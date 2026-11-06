田曦薇陸劇熱度排名Top 10　《嫁金釵》人氣飆升與《逐玉》爭第一

從《卿卿日常》、《半熟男女》到《逐玉》！田曦薇10部陸劇作品聲量排名，回顧經典角色與網路話題。



從李薇到樊長玉 田曦薇代表作一次看

近年陸劇話題不斷，田曦薇也憑藉多部作品累積觀眾關注。從《卿卿日常》中古靈精怪、對美食充滿熱情的李薇，到《半熟男女》裡面對感情與現實拉扯的何知南，再到《子夜歸》白天是清和縣主、夜晚化身妖市之主的武禎，田曦薇嘗試的角色不只限於甜美活潑的形象，也逐漸拓展至現代情感、奇幻與懸疑刑偵等不同題材。

而近期《逐玉》中的樊長玉，手握殺豬刀走上戰場，從市井屠戶之女一路走入亂世，展現不同於過往的角色形象；《嫁金釵》則以真假千金與身分錯置為故事主軸，田曦薇一人分飾兩角，也成為作品受到討論的看點。究竟過去一年，哪部作品在網路上累積最多聲量？《逐玉》能否拿下冠軍，《嫁金釵》又排名第幾？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近一年（2025/10/29～2026/10/28）的網路聲量，整理田曦薇戲劇作品TOP 10，從古裝劇、現代愛情到奇幻題材，一次回顧她的角色演出與作品話題。

田曦薇陸劇熱度TOP 10（01製圖）

田曦薇陸劇熱度TOP 10（點圖放大瀏覽▼▼▼）

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No.10 《田耕紀》｜連蔓兒

網路聲量：384筆



在古裝輕喜劇《田耕紀》中，田曦薇飾演女主角連蔓兒。故事講述現代大二女生意外進入古代農村生活的虛擬遊戲，面對重男輕女的家庭環境與難纏親戚，連蔓兒沒有選擇逆來順受，而是運用現代人的思維與經商頭腦，從種田、做生意開始，一步步改善生活。過程中，她也遇上身分神秘的沈諾（曾舜晞 飾），兩人攜手應對家族紛爭，展開一段充滿歡笑的古裝愛情故事。

田曦薇將連蔓兒古靈精怪、精明又不失俏皮的性格詮釋得相當鮮明。面對親戚刁難與家族紛爭，她不會一味忍讓，而是運用自己的經商頭腦尋找解決辦法。比起等待他人幫助，連蔓兒更習慣靠自己改善生活，也讓這個帶點財迷性格的女主角，展現出不同於傳統古裝劇女主角的行動力。網友也對這部作品留下不少好評，「這齣蠻可愛的」、「這齣戲的特點之一就是看女主的家族，人物刻畫有趣」、「劇情好看...溫馨溫馨的跟逐玉鄉下感氛圍有點像」、「田耕紀滿有趣的，小田就是天選種田女主角」、「田耕紀我覺得必看」。

No.9 《如此可愛的我們》｜黃橙子

網路聲量：471筆



不少觀眾認識田曦薇，都是從《如此可愛的我們》中的黃橙子開始。故事以2007年的樹德教職工大院為背景，描寫五位青梅竹馬從童年一路走到高中，一起經歷友情、家庭與懵懂愛情的青春日常。田曦薇飾演的黃橙子成績普通，喜歡看言情小說，平時古靈精怪，還會為了追星、買腳踏車和父母鬥智，是個充滿生活感的鄰家女孩。

劇中，黃橙子與談宋（李明德 飾）從小打打鬧鬧，總是用鬥嘴掩飾對彼此的在意。田曦薇將這種青梅竹馬之間既熟悉又曖昧的互動演得自然，讓角色不只是活潑可愛，也多了青春時期面對友情與初戀時的真實感。不少觀眾也分享自己是透過這個角色記住田曦薇，「我是看《如此可愛的我們》知道田曦薇的，黃橙子很可愛很自然」、「這部也是我跟小田的初認識，從此以後愛上小田，笑起來真的有夠可愛酒窩好深」、「看完《逐玉》後想追田曦薇過往戲的人們，我真的大力推薦《如此可愛的我們》」、「我當初就是因為這部劇認識田，那時候就覺得她好甜好漂亮」。

