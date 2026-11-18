近年內地古裝劇掀起「大女主」熱潮，女主角不再單靠愛情線襯托，而是憑藉智謀、事業心與堅韌性格在逆境中自強逆襲，多部作品更在兩岸三地創下驚人收視與播放量紀錄，成為觀眾百看不厭的經典。以下按首播時間先後，盤點8部最具代表性的現象級內地古裝大女主劇，一同重溫這股改寫劇集市場風向的女性力量。



女主角不再單靠愛情線襯托，而是憑藉智謀、事業心與堅韌性格在逆境中自強逆襲。（網上圖片）

多部「大女主」作品在兩岸三地創下驚人收視與播放量紀錄，成為觀眾百看不厭的經典。（微博@陸貞傳奇）

1.《甄嬛傳》（2011 年）：後宮宮鬥巔峰！豆瓣 9.3 分長青神劇

主演陣容：孫儷、陳建斌、蔡少芬、蔣欣

劇情簡介：

《甄嬛傳》被譽為宮鬥劇巔峰及長青國民神劇，於2011年率先在地方台首播，2012年登陸安徽衛視及東方衛視，講述天真溫婉的少女甄嬛（孫儷飾）入宮選秀後，本欲與世無爭，卻在後宮波譎雲詭的權力傾軋中屢遭算計。

甄嬛（孫儷飾）入宮選秀後，本欲與世無爭，卻在後宮波譎雲詭的權力傾軋中屢遭算計。（《甄嬛傳》劇照）

《甄嬛傳》裡甄嬛與果郡王相愛卻被迫分離。（《甄嬛傳》劇照）

經歷純元皇后替身風波、痛失骨肉及出宮修行等連串打擊，再加上甄嬛與果郡王相愛卻被迫分離，最終抱著復仇與守護族人的決心重返紫禁城，憑藉過人謀略與冷靜手腕扳倒華妃（蔣欣飾）及皇后烏拉那拉·宜修（蔡少芬飾），登上太后寶座。全劇以嚴謹正劇手法拍攝，刻畫人性取捨與深宮無奈，播出多年仍被觀眾反覆重溫，更被網民笑言「家裡一個星期沒轉台」。

甄嬛最終抱著復仇與守護族人的決心重返紫禁城。（《甄嬛傳》劇照）

甄嬛憑藉過人謀略與冷靜手腕扳倒華妃（蔣欣飾）。（《甄嬛傳》劇照）

甄嬛憑藉過人謀略與冷靜手腕扳倒皇后烏拉那拉·宜修（蔡少芬飾）。（《甄嬛傳》劇照）

2.《陸貞傳奇》（2013 年）：開創朝堂職場線！商家女官拜北齊女相

主演陣容：趙麗穎、陳曉、喬任梁、楊蓉、唐藝昕

劇情簡介：

《陸貞傳奇》開創朝堂事業線先河，主打古裝職場逆襲，於2013年在湖南衛視首播，講述北齊商家女陸貞（趙麗穎飾）因繼母迫害與家逢巨變，為躲避追殺而考入皇宮成為基層宮女。

《陸貞傳奇》開創朝堂事業線先河，主打古裝職場逆襲，於2013年在湖南衛視首播。（微博@陸貞傳奇）

陸貞（趙麗穎飾）因繼母迫害與家逢巨變，為躲避追殺而考入皇宮成為基層宮女。（微博@陸貞傳奇）

陸貞沒有沉溺於兒女私情，而是憑藉過人才學、製瓷手藝與堅韌頭腦，在爾虞我詐的宮廷中步步晉升，先後考取女官並獲長廣王高湛（陳曉飾）賞識與扶持，最終輔佐幼帝穩定朝局，在劇中官拜女侍中（位列一品）。有別於傳統後宮爭寵劇，該劇將女性舞台由後宮推向朝堂事業線，有網民形容「甄嬛是內部宮鬥，到了陸貞就開始上朝」。

陸貞先後考取女官並獲長廣王高湛（陳曉飾）賞識與扶持。（《陸貞傳奇》劇照）

陸貞考取女官輔佐幼帝穩定朝局，在劇中官拜女侍中（位列一品）。（《陸貞傳奇》劇照）

3.《羋月傳》（2015 年）：家國史詩大格局！楚國媵侍蛻變中國首位太后

主演陣容：孫儷、劉濤、黃軒

劇情簡介：

《羋月傳》家國格局宏大，塑造史詩級傳奇太后形象，於2015年在北京衛視及東方衛視黃金時段開播。故事以戰國時期為背景，講述楚國庶出公主羋月（孫儷飾）自幼命運坎坷，與青梅竹馬黃歇（黃軒飾）有緣無分，其後作為嫡姊羋姝（劉濤飾）的陪嫁媵侍遠嫁秦國。

