真·三國無双｜真千軍萬馬重現遊戲畫面　關羽張飛出招跟足原著

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-31 20:15

電影版《真‧三國無双》由導演周顯揚執導及監製、杜致朗編劇及監製，改編自日本同名經典遊戲的電影版《真·三國無双》，電影於新西蘭實地取景，拍攝期橫跨四季，整個製作期更長達3年。今日（31日）電影公司發布《真·三國無双》最新宣傳片，片中刻意用真人戲份還原遊戲畫面，更展示了在新西蘭動用過千馬匹及群眾演員拍攝的三國大戰場面。《真·三國無双》將於4月29日上映，並獲Netflix以破華語片紀錄之天價購入全球版權。

千軍萬馬的實景取景自新西蘭，圖中人物正是劉備、關羽及張飛。（《真·三國無双》電影劇照）

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宣傳片由粉絲最為熟悉的遊戲打鬥畫面開始，然後切換到戲中在新西蘭取景的千軍萬馬場景，當中劉備（楊祐寧 飾）、關羽（韓庚 飾）、張飛（張建聲 飾）三人坐於馬匹望向山下的戰爭場景，三國英雄各自手持兵器縱橫沙場，殺敵如割草，關羽從天而降、揮舞關刀火花四濺，以一敵百橫掃千軍等等各式打鬥場面既震撼又極具視覺效果，還原遊戲的一幕幕經典。

淨係睇到呢個畫面，打機個feel都返晒嚟！（影片擷圖）

《真‧三國無双》故事講述東漢末年，董卓（林雪 飾）入京霸佔朝野，致各路英雄崛起，令一場群雄逐鹿的三國大戰掀起序幕。由於《真‧三國無双》既是遊戲亦為經典作品，在平衡上甚考功夫，導演周顯揚在電影開拍前做足功課，以兩年時間籌備劇本，在大戰場面及動作戲方面呈現打機感之餘，又要豐富故事劇情及角色設定。

古天樂飾演呂布好有型！（影片擷圖）

電影採用遊戲的「動作場面」及「造型設計」，故事情節核心及人物仍是源自三國演義，而且遠赴新西蘭實景拍攝、以逾千馬匹和數以千計的群眾演員拍攝，營造出千軍萬馬混戰的大場面，極為震撼！

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