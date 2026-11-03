宋慧喬現身香港分享美容心得！內外年輕秘訣：淡然面對惡意留言

韓國人氣實力派演員宋慧喬 ，今日（3/11）現身香港出席高端醫學美容品牌活動，以一身白色緞面長裙配上淡雅妝容優雅亮相，整個人散發溫婉知性氣息。宋慧喬即場分享了不少她對美容及皮膚管理的想法，其中就提到她在每次工作結束後卸妝時，她都會盡量努力把妝容卸得乾乾淨淨，讓肌膚得好好休息。如果平時很忙沒空去皮膚管理的話，就會在家裡自己敷面膜，以保持好狀態。



宋慧喬心態同樣年輕

宋慧喬不僅外貌保持自然年輕，近年氣質越發沉澱，每每現身總是散發著知性美，或是帶著讓人驚艷的作品現身。而她的這份極致沉靜，可從她去年（2025年）在《劉 Quiz On The Block》上的訪談，以及她多年來的習慣找到答案。

相信許多人對她的記憶，除了多年來一部又一部的影視作品外，還有的就是多年前離婚事件。漫天的輿論，可說是宋慧喬從業多年最大的爭議，當眾人以為她會澄清辯解。結果，她沒有。她只是靜靜地離開了一陣子，然後帶著極致的演技歸來，以作品粉碎所有非議。而這股淡然面對一切的能力，源自她對生活的感悟。

宋慧喬曾懷疑自己演戲天份（IG@kyo1122）

宋慧喬曾懷疑自己演戲天份

在《劉 Quiz On The Block》訪談上，宋慧喬坦言自己也遇到演技的瓶頸。特別是踏入30歲後，看著自己的演出，連她自己都覺得無聊，眼神與表情都是千篇一律。想到就連自己都有這樣的想法，觀眾也定必如此，那時宋慧喬開始懷疑自己是不是沒有演戲的天份。

而聊到過去挑劇本，宋慧喬笑言自己過去有一種奇怪的執著，就是要是這部演了喜劇，下部就得是嚴肅的作品，結果因此錯過了好多好劇本。「要是我當時通通接演就好了，我也不是什麼演技超棒的人，憑什麼在那裡挑三挑四啊？」但正是這種敢於承認過去軟弱的坦誠，成為她後來重新出發的關鍵。

宋慧喬淡然面對各種不實傳聞（IG@kyo1122）

淡然面對各種不實傳聞 走出離婚風暴

宋慧喬自1996年出道至今近30年，是一位擁有多部經典作品的女演員，總是避不開流言蜚語。她在訪談中提到以前的她，總是不知道怎麼把「自己」放在第一位。每當遇到問題，不論是作品沒演好，還是在人際關係中出現問題，她會先檢討自己，把所有過錯往身上放。

在訪談中雖然沒明說，不少觀眾都聽得出是在指2019年那場離婚風暴。那時，總有人拿著新聞中的荒謬謠言去問她，而她只能無奈說：「這件事我也是聽說的，你去問那個造謠的人吧。連我自己都不知道的事，到底要我怎麼回答？」

關於謠言，「我，挨了太多罵，老實說現在已經沒關係了，那些惡意留言，我已經不在乎。」她輕描淡寫的一句話，背後卻是經歷了無數的惡意，才鍛鍊出的淡然。

好友盧熙京一句話 讓她找回「愛自己」（IG@kyo1122）

好友盧熙京一句話 讓她找回「愛自己」

深陷人生低潮時，人總是很容易失去愛自己的能力。宋慧喬的編劇好友盧熙京，對她說了一句話：「你必須懂得如何將自己擺在第一順位愛自己，這樣才能給身旁的人更多的愛，看到更美好的世界。」

二人曾合作過《他們的世界》與《那年冬天風在吹》，後來成為了好友。眼看宋慧喬深陷流言蜚語中，盧熙京希望她別忘了「愛自己」的重要性。

每日寫下10件感恩的事（IG@kyo1122）

每日寫下10件感恩的事

盧熙京當時還向宋慧喬，分享了一個重拾生活動力的方法。就是每天起床時，在筆記本上寫下當日的計劃；睡前則寫下10件值得感恩的事情，宋慧喬堅持至今，每天都要記下來。在這過程中，她漸漸看清過去許多事過度執著，當落空時才會出現心理落差，現在更傾向一切順其自然。

以演員宋慧喬繼續努力（IG@kyo1122）

以演員宋慧喬繼續努力

心態一變，不久，宋慧喬就遇上了《黑暗榮耀》。這部作品，讓大眾重新認識到演員宋慧喬。這部劇集讓她的潛力與演技徹底爆發，達到事業巔峰，也讓她將壓抑許久的傷痕全數吐露。當她憑藉劇中文同珢一角捧起第2屆青龍系列大獎（Blue Dragon Series Awards）最高榮譽「大賞」時，在台上特別點名要謝謝自己。