【奧斯卡2021】瞓緊覺無睇直播　安東尼鶴健士瞓醒先知再封影帝

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-26 18:04

殿堂級男演員安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）憑《爸爸可否不要老》（The Father）榮獲第93屆奧斯卡最佳男主角，除了讓他第二度成為奧斯卡影帝外，還成為影史上最年長的最佳男主角獎得主。

83歲的安東尼鶴健士憑《爸爸可否不要老》成為最年長奧斯卡影帝。（《爸爸可否不要老》劇照）

據美國雜誌《People》率先報道，引述安東尼鶴健士的經理人稱，83歲的安東尼鶴健士因睡著了而錯過今屆的奧斯卡頒獎禮。當他醒來後，從其經理人口中得悉他自己憑《爸爸可否不要老》成為奧斯卡影帝。

據安東尼鶴健士的經理人指出：「安東尼鶴健士目前身在家鄉威爾斯，當我在清晨4時告訴他這個消息時，他仍然在睡夢中。」他的經理人續表示，安東尼鶴健士對於能夠獲獎感到開心及非常感恩。

安東尼鶴健士憑《沉默的羔羊》首度奪得奧斯卡最佳男主角。（《沉默的羔羊》劇照）

最後，該經理人還表示，安東尼鶴健士經過一年的隔離檢疫及接種兩劑疫苗後，他終於能夠返回威爾斯。對於一個83歲的長者來說，經過艱難的一年後，終於得到最大的釋懷。他喜歡《爸爸可否不要老》中的角色，並認為這是他最自豪的演出，能夠成為最年長的影帝，對他來說意義重大。」

另外，安東尼鶴健士也在其社交平台Instagram上上載了短片，他先提到自己目前身在威爾斯，並答謝奧斯卡，他還多次提到自己從沒有想過會成為奧斯卡最佳男主角，並向「黑豹」查特域克保斯曼作最後致敬。