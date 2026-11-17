由梁冠華、蔣欣領銜主演的內地家庭群像劇《多喜一家人》，11月16日起於CCTV-1黃金時段開播及騰訊視頻全網獨播。劇集以2008年膠東半島為背景，講述一筆1,428萬人民幣（約1,535萬港元）拆遷賠償款與一紙胃癌晚期診斷書，如何打破賽家五名子女多年的平靜。當中蔣欣與李光潔由《小巷人家》的恩愛夫妻搖身變成針鋒相對的叔嫂，開播即掀起熱議，以下整理劇集5大看點。



由梁冠華、蔣欣領銜主演的內地家庭群像劇《多喜一家人》，11月16日起於CCTV-1黃金時段開播及騰訊視頻全網獨播。（微博@電視劇多喜一家人）

蔣欣與李光潔由《小巷人家》的恩愛夫妻搖身變成針鋒相對的叔嫂。（微博@電視劇小巷人家）

看點一：逾千萬拆遷費掀分產風波

《多喜一家人》故事背景設於2008年膠東半島，賽家老宅拆遷獲1,428萬人民幣（約1,535萬港元）補償款，惟一家之主賽多喜（梁冠華飾）卻同時確診胃癌晚期，令原本平穩的家庭秩序瞬間動搖。這筆巨款成為人性的試金石，令五名子女各自的盤算無所遁形：長子性格軟弱、次子身為律師事事講求規矩、三子投機失利、四女受丈夫牽制，加上養子老五身世成謎，圍繞分產、醫病與養老的矛盾一觸即發。大嫂聞佳音（蔣欣飾）嫁入賽家20年，周旋於強勢家翁與軟弱丈夫之間，肩負起調停全家矛盾的重任。賽多喜一句「不是捨不得錢，是捨不得人」，點出長輩在利益糾葛背後，最牽掛的仍是家庭完整。

《多喜一家人》故事背景設於2008年膠東半島，賽家老宅拆遷獲1,428萬元人民幣（約1,535萬港元）補償款。（微博@電視劇多喜一家人）

賽多喜（梁冠華飾）同時確診胃癌晚期，令原本平穩的家庭秩序瞬間動搖。（微博@電視劇多喜一家人）

《多喜一家人》將五名子女各自的盤算表露無遺，展開一場圍繞分產、醫病與養老的家庭風波。（微博@電視劇多喜一家人）

大嫂聞佳音（蔣欣飾）嫁入賽家20年，是維繫全家的中流砥柱。（微博@電視劇多喜一家人）

聞佳音（蔣欣飾）嫁入賽家20年，在強勢家翁與軟弱丈夫之間靈活周旋。（《多喜一家人》預告片截圖）

看點二：蔣欣李光潔「夫妻變叔嫂」飯桌交鋒

全劇最受矚目的焦點落在蔣欣與李光潔。兩人2024年憑《小巷人家》中宋瑩與林武峰一角成為觀眾心目中的經典螢幕夫妻，這次在新劇中，蔣欣飾演持家有道的大嫂聞佳音，李光潔則化身精明幹練的律師二弟賽秀亮。兩人由昔日互相扶持的伴侶變成立場對立的叔嫂，劇中多場圍繞家產與家事的飯桌交鋒火藥味十足，不少觀眾大讚兩人演技收放自如，角色反差感令人大呼過癮。

蔣欣與李光潔曾在《小巷人家》飾演恩愛夫妻宋瑩與林武峰，是不少劇迷心中的「理想婚姻模板」。（微博@電視劇小巷人家）

今次在《多喜一家人》中，蔣欣飾演持家有道的大嫂聞佳音。（微博@電視劇多喜一家人）

在《多喜一家人》中，李光潔化身精明幹練的律師二弟賽秀亮。（微博@電視劇多喜一家人）

《多喜一家人》中多場圍繞家產與家事的飯桌交鋒火藥味十足。（《多喜一家人》預告片截圖）

看點三：劇本籌備7年 傅東育掌舵雲集資深演員

幕後班底方面，該劇由曾執導口碑力作《風吹半夏》的傅東育擔任藝術總監兼導演、趙小溪聯合執導，蘇美及陳爍編劇，劇本耗時長達7年打磨。演員陣容除梁冠華與蔣欣領銜主演外，亦邀得李光潔、任重、楊采鈺及馮嘉怡特別演出，並有韓童生、劉威、施京明等一眾資深實力派演員助陣。劇組以輕喜劇手法包裝現實痛點，透過賽家飯桌上的日常角力，探討父輩權威、子女尊嚴與現代人與人之間的碰撞，笑鬧背後仍藏着兩代人之間難以啟齒的親情牽掛。

《多喜一家人》由曾執導口碑力作《風吹半夏》的傅東育擔任藝術總監兼導演、趙小溪聯合執導，蘇美及陳爍編劇，劇本耗時長達7年打磨。（微博@電視劇多喜一家人）

除梁冠華與蔣欣領銜主演外，亦有李光潔、楊采鈺特別出演。（微博@電視劇多喜一家人）

《多喜一家人》以輕鬆幽默筆觸勾勒賽家日常，飯桌上的試探與言語交鋒被形容為「大戲開演」。（《多喜一家人》預告片截圖）

看點四：首播收視峰值破2.4% 觀眾評價兩極

據內地實時收視統計平台「酷雲數娛」數據顯示，《多喜一家人》首播收視峰值突破2.4%，僅次於CCTV-8播出的《谷雨》，位居全國同時段收視第2位。觀眾好評主要集中於「貼地、有人情味、老戲骨發揮穩定」，其中一句「看著像自己家親戚的事」更被網民反覆引用，不過亦有部分觀眾認為劇中旁白過於搶戲，整體節奏略似加長版趣劇。

據內地實時收視統計平台「酷雲」數據顯示，《多喜一家人》首播收視峰值突破2.4%。（微博@酷雲數娛ky_live）

據內地實時收視統計平台「酷雲」數據顯示，《多喜一家人》僅次於CCTV-8播出的《谷雨》。（微博@酷雲數娛ky_live）

觀眾好評主要集中於「貼地、有人情味、老戲骨發揮穩定」。（微博@耶我就是命好）

看點五：播映時間表及追看攻略

《多喜一家人》全劇共36集，11月16日起於CCTV-1黃金時段及騰訊視頻播出，由騰訊視頻全網獨播及極光TV同步上架。騰訊視頻會員每日晚上8點更新2集，首日更連播3集，SVIP會員則可搶先多看1集。