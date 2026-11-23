女星舒淇首度自編自導長片《女孩》，便在第63屆金馬獎一舉拿下最佳新導演獎，迎來導演生涯重要里程碑。她23日與主創團隊開心出席慶功。她分享得獎心情，坦言原本以為上台會哭花臉，沒想到一看到倒數計時90秒，便趕緊把想說的話講完。現年50歲的她也坦言，隨著年紀增長，戲約選擇變得有限，「基本上不是媽媽就是阿姨，差點要變外婆了。」



能從李安導演與韓國名導奉俊昊手中接下獎座，舒淇直呼相當夢幻，至今仍忍不住回想當下畫面。她透露，頒獎典禮現場遇到李安時，對方給了她一個大大的擁抱，還暖心稱讚「妳很棒棒」，讓她相當感動；至於張震則是在惜別酒會上碰到時，笑說對方只催促她「快點來拍照」。舒淇也開心表示，感受到許多人都替她得獎感到高興，「我覺得我人緣還不錯，很謝謝所有的人都還蠻喜歡我的，都給我很大的祝福。」

談到電影《女孩》的創作起點，舒淇特別感謝父母，認為童年成長環境造就了這部作品的誕生。她分享，近期姪女還告訴她，外公又喝醉酒和外婆吵架，甚至把衣服都扯破了，不過她笑說，或許是兩人長年吵吵鬧鬧，至今身體仍相當健康。從過去的家庭經歷到如今能坦然分享，舒淇坦言，回想自己童年時，當時的生活環境明明如同地獄一般，沒想到現在卻能笑著談起，「熬過了其實好像一切都會很好，但能不能過心裡那個坎，可能還是需要時間吧。」

舒淇也希望自己的經歷能成為其他受傷孩子的力量，尤其想到仍有許多人正處於掙扎與低潮之中，更希望帶給他們鼓勵，

希望以我自己為個例，可以鼓勵到很多現在年輕人處於低潮期也好，生活在非常掙扎的日子裡也好，都可以熬過他們的那一關。

而在完成《女孩》後，舒淇也已經開始思考下一部作品的方向。她透露，當初創作《女孩》時，雖然故事取材自自己的童年，但經過多年推翻、重組，最後與自身經歷僅剩約30%的相似度，因此片中的女孩不只代表自己，也可能代表母親，以及所有曾經是女孩的人。

至於下一部電影，她則想聚焦自己現階段年齡層女性所面臨的困境，目前正持續思考故事內容，希望先完成劇本，並儘量以導為主。舒淇笑說，自己如今已經50歲，能接到的角色類型相對有限，「基本上不是媽媽就是阿姨，差點要變外婆了！」被問到有沒有特別想挑戰、卻始終沒有機會接演的角色，她則點名「變態殺人狂」，希望能詮釋內心充滿悔恨、心理相當扭曲的人性角色，坦言入行多年都還沒有接過類似角色。至於老公馮德倫得知她獲獎後有何祝福，舒淇透露對方只有簡單說了「Good luck」和「Congratulations」。

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