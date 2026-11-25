荷里活今年聖誕檔期迎來史詩級票房交鋒，漫威（Marvel）《復仇者聯盟5：末日降臨》（又譯：《復仇者聯盟：末日崛起》，Avengers: Doomsday）與華納兄弟（Warner Bros.）《沙丘瀚戰：第三章》（又譯：《沙丘：第三部》，Dune: Part Three）落實於12月18日在北美院線同日開畫。



影迷仿效當年《芭比》（Barbie）與《奧本海默》（Oppenheimer）的「Barbenheimer」（芭比海默）熱潮，將這場雙片對決合稱為「Dunesday」（結合《沙丘》英文Dune與《復仇者5》副題Doomsday）。不過兩片同日正面撞期主要集中於北美市場，港澳台三地則有錯開安排，兩片更提前在IMAX銀幕資源與全球預售票房展開激烈角力。



漫威（Marvel）《復仇者聯盟5：末日降臨》落實於12月18日在北美院線同日開畫。（IG@marvelstudios）

華納兄弟《沙丘瀚戰：第三章》落實於12月18日在北美院線同日開畫。（IG@dunemovie）

美國12月18日同日正面交鋒 港澳台搶先錯開公映

這場北美同日對決早有伏筆，華納兄弟早於2024年6月便搶先鎖定2026年12月18日在北美上映《沙丘瀚戰：第三章》，其後漫威將《復仇者聯盟5：末日降臨》宣布延後至同一天正面交鋒，韓國市場亦將於12月16日同步開畫兩部大作。港澳台三地則未有出現北美式的同日全面硬碰，其中香港與澳門分別於12月16日及17日先後上映兩片，台灣亦採取錯開排期策略，方便當地影迷分日追看。

華納兄弟早於2024年6月便搶先鎖定2026年12月18日在北美上映《沙丘瀚戰：第三章》。（IG@dunemovie）

其後漫威將《復仇者聯盟5：末日降臨》宣布延後至同一天正面交鋒。（《復仇者聯盟5：末日降臨》海報）

《復仇者5》與《沙丘3》在港澳台、美國上映時間。（網上圖片）

不少影迷在社交平台興奮造字「Dunesday」並留言「繼芭比海默之後，今年聖誕節終於又有理由在戲院連看兩場大片」，亦有網民笑言「兩部都是男性觀眾主力大片，在美國確實是真刀真槍搶客」。

今年聖誕節終於又有理由在戲院連看兩場大片。 網民留言

《沙丘3》鎖死全部IMAX獨家放映權 《復仇者5》初期無緣巨幕

銀幕資源爭奪戰成為今次「Dunesday」最大焦點。由於華納兄弟提前定檔並與IMAX簽下獨家放映協議，因此《沙丘3》在上映初期將包攬全部IMAX銀幕，導致《復仇者5》開畫期間無法排入IMAX場次。

銀幕資源爭奪戰成為今次「Dunesday」最大焦點。（IG@dunemovie）

華納兄弟提前定檔並與IMAX簽下獨家放映協議，《沙丘3》在上映初期將包攬全部IMAX銀幕。（IG@dunemovie）

由於《沙丘3》在上映初期包攬全部IMAX銀幕，導致《復仇者5》開畫期間無法排入IMAX場次。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

憑藉頂級視聽規格優勢，《沙丘3》上月在英國最大銀幕BFI IMAX開賣預售即收穫120萬美元（約940萬港元），一舉打破基斯杜化路蘭（又譯：克里斯托弗·諾蘭，Christopher Nolan）《奧德賽》（The Odyssey）保持的100萬美元（約784萬港元）紀錄。

《沙丘3》上月在英國最大銀幕BFI IMAX開賣預售即收穫120萬美元（約940萬港元）。（IG@dunemovie）

《沙丘3》上月在英國最大銀幕BFI IMAX開賣預售即收穫120萬美元，一舉打破基斯杜化路蘭《奧德賽》保持的100萬美元紀錄。（IG@imax）

大批電影發燒友在討論區點評「看沙丘不看巨幕IMAX等於白看」，亦有漫威迷直言「沒了IMAX確實有點可惜，但復仇者靠普通銀幕照樣能逼爆戲院」。

看沙丘不看巨幕IMAX等於白看！ 網民留言

首週末聯手衝擊4.4億美元大關 雙雄預售與票房預測齊報捷

面對硬碰硬局勢，北美票房分析機構普遍看好兩片聯手推高聖誕檔期整體票房。《沙丘3》北美首週末開畫預測區間達8,500萬美元（約6.6億港元）至1億美元（約7.8億港元）以上，有望創下系列開畫新高；而《復仇者聯盟5：末日降臨》首週末則預計狂攬3.4億（約26億港元）至3.69億美元（約28.92億港元），兩片有望合力帶動北美該週末總票房衝破4.4億美元（約34億港元）。

《沙丘3》北美首週末開畫預測區間達8,500萬（約6.6億港元）至1億美元（約7.8億港元）以上，有望創下系列開畫新高。（《沙丘瀚戰：第三章》預告片截圖）

《復仇者聯盟5：末日降臨》首週末則預計狂攬3.4億（約26億港元）至3.69億美元（約28.92億港元）。（《復仇者聯盟5：末日降臨》預告片截圖）

即使失去IMAX優勢，《復仇者聯盟5：末日降臨》僅北美預售票房便已突破6,000萬美元（約4.7億港元），印度預售更賣出超過90萬張戲票。網民在討論區總結「別管誰贏誰輸，今年12月18日最大贏家絕對是全球戲院和賣爆谷的老闆」。