朱智勛河智苑廁所上演激情肉搏　 柳演錫變身女團練習生引爆話題

Viu於3月份上架的兩套韓劇為大家帶來兩大男神！一邊是柳演錫憑藉《神與律師事務所》上演一人分飾多角的演技派對，從黑道大叔到女團練習生切換自如，成功帶動收視衝破雙位數；另一邊則是朱智勛以《權慾之巔 Climax》化身權力遊戲中的獵犬，用一張被導演喻為「最能表現慾望的臉」，揭開政商娛樂圈的赤裸角力。



《權慾之巔 Climax》逢星期一、二晚上在Viu上架。（公關提供）

柳演錫為鬼申冤

去年還在《現在撥打的電話》中飾演寵妻霸總的柳演錫，這次在《神與律師事務所》中徹底變身，他飾演的申二朗因搬到曾為巫堂的辦公室，從此擁有被鬼魂附身的特殊體質，展開替亡者伸冤的奇幻旅程。首集他先是被含冤而死的黑道鬼魂附身，操著粗獷的方言在法庭上爆金句，下一秒卻被對手律師李絮伸腳絆倒，被潑冷水才清醒。這場反差極大的演出，讓觀眾見識到他從未展現的喜劇天賦。

《神與律師事務所》逢星期五、六晚在Viu上架。（公關提供）

而真正引爆話題的，是上周播出的第3、4集。經歷首宗案件後，申二朗（柳演錫飾）決心擺脫見鬼體質，沒想到辦公室早已出現一位新「客人」——一名身穿校服的女高中生，二朗的善心再度發作，決定為其查明真相。

《神與律師事務所》申二朗（柳演錫飾）。（公關提供）

柳演錫變身女團練習生

最高潮莫過於被附身的「舞蹈時間」，當二朗姐夫手機響起女團IVE的《LOVE DIVE》，女高中生鬼魂瞬間附身，只見二朗臉頰泛紅，完美消化舞蹈動作，甚至擺出結尾pose！柳演錫自爆為此幕花了兩個月排舞，仔細研究IVE的MV，連結尾動作都不放過。這幕「附身偶像舞」也在網上迅速引爆熱議，網友紛紛留言：「柳演錫跳女團舞也太專業」、「他到底還有甚麼不會演」、「從黑道大叔到女團練習生，演技派對真的來了」；柳演錫隨後在IG限時動態轉發他與IVE成員合跳《LOVE DIVE》的影片，隨即被粉絲笑指：「oppa很享受當女團吧」、「不愧是偶像公司旗下的演員」、「他的副業是女團嗎？」

《神與律師事務所》申二朗（柳演錫飾）。（公關提供）

二朗查明少女鬼魂正是話題選秀節目中的女團練習生金秀雅（吳藝珠飾），她從小由外婆撫養長大，白天打工、夜晚跳舞追夢，被Glory娛樂相中後成為練習生，但經紀公司主張她因隊內不和退賽後選擇輕生。

《神與律師事務所》申二朗（柳演錫飾）。（公關提供）

李絮突破心魔

二朗與韓娜賢（李絮飾）分別展開調查，娜賢敏銳察覺案件疑點，進而提出他殺的可能性；二朗則潛入Glory娛樂，與金秀雅生前喜歡的作曲家高宗錫（鄭時憲飾）正面相遇！就在聽到他的手機鈴聲瞬間，金秀娥的記憶清晰回歸——這正是墜樓當天響起的鈴聲，被附身的二朗立刻追趕匆忙離開的高宗錫，險些被車撞上，就在千鈞一髮之際，韓娜賢突破過去失去姐姐的心理陰影，奮不顧身撲上去救下二朗。附身解除後，癱坐路邊的娜賢與回過神來的二朗在飄落的櫻花樹下四目相對——預告兩人將從嫌隙關係走向雙向救贖，被韓國媒體喻為最佳場面。

《神與律師事務所》韓娜賢（李絮飾）、申二朗（柳演錫飾）。（公關提供）

朱智勛為父報仇成檢察官

另一部話題劇《權慾之巔 Climax》同樣來勢洶洶，劇集以韓國財閥界與娛樂圈為背景，首集便以快節奏勾勒出主角方泰燮（朱智勛飾）的悲慘出身與野心。他出生於工廠工人家庭，父親因無辜捲入案件而死亡，為了報仇，他決心成為檢察官；然而進入檢察廳後，他才發現這是一個由血緣與權力主導的封閉王國，僅憑實力根本無法出頭。

《權慾之巔 Climax》方泰燮（朱智勛飾）。（公關提供）

就在此時，他遇見了因逃稅爭議形象跌至谷底的頂級女演員秋尚雅（河智苑飾）。為了登上權力頂峰，他選擇與這位害怕落魄的明星結婚，成為媒體口中的「土湯匙檢察官與頂級明星」組合。這場看似光鮮的政壇銀色婚姻，實則暗藏各自盤算：方泰燮需要秋尚雅的名氣與人脈，秋尚雅則急需WR集團的投資讓她復出。

《權慾之巔 Climax》方泰燮（朱智勛飾）。（公關提供）

朱智勛河智苑成假面夫妻

首集最高潮的場面，莫過於秋尚雅在接待完WR集團回家後與方泰燮重逢，兩人在廁所上演的激情肉搏戲，有觀眾指兩人「看似親密實則各懷鬼胎」、「他們是共生的關係」、「朱智勳和河智苑真的很配」，也為後續相愛相殺的劇情埋下伏筆。

《權慾之巔 Climax》朱智勛和河智苑上演激情吻戲。（公關提供）

與此同時，方泰燮開始掌握WR集團的黑幕，而權力結構的震盪，也圍繞著有望成為總統候選人的南惠薰市長、WR集團繼承人權鍾旭（吳正世飾）與集團實權人物李亮美（車珠英飾）之間展開，讓觀眾直呼「一看就停不下來」。朱智勳為了上位，更不惜一切在暗底地作出一連串調查，即使牽連到秋尚雅也毫不留手，二人之間的關係到底會發生什麼變化，成為觀眾最引以期待的關注。

《權慾之巔 Climax》方泰燮（朱智勛飾）、秋尚雅（河智苑飾）。（公關提供）

網友熱討柳演錫朱智勛新劇

隨著兩部劇熱播，網友討論持續升溫，對於柳演錫的表現，網友紛紛表示：「柳演錫演喜劇太有感了」，觀眾則讚嘆朱智勛：「演技太瘋了」、「演技全員在線」、「朱智勛的獵犬眼神太有戲」；也有網友分析兩劇差異：「《神與律師事務所》是靈異喜劇，看得輕鬆又過癮；《權慾之巔》是權力暗黑，每一集都讓人屏息。」

《神與律師事務所》逢星期五、六晚在Viu上架，《權慾之巔 Climax》逢星期一、二晚間在Viu播出，香港觀眾可以緊貼最新進度。