莫過於首次庭審！二朗的對手律師，正是當初羞辱過他的韓娜賢。為了勝訴，韓娜賢不擇手段，不僅翻出李康楓曾是黑道成員的過去，甚至捏造他虐待女兒的虛假指控，意圖抹黑死者形象。

在一旁觀戰的李康楓魂魄怒不可遏，當場附身在二朗身上，只見原本斯文的二朗瞬間臉頰通紅，操著粗魯的忠清道方言飆罵，甚至向前衝撞；然而下一秒卻被韓娜賢伸腳絆倒，狼狽摔倒在地，被潑了一身水才清醒過來。恢復神智的二朗發現自己大字型躺在法庭中央，當場哀號：「我真的好討厭當看得見鬼的律師！」經此一役，二朗決定回到事務所燒毁所有符咒，以杜絕與亡魂溝通，此時李康楓女兒突然身體不適，二朗將其送到醫院，並要求李妻交代亡夫一切，助其迎接對方律師的攻擊。

申二朗（柳演錫飾）被附身後大鬧法庭。（資料由Viu提供）

二朗從護士口中得悉李康楓案中的關鍵證物——電腦硬碟被送到二手市場，他立即與李康楓趕往現場，竟誤闖毒品交易基地；韓娜賢佯裝成檢察官到場搜查，無奈與二朗一同被收押，此時李康楓再次附身二朗，一秒切換至當年叱吒風雲的黑幫狀態，輕鬆打倒眼前的混混們後又瞬間暈倒，韓娜賢本想砸爛電腦硬碟，可是想到適才二朗對她的保護，最終無法下手，二朗贏了漂亮的一仗，也為後續劇情埋下精彩伏筆。

網民激讚柳演錫演技大爆發

柳演錫在首集展現了多層次演技：從路邊無法無視賣菜老奶奶的溫暖律師，到被鬼魂嚇到躲在桌下、甚至逃到教會祈禱的膽小模樣，再到為弱者挺身而出的堅定信念，特別是他被附身時瞬間切換為粗獷大叔的方言演技，更被喻為演技派對的開場騷！不少網友對於他的表現給予高度評價，指他「以多變面貌豐富了角色」、「柳演錫演喜劇太有感了」、「劇情好新鮮，完全沒冷場」；亦有人大讚他的演繹極具層次：「從溫暖的人性美，到看見鬼魂時驚慌失措的喜劇魅力，以神乎其技的演技來回穿梭」。

申二朗（柳演錫飾）被附身。（資料由Viu提供）

學IVE跳舞 拜訪巫師做功課

隨著劇集熱播，柳演錫近日分享了更多拍攝幕後故事。他透露劇中他將被女團練習生、天才科學家、小孩等各種靈魂附身，每一集都是全新挑戰；其中最引人注目的，莫過於將化身「前女團出身的高中生」，需大跳K-Pop舞蹈，柳演錫笑言特地花了兩個月排舞，還仔細研究女團IVE的MV，連結尾動作都不放過。

申二朗（柳演錫飾）。（資料由Viu提供）

為了演好被附身的狀態，他也做了大量功課！曾拜訪巫師、收看聲稱「鬼上身」的影片，以研究被附身者的神態與肢體語言，他形容這個過程並不容易，但也讓他的表演更加立體真實！他更會在片場反覆觀察飾演該角色的配角演員，甚至聆聽他們的錄音檔，抓住說話節奏與習慣動作。他形容這次拍攝「從頭到尾都很新鮮」，因為每一次附身都是全新的挑戰。

李絮冷血律師氣場全開

曾以《模範的士》讓觀眾留下深刻印象的李絮，這次化身為了勝訴不擇手段的王牌律師韓娜賢。首集中她以犀利辯論營造法庭緊張感，與柳演錫針鋒相對的對手戲火花十足！劇中她不僅在面試時羞辱二朗，更在首次庭審中使出抹黑手段，展現角色冷酷無情的一面，有網民指她「氣場全開」：「彷彿看到了《模範的士》姜荷娜」、「她就適合演女強人」、「韓娜賢應該也有自己的故事」。

韓娜賢（李絮飾）。（資料由Viu提供）

李絮日前出席製作發布會時，對新劇信心滿滿。她表示《神》劇適合一家大小觀看，相信能帶給觀眾新鮮的觀劇體驗。對於同時段劇集收視競爭激烈，她與柳演錫都表示沒有壓力，認為觀眾有選擇是好事。

韓娜賢（李絮飾）。（資料由Viu提供）

黃金配角許城泰客串引爆話題

《神與律師事務所》集結多位實力派演員助陣，為劇情增添豐富層次，《魷魚遊戲》許城泰特別客串首集冤死鬼魂李康楓，粗獷又帶有喜感的演出，與柳演錫被附身後的暴走場面相得益彰，成為首集最大亮點。後續陣容同樣令人期待：金美卿飾演二朗母親，對兒子突然能看見鬼魂的能力充滿擔憂；鄭勝吉飾演從巫師轉為神父的人物，負責引導亡靈升天；孫汝恩則飾演二朗姐姐，始終支持著弟弟的選擇。