No.8 《半熟男女》｜何知南

網路聲量：538筆



相較於過去常見的甜美、活潑角色，田曦薇在都市情感劇《半熟男女》中，挑戰了更貼近現實、也更具爭議的女性角色。她飾演的何知南與交往七年的男友高鵬（張哲華 飾）維持異地戀，長期缺乏陪伴的她，逐漸感到空虛，後來更在明知不妥的情況下，陷入與精英男瞿一芃（辛雲來 飾）的情感關係。

田曦薇將角色在愧疚與沉溺之間的矛盾，以及遭遇感情欺騙後的失落與崩潰詮釋出來，讓觀眾看見她不同於以往甜美形象的一面。許多粉絲也肯定她在劇中的情緒表現，紛紛直呼「不管看幾次都心疼死田曦薇，這一部真的超好哭」、「何知南對朋友的愛和心疼完全寫在臉上了，眼神表達出無限的傷感」、「半熟男女何知南這個角色被小田塑造得很好」、「這齣很好看，是我認識小田的第一部，演技是真的不錯」、「小田的哭戲是會觸動人心的那種」。

No.7 《大奉打更人》｜臨安、柯柯

網路聲量：1,316筆



在古裝奇幻劇《大奉打更人》中，田曦薇一人分飾兩角，分別飾演大奉王朝的臨安公主，以及男主角在現代生活中的初戀柯柯。兩個角色雖然有著相同的面貌，性格與生活背景卻截然不同。臨安公主自小受盡寵愛，個性嬌俏又帶點任性，經常與長公主懷慶爭鋒，遇上許七安後，更在打打鬧鬧中逐漸產生情愫；柯柯則是現代校園中的初戀女友，造型清新，與男主角在幻境中的相處，也為原本以探案、奇幻為主的劇情增添了青春戀愛氛圍。

田曦薇透過兩種不同的造型與表演方式，呈現臨安公主的嬌憨可愛，以及柯柯的清純俏皮，讓觀眾看見她在古裝與現代角色之間的轉換。不過，也有網友認為她在劇中的戲份不多，留言表示「打更人的愛情線戲份不多，小田的戲份也不算多」、「我本來也是想看田才開始看的，結果意外發現很好看」、「大奉打更人裡面的小田，因為是公主，個性比較驕縱」，也有人特別提到她的哭戲，認為「曦薇在大奉的出場其實並不是很多，但有一幕哭戲很經典、很好看」。

No.6 《低智商犯罪》｜李茜

網路聲量：1,512筆



在《低智商犯罪》中，田曦薇換上俐落女警造型，飾演三江口警局新人刑警李茜，與過往古裝及愛情劇中的角色形成不同反差。李茜不僅觀察力敏銳，辦案時也展現果斷、幹練的一面，與田曦薇過往的演出形象有所不同。劇中，她與張一昂（王驍 飾）搭檔調查案件，當張一昂經常靠著運氣意外破案時，李茜則負責從線索中抽絲剝繭，兩人一正一奇的辦案方式，也為緊張的刑偵情節增添不少喜劇效果。

除了辦案時的俐落表現，李茜對張一昂的信任與支持，也讓兩人的搭檔互動成為劇中看點。田曦薇透過這個角色展現不同於以往的演出面貌，雖然有觀眾認為她在劇中的戲份較少，不過也肯定田曦薇劇中表現，「李茜警官請把我抓走謝謝」、「這部真的好笑，很認真地破案，但很莫名其妙地慢慢破」，也有網友分享「這部雖是為了小田看的，不過她的角色在這部劇裡發揮很有限，但台詞力還是很OK的」、「低智商犯罪非常有趣，但田戲份比較沒這麼多」。

No.5 《子夜歸》｜武禎

網路聲量：1,569筆



白天是恣意不羈的清和縣主，入夜後則化身妖市首領「貓公」，武禎在《子夜歸》中有著截然不同的雙重身分。田曦薇將角色白天的嬌俏任性與夜晚的霸氣果決呈現出來，面對捉妖天師梅逐雨（許凱 飾）時，更經常主動示好、展現熱情，與對方一冷一熱的互動，成為劇中感情線的一大看點。

