田曦薇《逐玉》《嫁金釵》連爆　10大蛻變由甜妹逆襲成全能花旦

由田曦薇與閆桉領銜主演的古裝劇《嫁金釵》，自10月16日登上央視八套（CCTV-8）與優酷獨播及海外平台Netflix同步以來，僅三天站內熱度即突破10,000大關並登頂Netflix榜首。田曦薇在劇中挑戰一人分飾「倒夜香死囚阿醜」（劇中簡體字寫作「阿丑」、魏嬈）與「驕縱假千金君黛」兩角，憑藉微表情與眼神切換，將甜美外表與狠辣性格融合。不少劇評指出，她在劇中的階級逆襲張力，展現出顯著的演藝突破，成功由過往的「甜寵劇女主」轉型為具備收視號召力的實力花旦。



從昔日校園論壇走紅的清純校花，到如今《逐玉》與《嫁金釵》接連掀起追劇狂潮，田曦薇憑藉精湛演技與極致的反差魅力，徹底撕下了單一的「甜妹」標籤。本文整合了田曦薇成長經歷、演藝生涯等10大關鍵位，解構她如何一步步成為實力花旦！



由田曦薇與閆桉領銜主演的古裝大劇《嫁金釵》於10月16日登上央視八套（CCTV-8）與優酷獨播、海外平台Netflix同步。（微博@嫁金釵官微）

劇中田曦薇挑戰一人分飾「倒夜香死囚阿醜」（劇中簡體字寫作「阿丑」、魏嬈）與「驕縱假千金君黛」兩角，憑藉精緻的微表情與氣場切換，成功將「甜妹外表」與「狠辣骨相」完美融合。（微博@嫁金釵官微）

從昔日校園校花，到如今《逐玉》與《嫁金釵》接連掀起追劇狂潮，田曦薇憑藉精湛演技與極致的反差魅力，徹底撕下了單一的「甜妹」標籤。（微博@田曦薇不拍我來拍）

1.重慶辣妹直爽性格：畢業於上海戲劇學院，學生時期獲封「上戲校花」

田曦薇1997年出生於重慶市，骨子裡帶著山城女孩特有的直率與硬氣。她考入中國頂尖藝術學府上海戲劇學院表演系，在校期間憑藉一雙標誌性大眼睛與甜美笑容，被網民稱為「上戲校花」。這份天生的精緻外貌，為她叩開了進入影視圈的大門。

田曦薇考入中國頂尖藝術學府上海戲劇學院表演系，在校期間憑藉一雙標誌性大眼睛與甜美笑容，被網民稱為「上戲校花」。（網上圖片）

2.2018年首部作品出道：青春校園劇《在悠長的時光裏等你》開啟演藝之路

2018年，田曦薇參演青春愛情劇《在悠長的時光裏等你》正式出道，在劇中飾演女主角「駱熙」。雖然當時作品規模不大，但她靈動自然不造作的校園少女形象，成功讓她踏出個人職業演員的第一步。

2018年，田曦薇參演青春愛情劇《在悠長的時光裏等你》正式出道，在劇中飾演女主角「駱熙」。（《在悠長的時光裏等你》劇照）

3.白月光代表作：憑《如此可愛的我們》「黃橙子」成為青春記憶

2020年播出的黑馬青春劇《如此可愛的我們》，是田曦薇事業的首個爆發點。她演活了古靈精怪、熱愛寫小說的「黃橙子」，憑藉標誌性雙馬尾與極具感染力的笑顏，將高中少女的嬌憨與青春懵懂詮釋得入木三分。這部作品不僅讓她奠定了「初戀系甜妹」與「青春白月光」的代表性稱號，更為她累積了極高的大眾緣與業界口碑。

2020年播出的黑馬青春劇《如此可愛的我們》，是田曦薇事業的首個爆發點。（《如此可愛的我們》劇照）

田曦薇演活了古靈精怪、熱愛寫小說的「黃橙子」，憑藉極具感染力的笑顏，將高中少女的嬌憨與青春懵懂詮釋得入木三分。（微博@田曦薇）

4.現象級爆紅：攜手白敬亭主演《卿卿日常》「李薇」一角躋身當紅小花梯隊

2022年，田曦薇與白敬亭主演的《卿卿日常》成為年度爆款。田曦薇演活了原本一心只想落選回老家、卻意外與六少主尹崢結緣的吃貨少女「李薇」，她憑藉自然演技圈粉無數，劇集熱播期間平台熱度強勢破萬並刷爆社交網絡，成功站穩當紅流量小花的位置。

田曦薇演活了原本一心只想落選回老家、卻意外與六少主尹崢結緣的吃貨少女「李薇」。（微博@田曦薇）

5.2023年大製作與新賽道試水：《花轎喜事》與《田耕紀》展現個人扛劇實力

2023年，田曦薇先後主演翻拍經典的《花轎喜事》以及開創種田遊戲題材的《田耕紀》。無論是挑戰靈動古怪的「李玉湖」，還是在農村智鬥奇葩親戚的「連蔓兒」，都證明了她個人帶動創新題材與話題的市場號召力。

