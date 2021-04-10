黃樹棠逝世｜《藍天白雲》演父女　力讚鄧麗欣：演得好有層次

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-10 13:45

香港資深演員黃樹棠今晨（10日）因肺癌逝世，終年77歲。黃樹棠一生留下不少作品，當中以《我的殭屍有個約會》中的「求叔」最為代表性，他的最後一套大銀幕作品《藍天白雲》出神地演繹腦退化病人，更對女主角鄧麗欣（Stephy）讚譽有加。

棠哥演乜似乜，在《藍天白雲》中扮老人痴呆病患演得入木三分。（《藍天白雲》電影劇照）

向來率直的棠哥，當年為《藍天白雲》宣傳時亦不失敢言，訪問中有對電影作出提點：「整體上都Okay，係一套年青人嘅戲。但我覺得導演貪心咗啲，有啲篇幅講得太少啦，特別係阿欣（鄧麗欣）嗰部分。」講起Stephy棠哥對她的印象相當不錯：「我自己都跌眼鏡，之前以為佢都係sell青春、拍愛情片，但戲入面又演得好有層次！」

的士這一幕張力十足，3位演員都演得很好。（《藍天白雲》電影劇照）

的士一幕為兩人深刻回憶

在《藍天白雲》中，一場兩父女在的士情緒戲爆發戲，就令二人感受甚深。當日棠哥大讚Stephy，因為這場高難度戲份，僅以一take過完成，棠哥更曾提及：「我叫阿欣出盡力打我，反正被佢打都唔痛。同埋我知呢場戲一NG就做唔到，情緒各方面一定係第一次做最好，而且喺的士入面拍，一NG就好麻煩，結果大家都做得好好。」

對於棠哥離世，Stephy回應《香港01》：「知道消息非常難過，有幸曾經合作過飾演父女，還記得跟他聊天聊戲的樣子，在《藍天白雲》裡的士那場戲更是深刻，我當時真的下不了手打他，是他一直給我信任和信心我才能做到。感謝他對香港演藝圈的付出，希望他的家人節哀。」