隨著兩人感情逐漸升溫，武禎也展現出外表強勢、內心柔軟的一面。除了角色個性鮮明，田曦薇在劇中的古裝造型也受到不少觀眾討論，「衝著小田去的，小田在這部妝造都很好看」、「田曦薇真的很適合這個貓妖，很美」、「小田喵公的妝造真的美到另一個次元」，也有人推薦「脆一堆看完逐玉說劇荒的看過子夜歸沒有？拜託去看看貓公大人啊」、「這次演子夜歸雙商在線的貓公感覺走出了不太一樣的路！非常喜歡」。

No.4 《天才，女友》｜林知夏

網路聲量：3,626筆



高智商數理天才，卻不擅長與人相處，林知夏在《天才，女友》中有著截然不同於一般校園女主角的性格設定。田曦薇飾演智商高達174、專注於數學與物理研究的天才少女，個性直率，思考與表達方式也和一般人不太相同。面對陽光外向的學霸江逾白（胡一天 飾），兩人從解題競爭對手逐漸成為彼此扶持的夥伴，江逾白幫助林知夏融入校園生活，林知夏則以自己的方式回應這份陪伴，兩人個性上的反差也讓感情發展多了不少趣味。

隨著故事從校園延伸至重逢後的科研生活，林知夏不只在學術上持續追求突破，也逐漸展現出面對人際關係與感情時更成熟的一面。田曦薇透過較為收斂的眼神與直接、不善修飾的說話方式，呈現林知夏專注、率真的個性。

許多網友也從角色詮釋與劇情發展分享觀後感，「喜歡逐玉和田曦薇的，這部一定要追」、「這部戲好看，覺得是因為田曦薇把天才那種直白和人際關係微妙演繹得很好」、「田曦薇很會挑劇本，非常有意義的一部好戲」、「本來我以為又是無聊的校園劇，結果真的就是跟著林知夏一起經歷酸甜苦辣，一起成長」、「田曦薇演得很好，演高中生不會違和，重點是劇情是好看有趣的」。

No.3 《卿卿日常》｜李薇

網路聲量：4,002筆



提到田曦薇的代表性古裝作品，《卿卿日常》（《川內相親》）是不少觀眾會想起的一部。她在劇中飾演女主角李薇，原本只想在新川選秀中落選、回到家鄉，卻意外成為六少主尹崢（白敬亭 飾）的夫人。李薇來自崇尚男女平等的霽川，個性樂觀直率，對宮廷權力鬥爭興趣缺缺，反而滿腦子都是家鄉美食。隨著與尹崢相處，她不只逐漸理解對方，也和其他少主夫人建立起深厚情誼，讓原本充滿規矩的新川生活，多了許多輕鬆有趣的日常。

李薇最鮮明的特質，就是把吃美食看得很重要，卻又有自己的處世原則。田曦薇將角色的活潑、率真與偶爾迷糊的模樣詮釋得自然，面對感情時的細膩，以及和其他女性角色相處時展現的真誠，也讓李薇不只是討喜的「吃貨」女主角。

此外，劇中沒有一味強調後宮爭鬥，反而著重女性之間的陪伴與互助，這樣的故事走向也成為網友討論的焦點，「為了田曦薇看了卿卿日常，意外的劇情很好看欸～沒有勾心鬥角而是相互扶持成長」、「卿卿日常真的推！已經三刷了，喜歡女孩子之間沒有爾虞我詐只有惺惺相惜的劇情」；也有觀眾表示「卿卿日常裡的田曦薇，真的是一個很體貼的太太，我覺得她有旺夫」、「就是看這部開始喜歡小田的，她演得很自然」、「喜歡田曦薇的人，可以看看卿卿日常，真的很好看」、「田曦薇真的很適合這種角色，有點呆萌但其實很清醒」。

