環球影業繼《侏羅紀》後計劃重啟《大白鯊》　史提芬史匹堡親回應

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-25 16:00

曾拍攝《侏羅紀公園》系列、《奪寶奇兵》、《舒特拉的名單》及《ET外星人》等多部經典電影的史提芬史匹堡（Steven Spielberg），其電影公司Amblin Partners早前宣布與Netflix簽訂多部合作計畫，務求達到每年推出最少一部新電影。雖然此合作計畫已經引起嘩然，但電影公司同時披露了另一件非常震撼影迷的消息。

《大白鯊》一直深受廣大影迷歡迎，但史提芬史匹堡已經拒絕再推這系列電影。（《大白鯊》劇照）

由史提芬史匹堡執導的電影，一直深受廣大影迷歡迎，更多次打破票房紀錄。據估計，史提芬史匹堡執導的電影收入，粗略估計超過85億美元（約450億港元）。其中部份作品，如《侏羅紀公園》及《奪寶奇兵》系列，其故事仍然繼續，其中前者的《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）將在明年上映；而後者的《奪寶奇兵》第五集早前正式開拍。

「侏羅紀」的故事仍然繼續，由「星爵」基斯柏特擔任主角。（《侏羅紀世界：迷失國度》劇照）

環球影業眼見可以繼續開發「侏羅紀」的世界觀，於是就計劃重新啟動史提芬史匹堡另一部經典作品。據外國傳媒《Deadline》報道，原來在與Netflix簽訂合作計畫時，環球影業（Universal Studios）曾與史提芬史匹堡商討重啟經典《大白鯊》的可能性。然而今次環球影業並非找其他導演延伸大師的世界觀，而是找他直接負責延續故事，最終大師以「絕對不會」拒絕了有關提議：「我絕對不會重啟我過往的電影，由《大白鯊》開始。」，相信消息會讓影迷大失所望。