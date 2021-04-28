【真·三國無双】入場前5大須知　虎牢關之戰呈現修羅模式呂布

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-28 19:30

由周顯揚執導兼監製、杜致朗編劇兼監製的改編遊戲電影《真．三國無双》，古天樂、林雪、王凱及楊祐寧等主演，相信許多影迷對於遊戲版的《真·三國無双》都非常熟悉，但電影版又是否能夠把遊戲的精髓放到電影呢？如今率先跟大家分析5大重點。

電影第一幕就是「黃巾之亂」。（《真·三國無双》劇照）

《真·三國無双》講述東漢末年，黃巾之亂後，董卓入京霸佔朝野，導致十八路諸侯聯合出兵討伐董卓，而電影第一幕就是遊戲的第一章「黃巾之亂」。當時見到由姜皓文飾演的張角，帶領其「黃巾軍」意圖推翻東漢。當中大家已從預告聽到一句非常熟悉的對白「蒼天已死，黃天當立；歲在甲子，天下大吉」。之後大家就會見到董卓軍與張角軍戰鬥，後者還利用妖術把已死「黃巾軍」復活。

電影中僅交代張角逃走了。（《真·三國無双》劇照）

張角法術借屍還魂

這幕對於沒有接觸過「光榮特庫摩」遊戲的觀眾來說或者難以理解，然而這位自稱「大賢良師」的張角在遊戲中，無論是《三國志》系列，還是《真·三國無双》系列，都總會有「法術」加持。皆因據《三國演義》指出，張角入山採藥時，遇到南華老仙，並授予他《太平清領道》，讓他懂得「法術」。在《真·三國無双》系列遊戲中，張角就懂得使用火攻；而在《三國志》系列，他擁有「妖術」。

之後就到董卓霸京師，導致十八路諸侯聯合出兵討伐董卓。（《真·三國無双》劇照）

「孫堅軍糧草不夠」

經過「黃巾之亂」關卡後，就來到一幕關於曹操的「洛陽脫出戰」，當時他行刺董卓失敗後假扮獻劍，但呂布不相信，於是獲董卓差使他去追捕曹操。不久後就來到討伐董卓之戰的其中一部分「汜水關之戰」。據了解，這一戰役是由《三國演義》虛構出來，皆因在《後漢書》及《三國志》兩本史書均沒有提到汜水關之戰，其中玩家就需要擊敗華雄。如果是遊戲迷的觀眾，就會希望電影版出現一句「孫堅軍糧草不夠」，就會觸發「斬華雄的事件」，因為這是達成「千里走單騎」的開關條件之一。可惜今次對於遊戲迷的觀眾略為失望，皆因「孫堅軍」並沒有出現糧草不足的狀況。

與遊戲版的修羅模式呂布都非常相似。（《真·三國無双》劇照）

虎牢關之戰

在「斬華雄的事件」後，之後就會到另一場大戰「虎牢關之戰」。在這關卡，對於遊戲迷來說，如果要拿秘密武器，就需要挑戰修羅模式或後期追加的究極模式，而電影版的呂布與遊戲一樣，都是充滿電流，而這相信對於遊戲迷來說會非常驚喜。

鑄劍堡主的一幕，算是彌補了「發現貴重物品」的重要時刻。（《真·三國無双》劇照）

鑄劍堡主負責解畫

除了這三大戰役外，遊戲迷最熟悉的「無双」大絕都有出現。然而導演今次透過新增由劉嘉玲飾演的鑄劍堡主解釋何謂「無双」力量。雖然與遊戲版不同，但戲中角色與鑄劍堡主接觸後，秘密武器出現，類似與遊戲「發現貴重物品」一樣。至於遊戲中的點心與仙酒，當然沒有在戲中出現。

趙雲是不少玩家的首選角色，但今次電影版就沒有出現，而導演曾經解釋為何沒有趙雲。（《真·三國無双》遊戲擷圖）

呂布︰一群雜碎！

最後，在《真·三國無双》的終極預告見到，呂布在「虎牢關之戰」時大罵「一群雜碎！」，而呂布在其中一版遊戲發動「無双」時，就會說一句「ふん、雑魚が！」，如果是日文版，相信會更加神似。不過在電影版，古天樂飾演的呂布就以一句︰「成班嘍囉」怒罵眼前的敵人，不失霸氣。

古天樂在戲中飾演呂布，這個帶電流的呂布在前期遊戲的《虎牢關之戰》僅會在修羅模式出現。（《真·三國無双》預告擷圖）