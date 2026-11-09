今天是太陽雨｜楊超越崩潰戲引爆好評惹共鳴！董思成演活清冷學霸

由新生代演員楊超越與男團威神V（WayV）兼NCT成員董思成（Winwin）領銜主演的內地青春劇《今天是太陽雨》，自11月6日於芒果TV及Netflix首播上線、11月11日登陸湖南衛視金鷹獨播劇場後，迅速在網上討論區及社交平台引發熱議。該劇由內地知名導演「貓的樹」（Cattree）執導，以大學生物系為背景，上線前已錄得破紀錄的300萬預約觀看量。



劇集播出後，焦點落在女主角楊超越的表現上，過往其演技屢受網民質疑，但不少觀眾認為她在本劇中表現自然，迎來演技上的「大翻身」。《今天是太陽雨》有別於一般公式化的浪漫愛情劇，《摒棄了傳統的「甜寵」套路，劇情更着墨於描寫年輕人面對現實生活的難處，這種寫實的編排引起不少年輕觀眾共鳴，成為劇集獲得良好口碑的關鍵。



由新生代演員楊超越與董思成領銜主演的內地青春劇《今天是太陽雨》，自11月6日於Netflix及芒果TV同步上線後，迅速在網上討論區及社交平台引發熱議。（微博@今天是太陽雨官微）

《今天是太陽雨》由內地知名導演「貓的樹」執導，以大學生物系為背景，上線前已錄得破紀錄的300萬預約觀看量。（微博@今天是太陽雨官微）

演技口碑逆轉 楊超越告別「木頭」終找對戲路

楊超越在劇中飾演生物系三年級學生鄭雨，背負沉重家庭負擔，需身兼多職維生。有別於過往外放的表演方式，她今次採取了極力克制的情感表達方式，會蹲牆角埋臉、壓低聲線嗚咽、眼眶泛紅卻死撐不讓眼淚掉下，將基層「連崩潰都要省著用」的窘迫感都演活了。大批觀眾由過往質疑其「木頭演技」，轉為認可她終於「找對戲路」。

楊超越在劇中飾演生物系三年級學生鄭雨，背負沉重家庭負擔，需身兼多職維生。（微博@今天是太陽雨官微）

楊超越今次採取了極力克制的情感表達方式，會蹲牆角埋臉、壓低聲線嗚咽、眼眶泛紅卻死撐不讓眼淚掉下，將基層「連崩潰都要省著用」的窘迫感都演活了。（微博@今天是太陽雨官微）

我上班表情比她還死！ 網民留言

「她此刻就是鄭雨，不是楊超越」，有網民留言，概括了這次楊超越的演技轉向；另有觀眾形容「看得心揪著疼」，認為楊超越跳出了早期被詬病的表演模式。有網民留言更見共情：「這劇情這麼沉重表情要怎麼生動？」、「女主角每天早上五點就起床，半夜也不能睡覺，所以表情這麼木，誰每天只睡幾小時還可以表情生動的來表演看看？」、「我上班表情比她還死」。這些留言成功引起大批年輕打工族與學生的共鳴，而男主角董思成亦以清冷的微表情，演活了角色的孤獨感。

男主角董思成亦以清冷的微表情，演活了角色的孤獨感。（微博@今天是太陽雨官微）

有網民留言更見共情：「這劇情這麼沉重表情要怎麼生動？」。（微博@今天是太陽雨官微）

有觀眾形容「看得心揪著疼」，認為楊超越跳出了早期被詬病的表演模式。（微博@今天是太陽雨官微）

女主角每天早上五點就起床，半夜也不能睡覺，所以表情這麼木，誰每天只睡幾小時還可以表情生動的來表演看看？ 網民留言

唯美畫面獲讚 劇本評價呈現兩極

視覺呈現方面，該劇幾乎獲得一致讚譽。導演「貓的樹」延續了標誌性的低飽和色調、雨幕柔光及實景拍攝，獲觀眾大讚「每一格都可以截圖」、「現代偶像劇審美回歸」。不過，劇本評價卻呈現分裂，有觀眾欣賞劇集避開公式化的「甜寵劇」橋段，寫實地呈現生活壓力；但亦有人批評女主角的苦難情節過於堆砌，而且節奏偏慢。據了解，劇集開播前雙平台預約量已逾300萬，高期待值反而放大了首播後的落差與爭議聲量。

導演「貓的樹」延續了標誌性的低飽和色調、雨幕柔光及實景拍攝，獲觀眾大讚「每一格都可以截圖」、「現代偶像劇審美回歸」。（微博@今天是太陽雨官微）

有觀眾欣賞《今天是太陽雨》避開公式化的「甜寵劇」橋段，寫實地呈現生活壓力；但亦有人批評女主角的苦難情節過於堆砌，而且節奏偏慢。（微博@今天是太陽雨官微）

更多《今天是太陽雨》相關相片：