【奧斯卡2021】安東尼鶴健士封最年長影帝　童年因閱讀障礙遭嘲笑

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-26 12:05

由安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）及奧莉花高雯（Olivia Colman）主演的《爸爸可否不要老》（The Father），前者最終憑該片封帝，是繼《沉默的羔羊》29年後，第二度成為奧斯卡最佳男主角。

安東尼鶴健士在30年後再度成為奧斯卡最佳男主角。（《爸爸可否不要老》劇照）

現年83歲的安東尼鶴健士，是最年長的奧斯卡男主角提名，最終他憑《爸爸可否不要老》成為最年長的奧斯卡影帝。《爸爸可否不要老》由Florian Zeller自編自導，由奧斯卡影帝安東尼鶴健士及奧斯卡影后奧莉花高雯主演。

安東尼鶴健士最終擊敗「查特域克保斯曼」成為奧斯卡最佳男主角。（《爸爸可否不要老》劇照）

《爸爸》演患上認知障礙症

《爸爸可否不要老》故事講述獨居的父親Anthony患上認知障礙症，他認知的世界與現實逐漸形成落差，充滿困惑的他卻拒絕接受患病的事實，而且更不願意接受女兒Anne安排的一切協助和照顧。隨著病情急轉直下，父親開始忘記時間及親人。心痛的女兒明知父親最終會忘掉自己，但她如何讓父親活好當下呢？兩父女的感動時刻，確實打動了許多影迷。

《爸爸可否不要老》由安東尼鶴健士及奧莉花高雯主演，並由Florian Zeller自編自導。（IMDb 圖片）

有閱讀障礙劇本靠死背

安東尼鶴健士於29年前，曾憑《沉默的羔羊》首奪奧斯卡最佳男主角。出生於威爾斯的安東尼鶴健士，父親是一名麵包師。安東尼鶴健士從小的學業成績不佳，皆因他有閱讀障礙。幸好他找到自己的興趣，開始沉迷在音樂及美術的世界。他12歲時，獲父母安排入讀Jones' West Monmouth Boys' School，從而讓他學好紀律。最終他在留級5個學期後，成功入讀當地知名學校Cowbridge Grammar School。他在2002年接受《紐約時報》訪問時稱：「我是學習能力很差的人，這讓我很容易受到嘲笑，這給我一種自卑感。這讓我從小就完全相信我自己是蠢人。」

安東尼鶴健士憑《沉默的羔羊》首度奪得奧斯卡最佳男主角。（《沉默的羔羊》劇照）

在15歲那年，安東尼鶴健士受Richard Burton影響而立志成為演員，因而入讀了Royal Welsh College of Music & Drama，並在1957年畢業。他在1958年至1960在英國陸軍服役兩年後，搬到倫敦並入讀皇家戲劇藝術學院。透過紮實嚴謹的舞台劇磨練，讓他成為劇團裏不可或缺的成員。在1968年，他迎來電影處女作《冬獅》（The Lion in Winter）。23年後，他演出《沉默的羔羊》，並憑此首奪奧斯卡最佳男主角獎。

「演出時間最短就拿下影帝寶座的主角」

《沉默的羔羊》讓安東尼鶴健士成為電影史上「演出時間最短就拿下影帝寶座的主角」，並讓劇組拿到了當屆奧斯卡第五個獎項，其中包括最佳導演、最佳電影及最佳女主角等。後來他還獲選為AFI美國電影學會百年百大影史紀錄上的「世紀邪角總冠軍」。

安東尼鶴健士及茱迪科士打憑《沉默的羔羊》分別成為最佳影帝及影后。（《沉默的羔羊》劇照）

一直參演不同電影作品的安東尼鶴健士，在2006年獲金球獎頒發終身成就獎。而他在2017年1月接受外媒《The Desert Sun》訪問時，還提到自己患上亞氏保加症。另外，安東尼鶴健士去年曾拍片分享戒酒的經歷，還曾自爆飲到差點死亡：「45年前的今天我覺醒了，當時我正走向災難，我飲到差點死亡。當刻我有一個想法，你想生存還是死？而我告訴自己，我想生存。」他還鼓勵年輕人不要放棄。