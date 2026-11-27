「第47屆韓國青龍電影獎頒獎典禮」日前（25日）圓滿落幕，除了獲獎結果備受矚目，大會刻意安排上屆同場影帝影后的星級夫妻玄彬與孫藝珍，各自合體經典舊拍檔頒發帝后大獎，在台上掀起一陣「集體回憶殺」！而名導李滄東執導的《假如愛有如果》則橫掃4項大獎成為全場大贏家，惟同片男神趙寅成雖然獲男主角及男配角雙項提名，最終卻顆粒無收。

李滄東執導的《假如愛有如果》橫掃4項大獎成為全場大贏家。（電影海報）

玄彬、孫藝珍合體舊拍檔掀回憶殺

玄彬與孫藝珍今屆雖未有同台頒獎，但大會卻巧妙安排兩人重逢各自的舊拍檔合體頒獎。玄彬與2005年《我叫金三順》的「初戀」鄭麗媛睽違21年再度同框，兩人站在一起狀態大勇，令不少劇迷直呼感動。

玄彬與《我叫金三順》的「初戀」鄭麗媛睽違21年再度同框。（直播截圖）

另一邊廂，身穿白色露肩晚裝、仙氣十足的孫藝珍，則與2018年《經常請吃飯的漂亮姐姐》的「年下男」拍檔丁海寅合體頒發最佳女主角。丁海寅在台上甜喊一聲「姐姐，好久不見」，孫藝珍亦笑著回應：「俊熙啊，好久不見，那時候你還是個特別可愛的年下男，今天再見到你，感覺已經真正成長為一個很有魅力的男人了。」兩人一來一往互動充滿默契，瞬間掀起回憶殺。

孫藝珍與2018年《經常請吃飯的漂亮姐姐》的拍檔丁海寅合體頒發最佳女主角。（直播截圖）

薛景求4度封帝破紀錄

獎項方面，由韓國名導李滄東執導的《假如愛有如果》，一口氣橫掃「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳女配角」及「最佳劇本」4項大獎，成為本屆最大贏家。當中男主角薛景求憑該片繼第21屆《薄荷糖》、第23屆《人民公敵》及第42屆《茲山魚譜》後，第4度登上青龍影帝寶座，創下青龍獎史上首位「四冠王」的歷史紀錄。他上台領獎時難掩驚喜，更搞笑自嘲：「因為從來沒有人試過第四度獲得最佳男主角獎，所以我真的完全沒有抱任何期待就來了，現在實在太驚訝，都不知道應該說甚麼才好，多謝大家！」而他亦在台上逐一感謝拍檔全度妍、趙寅成、曹汝貞及恩師李滄東導演，更不忘向太太宋允兒示愛。

薛景求第4度登上青龍影帝寶座，創下青龍獎史上首位「四冠王」的歷史紀錄。（官方圖片）

《假如愛有如果》橫掃4項大獎成為全場大贏家。（電影劇照）

《假如愛有如果》橫掃4項大獎成為全場大贏家。（電影劇照）

全度妍時隔19年3度封后

同片的拍檔全度妍亦繼1999年《記憶中的風琴》及2007年《密陽》後，時隔19年再度封后，累積3座青龍最佳女主角獎。全度妍領獎時感觸表示，當年拍攝李滄東導演的《密陽》時度過了一段非常激烈且艱辛的時光，因此一直希望日後若有機會再與導演及薛景求合作，一定要懷著愉快的心情去享受每一個呼吸的瞬間，今次拍攝《假如愛有如果》終於圓夢，令她感到非常幸福。此外，女星曹汝貞亦憑該片淚灑舞台捧走「最佳女配角」。

全度妍時隔19年再度封后。（官方圖片）

曹汝貞亦憑該片淚灑舞台捧走「最佳女配角」。 （官方圖片）

趙寅成大熱倒灶無損好心情

雖然《假如愛有如果》在演技獎項上大豐收，4位主要演員中有3位均成功捧獎而回，但片中另一位男神趙寅成卻成為全晚最大「遺珠」。今屆趙寅成其實手握兩大演技獎項提名，分別憑《希望》角逐「最佳男主角」以及憑《假如愛有如果》入圍「最佳男配角」，賽前呼聲極高，被看好至少能袋走一獎。可惜最後兩項大獎亦雙雙落空，慘成當晚陪跑分子。儘管顆粒無收，但鏡頭拍到台下的趙寅成時，他依然保持絕佳風度，全程微笑拍掌祝賀薛景求、全度妍及曹汝貞得獎，更在台下與全度妍等劇組人員熱情相擁慶祝，展現出滿滿的團隊精神。

趙寅成擁抱祝賀搭檔薛景求。（直播截圖）