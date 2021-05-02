真‧三國無双︱新西蘭臨記似拍《魔戒》　古天樂替身只需企定定

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-02 08:30

由導演周顯揚執導兼監製、獲日本遊戲商「光榮特庫摩」（KOEI TECMO）正式授權之電影版《真‧三國無双》，經已上畫。電影耗資三億港元製作，更遠赴新西蘭實地取景，拍出壯觀的征戰場面。要拍出千軍萬馬場面，首先係要人！而遠在新西蘭，就要用上當地臨記上陣，而當他們穿上古裝盔甲後，《三國》都頓時變《魔戒》，完全零違和。

《真‧三國無雙》遠赴新西蘭拍攝，更遇上落雪，一片白茫茫。（由導演周顯揚提供）

《真‧三國無双》導演周顯揚接受《香港01》訪問表示，劇組去到新西蘭取景，事前要做足準備，更需要配合當地的工作模式。「主要是新西蘭國民的生活節奏同香港完全不同，Crews 都好專業、好Nice、開工時都非常勤奮，只是在外國拍攝時間向來有限制的，例如每天拍攝10小時，連休息時間。而他們亦沒有OT習慣，收工時就要求收工，不會因為有OT費就繼續做，跟我們對金錢的看法不一樣。」

去到新西蘭，都聘請了過百位臨時演員參與拍攝。（由導演周顯揚提供）

其中一張花絮相，見到當地臨時演員穿上盔甲開工，單看畫面十足《魔戒》場面，非常有趣。而事實上，導演周顯揚亦高興找到這班臨記幫手，「因為他們大多數當年都有參與拍攝《魔戒》系列，充滿經驗。」

【真·三國無双】官方20周年角色人氣榜 古天樂「呂布」僅排33位

唔開戲名，都幾似拍緊《魔戒》。（由導演周顯揚提供）

除了臨記，導演在當地亦特意為古天樂找來一位替身，起初以為是負責動作場面，但原來他絕非動作演員，找他只有一個理由。周顯揚︰「他是古天樂的身高替身，全程行行企企就可以，主要是想拍下他190cm的身高。雖然古仔都已經算高，但我們想令角色顯得更高更威猛，所以請了他做身替。」

【真·三國無双】入場前5大須知 虎牢關之戰呈現修羅模式呂布