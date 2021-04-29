【真·三國無双】官方20周年角色人氣榜　古天樂「呂布」僅排33位

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-29 20:45

由周顯揚執導兼監製、杜致朗編劇兼監製；古天樂、林雪、王凱及楊祐寧等主演的《真·三國無双》，電影除了獲「光榮特庫摩」（KOEI TECMO）正式授權兼耗資超過三億港元製作外，還是電子遊戲《真·三國無雙》推出20周年的紀念作。

然而早在《真·三國無雙》系列前，當年「光榮」曾在1997年推出《真·三國無雙》系列前身的格鬥遊戲《三國無雙》，而在3年前，官方就趁20年之際，讓玩家投票選出最具人氣角色。

萬眾期待的《真·三國無双》終於在今日上映。（《真·三國無双》劇照）

「光榮」（現稱：光榮特庫摩）曾在1997年2月28日推出PlayStation版的《三國無雙》，以小說《三國演義》的人物為背景設定。當時遊戲的角色僅得16名，屬於魏國的有夏侯惇、典韋、許褚及曹操；屬於蜀國的有趙雲、關羽、張飛及諸葛亮；屬於吳國的有周瑜、陸遜、太史慈及孫尚香；而最後屬於其他的則有貂蟬、呂布及「戰國無雙」的織田信長與豐臣秀吉。當時曹操、諸葛亮、孫尚香織田信長與豐臣秀吉還需要完成特定條件才能使用。

由古天樂飾演的呂布，武力高強，但人氣卻不敵多位角色，僵排33名。（《真·三國無双》預告擷圖）

「光榮特庫摩」在2017年趁《三國無雙》20周年之際，讓玩家投票選出遊戲中最具人氣的角色，是次選舉合共有83名武將，最後由屬於魏國的郭嘉獲得冠軍；而當年排最尾的角色是張角。未知曾在電影版《真·三國無双》登場的角色，當年的人氣排名又如何呢？點擊下圖即睇排行榜！！！

董卓這人物排名接近低處，排在第76位。（《真·三國無双》劇照）