呂爵安Edan快過姜濤有戲開　夥吳君如鄭中基拍《闔家辣》搞笑賀歲

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-04 19:15

香港男子組合Mirror，近半年焫著整個娛樂圈，除了霸佔各大小廣告位置，近日更逐一進軍影壇，計Anson Kong（江𤒹生）拍下愛情喜劇《忽然心動》，盧瀚霆（Anson Lo）參與《假冒女團》，今次就到向來走喜劇路線的呂爵安（Edan）獲吳君如邀請拍來年的賀歲片《闔家辣》，仲有機會與鄭中基、梁詠琪合作。

吳君如拍完感人之作《媽媽的神奇小子》，不忘搞笑老本行，再跟鄭中基開拍賀歲片。（《媽媽的神奇小子》劇照）

一部《行運超人》，鄭中基的喜劇細胞被Paco發掘出來，於是開始頻頻接拍喜劇成為笑匠。（《龍咁威2003》影片截圖）

由吳君如監製及演出，鄭中基、梁詠琪、呂爵安（Edan）主演、鄒凱光擔任執行監製，新晉導演鄭晉軒執導，2022首部開鏡的賀歲電影《闔家辣》，將於下星期一舉行發布會，而這是Edan第一部參與拍攝的電影，而計及楊樂文（Lokman）拍過《狂舞派》系列，他便是Mirror第四位成員有得拍戲，仲快過姜濤。不過據知姜濤都正在洽商拍攝彭秀慧新戲，跟毛舜筠演母子。

鄭中基最近零片酬接拍《遺愛》，一面認真扮演警員一角。（《遺愛》電影劇照）

Edan向來沒有偶像包袱，連出po都非常搞笑，演喜劇最適合不過。（Edan呂爵安IG）

點擊睇Edan零偶像包袱moment

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作為賀歲片，再細看陣容，有吳君如主演及監製，又有一代笑匠鄭中基擔正，可見君如是睇中Edan的喜感，為影壇喜劇角色注入新血。而Edan向來都在綜藝節目中擔當搞笑角色，又曾經惡搞隊友的MV，喜感十足，相信對參與喜劇拍攝冇難度。