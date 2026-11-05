再婚皇后劇情｜朱智勛當眾拋棄正宮申敏兒！李鍾碩神級救場共舞

由李鍾碩（又譯：李鍾奭）、申敏兒領銜主演的宮廷奇幻愛情劇《再婚皇后》（The Remarried Empress），於串流平台Disney+熱播！首播四集即帶來震撼「解圍名場面」，東大帝國新年祭舞會上，皇帝索本修（朱智勛飾）先與皇后娜菲爾（申敏兒飾）一同現身，卻將意義非凡的「第一支舞」交給情婦菈絲塔（李世榮飾），當眾拋下皇后，令其顏面掃地。就在全場陷入死寂之際，西王國第一繼承人海因里王子（李鍾碩飾）手持藍玫瑰現身，當眾向皇后發出共舞邀請，以行動力撐被羞辱的皇后。



由李鍾碩（又譯：李鍾奭）、申敏兒領銜主演的宮廷奇幻愛情劇《再婚皇后》（The Remarried Empress），於串流平台Disney+熱播！（IG@disneypluskr）

第一支舞交給情婦 皇帝當眾拋下皇后

娜菲爾（申敏兒飾）是舉國敬重且深受人民愛戴的「完美皇后」，與皇帝索本修（朱智勛飾）青梅竹馬，本應攜手一生，豈料皇帝愛上逃亡奴隸出身的菈絲塔（李世榮飾）。東大帝國新年祭舞會上，索本修與娜菲爾一同現身，卻以「只與菈絲塔練習了這支舞」為由，將意義非凡的第一支舞交給情婦。

娜菲爾（申敏兒飾）是舉國敬重且深受人民愛戴的「完美皇后」，與皇帝索本修（朱智勛飾）青梅竹馬本應攜手一生。（IG@disneypluskr）

東大帝國新年祭舞會上，索本修與娜菲爾一同現身，索本修卻將意義非凡的第一支舞交給情婦菈絲塔。（《再婚皇后》劇照）

索本修牽起菈絲塔步入舞池，將元配皇后孤立在原地，在共舞期間，菈絲塔更屢次以眼神挑釁娜菲爾，令娜菲爾在所有皇室貴族面前尊嚴掃地，成為全場最尷尬的焦點。

索本修將娜菲爾孤立在原地。（《再婚皇后》劇照）

菈絲塔更屢次以眼神挑釁娜菲爾，令娜菲爾在所有皇室貴族面前尊嚴掃地。（《再婚皇后》劇照）

王子攜藍玫瑰邀舞 公然撐腰「打臉」皇帝

就在宴會氣氛凝滯之際，海因里手持鮮豔的藍色玫瑰穿過竊竊私語的人群，逕直走到娜菲爾身前。他按照西式宮廷最高規格，優雅單膝微屈並遞出玫瑰，向皇后鄭重行「屈膝邀舞禮」，邀其共舞。

海因里手持鮮豔的藍色玫瑰穿過竊竊私語的人群，逕直走到娜菲爾身前。（《再婚皇后》劇照）

海因里按照西式宮廷最高規格，優雅單膝微屈並遞出玫瑰，向娜菲爾鄭重行「屈膝邀舞禮」，邀其共舞。（《再婚皇后》劇照）

踏入舞池後，海因里與娜菲爾翩翩起舞，還低聲輕問：「結婚了嗎？」娜菲爾保持沉默並未回應，海因里隨即揚起玩味微笑，自顧自補充道：「真是可惜。」當娜菲爾跳到索本修面前時，海因里更無畏地阻擋在皇帝視線前方，把一場針對皇后的「公開羞辱」以極具反差的姿態扭轉為深情的「公開告白」。

踏入舞池後，海因里與娜菲爾翩翩起舞，還低聲輕問：「結婚了嗎？」（《再婚皇后》劇照）

娜菲爾保持沉默並未回應，海因里隨即揚起玩味微笑，自顧自補充道：「真是可惜。」（《再婚皇后》劇照）

當娜菲爾跳到索本修面前時，海因里更無畏地阻擋在皇帝視線前方。（《再婚皇后》劇照）

海因里更無畏地阻擋在視線前方，把一場針對娜菲爾的「公開羞辱」以極具反差的姿態扭轉為深情的「公開告白」。（《再婚皇后》劇照）

海因里把一場針對娜菲爾的「公開羞辱」以極具反差的姿態扭轉為深情的「公開告白」。（IG@disneypluskr）

飛鳥守護 化身仰慕者傳信

兩人的情緣並非始於這場舞會，劇中海因里身懷化為白隼的魔法，早以飛鳥之姿潛入東大帝國刺探情報，暗中觀察娜菲爾，見證她的孤獨與堅強，情愫暗生。他更化身「神秘仰慕者」，以飛鳥傳書和娜菲爾秘密通信。這場共舞，正是他由暗處守護走向正面出擊的轉捩點。

海因里身懷化為白隼的魔法，早以飛鳥之姿潛入東大帝國刺探情報，暗中觀察娜菲爾。（《再婚皇后》劇照）

海因里更化身「神秘仰慕者」，以飛鳥傳書和娜菲爾秘密通信。（《再婚皇后》劇照）