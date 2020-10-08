翻生爭霸戰｜ERROR首日拍戲齋坐　193得罪過千年女鬼要即場叩頭

搞鬼愛情電影《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》由新加坡導演李國煌執導，黃又南、蘇麗珊、林曉峰、顧定軒和袁富華、ERROR等人主演，早前ERROR 4位成員，梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）以及吳保錡（保錡）接受《香港01》訪問，分享首次拍電影的趣事，還有嚇人撞鬼經驗！

攝影：葉志明

ERROR在戲中飾演陰間攝製隊。（電影劇照）

首日拍攝白逗人工

是不是看到照片差點認不出是ERROR本人呢？其實戲中ERROR的特技妝都化了不短時間。193：「今次造型要封眉，印象最深刻是封到條眉生暗瘡，因為用了蠟幫我們封眉，而且清潔得唔好，現場卸一次妝好難完全卸好，最終發生了人生第一次條眉生暗瘡事件。」

其實條眉生暗瘡都未算誇張，更慘是ERROR首日開工，坐了一段時間化好妝後，然後足足坐了9小時就收工不用拍攝。第二日差一點就案件重演，同樣由夜晚開始化妝，然後又是等到落雨，去到凌晨5點多才真正停雨，只能快手趕在天光前拍完。

戲中這幕正是ERROR等了兩日，又要等停雨，又要趕天光前完成拍攝。（電影劇照）

原來ERROR首日去拍攝才知道要化成咁，ERROR：「一開始時真係唔知道，去到現場才知要化成這樣。」193更搞笑補充：「我們都有後悔冇收貴點片酬，化特技妝應該要貴點。」當然保錡都有出聲更正：「冇資格收貴啊，係機會來的啊！」

而在講到真正發生的靈異事件時，ERROR各人都有不同經驗。（葉志明 攝）

分享靈異事件

最近寶錡拍攝ViuTV節目《鬼同妳你上》，自言講到去傅聲閣時感到勁恐怖。「本來一入到去，有句旁白要講，但有種鬼掩口的感覺，我都有問過師父（七仙羽），其實不是每個人都會遇到靈異事件，亦都不是很容易就能上身，那次其實我已經好辛苦，而且極度頭暈。」

寶錡早前拍攝《鬼同妳你上》，都發生了不少靈異事件。（葉志明 攝）

思考了一段時間的寶錡再度分享。「有個女仔被上身，師父幫她驅鬼，雖然我都不知道是真還是假，但有一把聲音是那個女生正在叫，同時間又有另一把聲音跟她一起叫，完全呆了兼起雞皮，其實收音都聽到。如果有朋友真係想去靈探，就要小心點，因為都有機會會出事。」

肥仔最好笑話自己講嘅鬼故都係老作。（葉志明 攝）

反而肥仔所講的則極度好笑。「我就未試過這些經歷，所以每次公司叫我上有關鬼的節目，叫我分享鬼故我全部都是吹水、背稿、搞笑。」

阿Dee拍《花姐ERROR遊2》都試過有靈異經歷。（葉志明 攝）

阿Dee：「那時拍《花姐ERROR遊2》同花姐玩鬼屋，我好希望是節目劇組整蠱我，專登整怪聲來嚇我，那次我是聽到有把女性聲音尖叫，就似是被掐頸一樣。」

193自言靈探親都冇事、好安全，反而身邊的人都出晒事。（葉志明 攝）

而在一旁的193聽到靈探，表現得頗為興奮。「去靈探記得叫我，其實我是入行之後才發生撞鬼的事，一直都不是很信，拍《花姐ERROR遊1》跟寶錡去自殺森林，完全瀨嘢，自拍時正常只影得10張相，當時影了200多300張相，部機瘋狂閃，我們已經好驚。《花姐ERROR遊2》我自己去完靈探，跟我同房的所有人以及阿Dee都出事，全部被鬼壓，不過我自己好安全咩事都冇，仲要瘋狂去靈探。就算我去寶錡節目，玩過筆仙都完全冇事，真係好想試一次看看是甚麼感受。」

193曾經得罪千年女鬼仲要即場叩頭認錯。（葉志明 攝）

193得罪千年女鬼 即場叩頭

雖然193講到自己經常感受不到靈體，但都有再分享一件奇事，同樣是去到寶錡的節目作客。「我們先是去到一個地方，有一隻千年女鬼，一講起她即時落大雨，需要暫停拍攝，師父跟我說是我得罪了她，叫我要出來叩頭，一叩即時停雨，當然完全解釋不了，叩完幾秒就停雨了。（你做了甚麼事？）可能做得虧心事多。」阿Dee補充：「師父有講到那位千年姐姐本身就唔鍾意193，冇原因，可能是被靚仔傷害過，見到193時就覺得他會傷害她。」肥仔：「你都似經常傷害人的人啊！」

阿Dee 30歲生日開聲想食生日蛋糕，ERROR冇人肯買。（葉志明 攝）

ERROR當阿Dee無道 生日零表示

訪問當日剛好是阿Dee 30歲生日的第2日，問到他今年生日如何度過，他先是苦笑了一下，再說：「我生日在工作中度過，我已經事先講了一次，生日當天有工作，仲有問他們可唔可以買個蛋糕俾我？我真係有要求過，好刻意地講俾所有人聽，但他們真的好堅持自己的狀態，真係唔買！個個都只是『喂，生日快樂！』就完了。其實我覺得唔買蛋糕都唔算慘，我已經試過自己買蛋糕給自己。」不過ERROR最後都有在訪問中送出，蛋糕氣球補飛，阿Dee都講到希望香港快點好起來，回復正軌。

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Makeup：Circle Chong @ Annie G. Chan Makeup

Hair：Lydia Yung @ Chic Private I Salon

場地安排：Barry@巧鬆啲

場地：Kowloon Party Room