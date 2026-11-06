《今天是太陽雨》定檔｜董思成撕偶像標籤　網民讚演大學生零違和

由楊超越及前韓國男團NCT成員董思成（WINWIN）主演的青春治癒劇《今天是太陽雨》，落實於11月6日在串流平台Netflix及芒果TV同步上架。董思成在劇中卸下偶像的舞台濃妝，飾演背負心靈創傷的學霸，其清新的造型在劇集開播前已成功引起網民熱烈討論。



《今天是太陽雨》由知名導演貓的樹（Cattree）執導，除了在串流平台首播外，劇集亦將於11月11日晚間在湖南衛視播出。



由知名導演貓的樹（Cattree）執導，楊超越、董思成（藝名：WINWIN）領銜主演的青春治癒劇《今天是太陽雨》。（微博@今天是太陽雨官微）

董思成曾是韓國男團NCT分隊威神V（WayV）成員，飾演背負心靈重創的校園資優生「陳硯周」。（微博@今天是太陽雨官微）

古典舞底子展現清冷儀態

出身於韓國SM娛樂訓練體系、具備中國古典舞底子的董思成，將紥實的肢體控制力化為角色獨有的清冷儀態。在劇中，董思成飾演因家庭變故陷入重度心理陰霾、休學後重返校園的天才資優生陳硯周，與楊超越飾演的貧困生「鄭雨」，由校園競爭獎學金的死對頭逐步走向命運羈絆。

董思成飾演因家庭變故陷入重度心理陰霾、休學後重返校園的天才資優生陳硯周。（微博@今天是太陽雨官微）

陳硯周與楊超越飾演的貧困生「鄭雨」，由校園競爭獎學金的死對頭逐步走向命運羈絆。（微博@今天是太陽雨官微）

預告片中，他身著簡約校園便服獨自穿行於林蔭道，身形清瘦挺拔卻彷彿自築一道無形心防，未發一言便將天才少年的孤獨與戒備淋漓展現，被大批觀眾盛讚為「學霸角色的清冷儀態天花板」。

預告片中他身著簡約校園便服獨自穿行於林蔭道，身形清瘦挺拔卻彷彿自築一道無形心防。（YouTube@檸萌影視官方頻道截圖）

董思成身形清瘦挺拔卻彷彿自築一道無形心防，未發一言便將天才少年的孤獨與戒備淋漓展現。（YouTube@檸萌影視官方頻道截圖）

褪去舞台濃妝 展現內斂演技

在預告片中，董思成的校園造型呈現出極高的真實感。他完全收起以往在男團舞台上的華麗造型與精緻濃妝，換上極簡的白襯衫、運動連帽衫與日常便服，呈現近乎素顏的面貌。

董思成收起以往在男團舞台上的華麗造型與精緻濃妝，換上極簡的白襯衫、運動連帽衫與日常便服。（YouTube@檸萌影視官方頻道截圖）

董思成收起以往在男團舞台上的華麗造型與精緻濃妝，換上極簡的白襯衫、運動連帽衫與日常便服。（微博@董思成WINWIN）

不論是在階梯教室專注聽課，還是在實驗室低頭記錄數據，其清新自然的少年感與大學校園環境融為一體。這番極具生活氣息的學生扮相贏得不少劇迷的好評，紛紛稱讚其「穿起校服就像走在校園裡的學長，演學生完全入型入格」，展現出極為貼近角色設定的真實感。

董思成清新自然的少年感與大學校園環境融為一體，絲毫看不出任何偶像包袱的刻意雕琢。（YouTube@檸萌影視官方頻道截圖）

董思成清新自然的少年感與大學校園環境融為一體，絲毫看不出任何偶像包袱的刻意雕琢。（YouTube@檸萌影視官方頻道截圖）

作為從舞台跨界影視的新生代，董思成在此次作品中全心投入角色的病痛與心理防線之中。面對學業競爭時的冷淡相對，以及觸及家庭傷疤時的隱忍克制，他選擇以極度節制的微反應取代大開大合的宣洩式表演。

作為從舞台跨界影視的新生代，董思成在此次作品中全心投入角色的病痛與心理防線之中。（微博@董思成WINWIN）

董思成在此次作品中全心投入角色的病痛與心理防線之中。（YouTube@檸萌影視官方頻道截圖）

未播先火的精彩片段令大批原本持觀望態度的劇迷改觀，肯定他拋開偶像包袱、專注塑造普通學生的沉澱態度，成功打破外界對男團跨界演戲的既定刻板印象，為劇集的正式開播累積了極高期待。

面對家庭傷疤時的隱忍克制，董思成選擇以極度節制的微反應取代大開大合的宣洩式表演。（YouTube@檸萌影視官方頻道截圖）

面對家庭傷疤時的隱忍克制，董思成選擇以極度節制的微反應取代大開大合的宣洩式表演。（YouTube@檸萌影視官方頻道截圖）

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