《羋月傳》家國格局宏大，塑造史詩級傳奇太后形象。（微博@羋月傳官微）

楚國庶出公主羋月（孫儷飾）自幼命運坎坷，與青梅竹馬黃歇（黃軒飾）有緣無分。（微博@羋月傳官微）

楚國庶出公主羋月（孫儷飾）作為嫡姊羋姝（劉濤飾）的陪嫁媵侍遠嫁秦國。（微博@羋月傳官微）

羋月在秦宮歷經姊妹反目、秦惠文王嬴駟（方中信飾）離世及流放燕國的生死磨難，幾度死裡逃生後終攜子重返咸陽平定內亂，執掌秦國大政並成為中國歷史上首位太后，全劇兼顧家國大義與個人成長。

羋月（孫儷飾）死裡逃生後終攜子重返咸陽平定內亂，執掌秦國大政並成為中國歷史上首位太后。（微博@羋月傳官微）

4.《錦繡未央》（2016 年）：極致復仇爽劇！亡國公主頂替身份雪恨

主演陣容：唐嫣、羅晉

劇情簡介：

年度高收視話題作《錦繡未央》掀起復仇逆襲熱潮，於2016年在北京衛視及東方衛視首播。故事講述原為北涼公主的馮心兒（唐嫣飾）一夜之間遭遇滿門抄斬，在逃亡途中頂替北魏尚書府庶女李未央的身份潛入仇家府邸。

年度高收視話題作《錦繡未央》掀起復仇逆襲熱潮，於2016年在北京衛視及東方衛視首播。（《錦繡未央》海報）

面對嫡母與嫡姊李長樂（李心艾飾）的連番陷害，李未央憑藉冷靜智謀見招拆招，並與皇長孫拓跋浚（羅晉飾）相知相惜，屢次化解朝堂危機，最終成功為家族洗雪血海深仇並輔佐明君登基，全劇節奏明快且衝突密集。

李未央與皇長孫拓跋浚（羅晉飾）相知相惜，屢次化解朝堂危機。（網上圖片）

李未央最終成功為家族洗雪血海深仇並輔佐明君登基。（《錦繡未央》海報）

5.《楚喬傳》（2017 年）：首部在播期破400億！熱血女戰士為信仰而戰

主演陣容：趙麗穎、林更新、竇驍、李沁

劇情簡介：

《楚喬傳》主打亂世熱血突圍、打破柔弱女主角定型，於2017年在湖南衛視播出，講述失去記憶的少女楚喬（趙麗穎飾）在亂世中淪為貴族獵場上的奴隸，目睹至親慘死後立誓不再任人魚肉。

《楚喬傳》主打亂世熱血突圍、打破柔弱女主角定型，於2017年在湖南衛視播出。（微博@電視劇楚喬傳）

失去記憶的少女楚喬（趙麗穎飾）在亂世中淪為貴族獵場上的奴隸，目睹至親慘死後立誓不再任人魚肉。（微博@電視劇楚喬傳）

楚喬在危機四伏的諜者組織中苦練武藝，與表面冷峻實則暗中守護的宇文玥（林更新飾）及歷經家破人亡的世子燕洵（竇驍飾）命運交織，面對信仰分歧與家國大義，她始終堅守釋放奴隸、追求平等自由的初心，展現罕見的熱血女戰士形象。該劇播映期間各平台累計播放量突破415億，成為首部收視突破400億大關的劇集，有觀眾更感歎：「每一分每一秒都很熱血，彷彿真的能感受到什麼是不滅的信仰，什麼是為自由而戰的意義。」

《楚喬傳》裡楚喬在危機四伏的諜者組織中苦練武藝。（微博@電視劇楚喬傳）

楚喬與表面冷峻實則暗中守護的宇文玥（林更新飾）命運交織。（微博@電視劇楚喬傳）

楚喬與歷經家破人亡的世子燕洵（竇驍飾）命運交織。（微博@電視劇楚喬傳）

6.《延禧攻略》（2018 年）：霸氣黑蓮花！翡翠台收視狂飆38.8 點

主演陣容：吳謹言、佘詩曼、秦嵐、聶遠、許凱

劇情簡介：

《延禧攻略》打破傳統的女主角設定，成為橫掃兩岸三地的現象級劇王，於2018年在愛奇藝首播，講述少女魏瓔珞（吳謹言飾）為追查長姐在紫禁城離奇身亡的真相，毅然入宮成為繡坊宮女。

