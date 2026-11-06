《再婚皇后》李鍾碩大騷胸肌背肌　演神鳥變身掀議　被讚狀態回春

由申敏兒、李鍾碩領銜主演的Disney+宮廷奇幻韓劇《再婚皇后》首播即引爆全網熱話！劇集改編自近30億點擊率的人氣網絡漫畫。除了申敏兒霸氣「休夫」改嫁的復仇主線令人大快人心，最引發熱議的是李鍾碩飾演的西王國王子半裸由神鳥變回人形的爆肌橋段，瞬間成為社交平台的焦點。李鍾碩大騷苦練多時的精壯背肌與胸肌，被網民大讚「狀態回春」、「靠靚樣打橫行」！



由申敏兒、李鍾碩領銜主演的Disney+宮廷奇幻韓劇《再婚皇后》首播即引爆網上熱話！（IG@disneypluskr）

李鍾碩飾演的西王國王子由「神鳥」化回人形的半裸戲碼，瞬間成為社交平台的焦點。（《再婚皇后》劇照）

霸氣皇后拒委曲求全 果斷離婚改嫁敵國王子

《再婚皇后》講述完美皇后娜菲爾（申敏兒飾）遭東大帝國皇帝（朱智勛飾）背叛。面對丈夫執意迎納情婦入宮，娜菲爾並未如傳統苦情女主角般逆來順受，反而冷靜答應離婚，並在眾人面前宣布改嫁西王國第一繼承人海因里王子（李鍾碩飾），展開一場融合政治算計與浪漫情緣的華麗復仇。申敏兒以內斂演技展現皇后風範，完美刻劃角色獨自承受孤寂卻以國事為先的複雜心境。

《再婚皇后》講述完美皇后娜菲爾（申敏兒飾）遭東大帝國皇帝（朱智勛飾）背叛。（IG@disneypluskr）

面對丈夫執意迎納情婦入宮，娜菲爾並未如傳統苦情女主角般逆來順受，反而冷靜答應離婚，並在眾人面前宣布改嫁西王國第一繼承人海因里王子（李鍾碩飾）。（IG@disneypluskr）

李鍾碩化身「鳥系男友」半裸變身大騷肌肉

全劇最令粉絲熱血沸騰的橋段落在李鍾碩的「半裸變身戲」。李鍾碩在劇中飾演的海因里出身魔法家族，擁有變身為神秘飛鳥（白隼／被暱稱為Queen）的能力。首週劇情中，他以飛鳥姿態悄悄接近並默默守護娜菲爾。當海因里完成「鴻雁傳書」任務、從飛鳥變回人形的一刻，鏡頭直接捕捉了他半裸的畫面，大騷為劇集特意苦練的精壯背肌與胸肌。

全劇最令粉絲熱血沸騰的橋段落在李鍾碩的「半裸變身戲」。（《再婚皇后》劇照）

李鍾碩在劇中飾演的海因里出身魔法家族，擁有變身為神秘飛鳥（白隼／被暱稱為Queen）的能力。（《再婚皇后》劇照）

當海因里完成「鴻雁傳書」任務、從飛鳥變回人形的一刻，鏡頭直接捕捉了他半裸的畫面，大騷為劇集特意苦練的精壯背肌與胸肌。（《再婚皇后》劇照）

魔鬼特訓一個月！為展完美肌肉「主動爭取延期」

據了解，李鍾碩為了在鏡頭前呈現最完美的精壯背肌與胸肌，他早前主動向劇組多爭取了一個月的時間來調整體態。在這一個月內，他進行了嚴格的飲食控制與高強度重量訓練，最終不僅減退了包包面，其結實且稜角分明的輪廓更被外界高度評價為「狀態回春」。這番苦心沒有白費，相關變身片段在上架後三小時內狂吸逾11萬個Like，大批網民對其視覺衝擊力感到驚艷，留言「這段真的能不付費看嗎」、「李鍾碩的身材管理完全是視覺衝擊」，甚至在網上流傳出「靠靚樣打橫行」的金句，完美詮釋深情誘惑的「鳥系男友」。

李鍾碩的身材管理完全是視覺衝擊！ 網民留言

李鍾碩為了在鏡頭前呈現最完美的精壯背肌與胸肌，他早前主動向劇組多爭取了一個月的時間來調整體態。（《再婚皇后》劇照）

在這一個月內，李鍾碩進行了嚴格的飲食控制與高強度重量訓練。（《再婚皇后》劇照）

在這一個月內，李鍾碩進行了嚴格的飲食控制與高強度重量訓練，最終不僅減退了包包面，其清瘦且稜角分明的輪廓更被外界高度評價為「狀態回春」。（《再婚皇后》劇照）

在這一個月內，李鍾碩減退了包包面，其清瘦且稜角分明的輪廓更被外界高度評價為「狀態回春」。（《再婚皇后》劇照）