No.2 《嫁金釵》｜魏嬈、君黛

網路聲量：12,987筆



2026年10月16日首播的古裝傳奇懸疑劇《嫁金釵》，以12,987筆網路聲量拿下本次排行榜亞軍。劇情改編自笑佳人的同名小說，從一場替嫁婚事揭開真假千金的身世謎團。田曦薇在劇中一人分飾兩角，分別飾演承安伯府真千金魏嬈（阿醜），以及頂替她身分長大的假千金君黛。阿醜為了籌措養母的醫藥費，答應替嫁進入國公府，沒想到新婚之夜，原本重傷昏迷的世子陸濯竟奇蹟甦醒，也讓這場替嫁逐漸牽扯出更多身世與權力糾葛。

同樣由田曦薇飾演，阿丑與君黛的性格卻有明顯差異：阿丑從市井生活中磨練出沉穩與韌性，面對國公府的猜忌和刁難，總能冷靜應對；君黛則因身分與婚事失去掌控，逐漸陷入嫉妒與偏執。田曦薇不只透過眼神、表情和服裝造型區分兩人，也刻意調整說話聲線，讓角色差異更加鮮明。網友紛紛盛讚：「田曦薇在這部片真的是飆演技」、「小田的雙面演技真的讓人一看就停不下來」、「嫁金釵也太好看了吧！看到田曦薇演的阿醜哭我都想哭了」、「嫁金釵的田曦薇讓我感到害怕，看到中間我真的覺得君黛是另外一個演員」。

除了表情與肢體表現，田曦薇親自配音的聲線變化也成為討論焦點。有觀眾注意到她為不同角色設計了不同聲線，給予高度肯定：「兩個都是小田自己配音的，她有刻意調整不同的聲線來代表君黛跟阿醜」、「不只這部，小田的戲幾乎都是她的原聲，真的很強」、「君黛聲音真的躁到想扁人，魏嬈又很正常，有夠厲害」、「她的台詞功底真的很好」、「配音演員欄看得到她是沒用配音的，這兩個角色確實詮釋的差異性明顯，厲害」。

No.1 《逐玉》｜樊長玉

網路聲量：52,087筆



2026年爆紅陸劇《逐玉》以52,087筆網路聲量強勢登頂，成為田曦薇過去一年最受關注的戲劇作品。田曦薇飾演屠戶女樊長玉，父母雙亡的她，為了保住家產、照顧妹妹，決定招贅夫婿，卻意外救下隱姓埋名的武安侯世子謝征（張凌赫 飾）。故事改編自團子來襲的同名小說，兩人從各懷目的的假意成親，逐漸在相處中動了真心，卻也因戰事爆發而面臨分離。樊長玉更從手握殺豬刀維持生計的市井女子，一路走上戰場，成為能獨當一面的女將軍。

樊長玉既有市井女子的直率與生活智慧，也有面對困境時不輕易退讓的韌性。田曦薇將她爽朗、勇敢又偶爾流露可愛的一面詮釋得自然，從日常殺豬、照顧妹妹，到拿起武器上戰場，都能看見角色隨著經歷逐漸成長。尤其樊長玉奔赴雪地尋找謝征的橋段，更成為觀眾印象深刻的畫面，「我完全是因為田曦薇看逐玉的，她在雪地說：啊啊啊啊我來救你啦超級可愛啊啊啊」、「我看完逐玉愛上田曦薇了」、「天選樊長玉，別人演不出來她的英氣」、「追完5集，期待後面大軍凱旋的樊長玉」。

除了樊長玉的角色魅力，田曦薇與張凌赫的搭檔也成為劇中另一個討論焦點。兩人從假意成親到並肩經歷風雪與戰火，謝征與樊長玉的感情線讓不少觀眾投入其中，「田曦薇跟張凌赫這個組合也太養眼了吧」、「只想看張凌赫跟田曦薇的劇，只想看謝征跟長玉」、「好糟糕，我看完逐玉之後一直希望張凌赫和田曦薇結婚」、「太有CP感，好喜歡」。

田曦薇十大熱門陸劇（網路溫度計DailyView授權使用）

延伸閱讀：2026上半年陸劇Top 10 迪麗熱巴古裝劇與張凌赫《逐玉》爭冠軍（點圖放大瀏覽▼▼▼）

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分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月29日至2026年10月28日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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