《延禧攻略》打破傳統的女主角設定，成為橫掃兩岸三地的現象級劇王，於2018年在愛奇藝首播。（微博@電視劇延禧攻略）

魏瓔珞（吳謹言飾）為追查長姐在紫禁城離奇身亡的真相，毅然入宮成為繡坊宮女。（微博@電視劇延禧攻略）

過往古裝女主角多忍氣吞聲之輩，魏瓔珞卻性格剛烈機敏且有仇必報，先後獲得富察皇后（秦嵐飾）悉心教導與乾隆皇帝（聶遠飾）賞識，在與嫻妃（佘詩曼飾）等後宮勢力的連番交鋒中屢屢反敗為勝，最終晉封為皇貴妃。該劇同年8月登陸無綫翡翠台黃金時段同樣掀起全城追劇熱潮，香港無綫翡翠台大結局跨平台總收視最高達39.2點，奪得2018年無綫年度收視冠軍，並發行至全球70多個國家及地區。

魏瓔珞（吳謹言飾）一改過往古裝女主角忍氣吞聲的套路，性格剛烈機敏且有仇必報，獲得富察皇后（秦嵐飾）悉心教導。（微博@電視劇延禧攻略）

魏瓔珞（吳謹言飾）在連番交鋒中屢屢反敗為勝，最終晉封為皇貴妃。（網上圖片）

7.《知否知否應是綠肥紅瘦》（2018 年）：深宅日常天花板！庶女韜光養晦成家宅主母

主演陣容：趙麗穎、馮紹峰、朱一龍

劇情簡介：

《知否知否應是綠肥紅瘦》聚焦深宅智慧成長的寫實日常佳作，於2018年底在湖南衛視首播，講述北宋官宦家庭庶女盛明蘭（趙麗穎飾）自幼喪母，在嫡母與姊妹夾縫中謹慎求生。

《知否知否應是綠肥紅瘦》聚焦深宅智慧成長的寫實日常佳作，於2018年底在湖南衛視首播。（微博@知否知否應是綠肥紅瘦官微）

北宋官宦家庭庶女盛明蘭（趙麗穎飾）自幼喪母，在嫡母與姊妹夾縫中謹慎求生。（微博@知否知否應是綠肥紅瘦官微）

盛明蘭懂得韜光養晦，在祖母悉心庇護下看透深宅大院的人情世故，雖與初戀齊衡（朱一龍飾）有緣無分，但嫁入侯府後與顧廷燁（馮紹峰飾）夫妻同心，憑藉清醒通透的處世智慧整頓家宅、抵禦外敵，一步步活出安穩自主的人生。全劇沒有刻意誇張的主角光環，細膩還原宋代生活日常，大結局收視奪得衛視黃金時段年度收視冠軍，全網播放量亦突破300億。

盛明蘭（趙麗穎飾）懂得韜光養晦，在祖母悉心庇護下看透深宅大院的人情世故。（微博@知否知否應是綠肥紅瘦官微）

盛明蘭（趙麗穎飾）嫁入侯府後與顧廷燁（馮紹峰飾）夫妻同心，憑藉清醒通透的處世智慧整頓家宅、抵禦外敵，一步步活出安穩自主的人生。（微博@知否知否應是綠肥紅瘦官微）

8.《夢華錄》（2022 年）：宋韻女性互助創業！網民大讚尊重眼睛

主演陣容：劉亦菲、陳曉

劇情簡介：

《夢華錄》主打民間女性創業與宋韻美學，於2022年在騰訊視頻首播，改編自關漢卿元雜劇《趙盼兒風月救風塵》，講述在錢塘經營茶坊的趙盼兒（劉亦菲飾）遭未婚夫歐陽旭（徐海喬飾）高中探花後無情悔婚，趙盼兒沒有自怨自艾，而是毅然上京討回公道。

《夢華錄》主打民間女性創業與宋韻美學，改編自關漢卿元雜劇《趙盼兒風月救風塵》。（微博@電視劇夢華錄）

趙盼兒（劉亦菲飾）遭未婚夫歐陽旭（徐海喬飾）高中探花後無情悔婚，毅然上京討回公道。（微博@電視劇夢華錄）

途中趙盼兒先後救出被騙婚虐待的琵琶樂伎宋引章（林允飾）及被夫家休棄的廚娘孫三娘（柳岩飾），三姊妹在繁華汴京攜手創業開設茶坊與酒樓，並在皇城司指揮使顧千帆（陳曉飾）的尊重與支持下自立自強。該劇憑藉精緻宋代美學與女性互助情誼大獲好評，有網民更留言大讚：「首先它尊重了我的眼睛，其次它尊重了我的智商。」

趙盼兒在上京討回公道途中，先後結識並搭救宋引章（林允飾）與孫三娘（柳岩飾），三姊妹在繁華汴京攜手創業開設茶坊與酒樓。（網上圖片）