2023年，田曦薇先是翻拍經典的《花轎喜事》挑戰靈動古怪的「李玉湖」。（微博@田曦薇）

2023年田曦薇開創種田遊戲題材的《田耕紀》，挑戰農村智鬥奇葩親戚的「連蔓兒」。（《田耕紀》劇照）

6.2024-2025年現代劇轉型：都市劇《半熟男女》與志怪劇《子夜歸》主動撕掉甜妹標籤

在都市情感劇《半熟男女》中，田曦薇打破純情形象，飾演在複雜感情中掙扎矛盾的「何知南」；並於2025年主演古裝奇幻劇《子夜歸》，詮釋日間名媛、夜晚貓妖首領的雙重角色。她主動跨出舒適區挑戰複雜人性，展現對事業的抱負。

田曦薇在都市情感劇《半熟男女》中打破純情形象，飾演在複雜感情中掙扎矛盾的「何知南」。（微博@田曦薇不拍我來拍）

田曦薇於2025年主演古裝奇幻劇《子夜歸》，詮釋日間名媛、夜晚貓妖首領的雙重角色。（微博@田曦薇不拍我來拍）

7.2026年演技突破爆發：《逐玉》化身市井女將軍「樊長玉」口碑熱度雙收

2026年攜手張凌赫主演、開播即爆紅的古裝大劇《逐玉》成為她演藝生涯的重要里程碑。田曦薇在劇中飾演潑辣堅韌、天生神力的市井屠戶女「樊長玉」，揮舞殺豬刀一路逆襲為「簪花將軍」，展現出極強的動作戲質感與情緒感染力，個人演技再受肯定。

2026年開播即爆紅的古裝大劇《逐玉》成為田曦薇演藝生涯的重要里程碑。（微博@田曦薇不拍我來拍）

田曦薇在劇中飾演潑辣堅韌、天生神力的市井屠戶女「樊長玉」，揮舞殺豬刀一路逆襲為「簪花將軍」，展現出極強的動作戲質感與情緒感染力。（微博@田曦薇不拍我來拍）

8.2026年雙生花演技大賞：《嫁金釵》分飾兩角「甜妹皮囊惡女骨相」驚豔全網

在熱播大劇《嫁金釵》中，田曦薇迎來個人演技的極致展現。她一人分飾兩角，同時詮釋隱忍謀略的死囚「阿醜」與驕縱狠辣的假千金「君黛」，憑藉微表情與氣場切換演活「甜妹皮囊，惡女骨相」的反差感，成功獲得大批觀眾的好評。

田曦薇在《嫁金釵》中挑戰一人分飾兩角，同時詮釋隱忍謀略的死囚「阿醜」與驕縱狠辣的假千金「君黛」。（微博@嫁金釵官微）

田曦薇憑藉微表情與氣場切換演活「甜妹皮囊，惡女骨相」的反差感，成功獲得大批觀眾的好評。（微博@嫁金釵官微）

9.真實不做作的真性情：不畏懼爭議直言不諱展人格魅力

據媒體報道，與傳統小心翼翼維持形象的藝人不同，田曦薇在面對網路流言與過往質疑時，始終保持重慶女孩直率坦蕩的態度。不迴避問題、敢於做自己的真實性格，反而讓她在年輕群體中圈粉無數，建立起獨特的個人風格。

據媒體報道，與傳統小心翼翼維持形象的藝人不同，田曦薇在面對網路流言與過往質疑時，始終保持重慶女孩直率坦蕩的態度。（微博@田曦薇不拍我來拍）

田曦薇不迴避問題、敢於做自己的真實性格，反而讓她在年輕群體中圈粉無數，建立起獨特的個人標誌。（微博@田曦薇不拍我來拍）

10.168厘米極佳身形比例：時尚資源爆發，個人商業價值持續攀升

田曦薇擁有168厘米的高挑身材與勻稱線條，能輕鬆駕馭甜美、酷帥等多元風格。隨著多部口碑與流量兼具的作品加持，她近年獲各大精品品牌青睞，雜誌封面與品牌代言接連不斷，商業價值持續攀升。

田曦薇擁有168厘米的高挑身材與勻稱線條，能輕鬆駕馭甜美、酷帥等多元風格。（微博@田曦薇不拍我來拍）

田曦薇擁有168厘米的高挑身材與勻稱線條，能輕鬆駕馭甜美、酷帥等多元風格。（微博@田曦薇不拍我來拍）

隨著多部口碑與流量兼具的作品加持，田曦薇近年獲各大精品品牌青睞，雜誌封面與品牌代言接連不斷，商業價值持續爆發。（微博@田曦薇不拍我來拍）