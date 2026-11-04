再婚皇后劇情｜Disney播出時間+演員角色圖係圖｜申敏兒李鍾碩

《再婚皇后》韓劇，改編自超人氣同名網漫。有呂芝娜、玄忠烈作為編劇，趙秀沅、深娜瑌為執導，由申敏兒、朱智勛、李鐘奭、李世榮領銜主演的一套以奇幻愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及人物關係。



《再婚皇后》韓劇是由申敏兒、朱智勛、李鐘奭、李世榮領銜主演的一套以奇幻愛情為題材的電視劇。（Disney+圖片）

《再婚皇后》電視劇情大綱

深受人民愛戴的東大帝國皇后娜菲爾（申敏兒 飾），與其丈夫東大帝國皇帝索本修（朱智勛 飾）的婚姻日漸走向破裂。隨着帝國局勢日益動盪，索本修竟迷戀逃亡奴隸出身的女子菈絲塔（李世榮 飾），不惜代價將她留在身邊並執意納妾。面對伴侶的無情背叛，娜菲爾為捍衞尊嚴答允離異，唯一條件是必須准許她改嫁予西王國王子海因里（李鍾碩 飾）。這場再婚風暴交錯着愛情、慾望、權力與悔恨，不僅改寫了眾人命運與牽動王國未來，亦讓娜菲爾在權力之爭中奪回屬於自己的一切。

《再婚皇后》韓劇改編自超人氣同名網漫。（Disney+圖片）

《再婚皇后》播出更新時間

《再婚皇后》電視劇幾時播?《再婚皇后》於11月4日播放，一共有10集，由Disney+播放。首播一次上線四集，此後每週三更新兩集。

《再婚皇后》人物關係圖

《再婚皇后》人物關係圖。（01 AI製圖）

《再婚皇后》演員

申敏兒 飾 娜菲爾

東大帝國完美、深受愛戴的皇后。

申敏兒 飾 娜菲爾（Disney+圖片）

朱智勛 飾 索本修

東大帝國皇帝。

朱智勛 飾 索本修（Disney+圖片）

李鍾碩 飾 海因里

西王國王子，出身魔法師家族，具備能變身成小鳥的特殊能力。

李鍾碩 飾 海因里（Disney+圖片）

李世榮 飾 菈絲塔

容貌美麗的逃亡奴隸。