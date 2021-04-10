黃樹棠逝世｜《藍天白雲》導演張經緯敬佩其包容︰一同探索新事物

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-10 15:30

香港著名演員黃樹棠，不敵肺癌，於今日（10/4）凌晨逝世，終年77歲。棠哥一生奉獻給演藝界，3年前確診大腸癌二期，手術後休養期間已急急往片場開工，對演戲可謂有份莫名的熱誠。而他最後一部電影作品《藍天白雲》（2017），演活了一位患有腦退化症的老爸，對於這次演繹，導演張經緯接受《香港01》訪問時表示印象非常深刻︰「一位資深的演員，仍可抱住開放態度，一同探索演出方法，這令我非常敬重。」

《藍天白雲》的士內這幕張力十足，鄧麗欣與黃樹棠都演得出眾。（《藍天白雲》劇照）

導演張經緯接受《香港01》訪問時，回想《藍天白雲》選角時， 一直找不到合適的演員演Stephy的爸爸。「我cast好耐都cast不到，角色雖是患有腦退化症，但當事人又是否真的完全忘記過去呢？要演出那份真唔知定假唔知的曖昧，我一直找不到合適人選，直至有朋友介紹我不如找棠哥。」

《藍天白雲》是張經緯導演的第二部劇情片，難忘跟棠哥合作的點滴。（資料圖片）

知與不知間的腦退化曖昧

導演還記得當日在餐廳見面，未談角色背景，棠哥而當導演如摯友般，大談自己昔日的事跡和經歷。「由做小混混的日子，到跟周潤發合作，甚至講到很多命理的話題，愈聽愈感興趣。直到開始講講角色背景，棠哥沒聽了多久便提議立即來，我演你看，你跟我對戲，然後就立即演了整場戲。」雖然當時導演覺得那份演出未配合到角色需要，但棠哥就是有份令人服佩的自信︰「得架喇，去到現場再調整下便是！」結果這個Casting就在餐廳內完結，角色亦落到棠哥手。

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張經緯︰「我會用『虛懷若谷』去形容他」

導演張經緯好清楚知道角色要帶出甚麼感覺，所以去到現場，對棠哥的要求都非常仔細，簡單如一個坐低的動作，都要拍足20分鐘，但作為資深演員的棠哥，不單沒有嫌麻煩或不滿，反之是細嚼導演的要求再作出調整。「我會用『虛懷若谷』去形容他，他對新導演、新事物、新演法，都能抱住一份好奇。」

棠哥要演腦退化症病人，那種知與不知的曖昧感是最難掌握，但棠哥完全演出來。(《藍天白雲》劇照)

另一難忘是拍到結局一幕，女兒Stephy要跟他告白，他要表達那種知與不知之間的感覺，事後導演看Play back見到棠哥眼眉動了一下，導演想棠哥連這一下小動靜都收起。「但棠哥當時堅持剛才演得好好，沒有動眉頭，直到讓他看Play back，他才笑著回應︰『係喎，真的郁了，你啲藝術片我未拍過，唔緊要再嚟！』你會看到他的包容和謙虛，是好令人敬佩，雖然他是老江湖，但仍能持一種開放態度一齊去探索，而且有他在片場時，會特別多歡笑聲，我好多謝他為這部那麼沉重的電影，在現場帶來這麼多歡樂。」