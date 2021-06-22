史提芬史匹堡跟Netflix簽多年合約　否認曾公開杯葛串流平台電影

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荷里活名導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg），早前曾向奧斯卡提議考慮修法，排除串流媒體電影與一般院線電影共同競爭，希望區別出在串流平台上發布的電影，和在院線上映的電影，直言該些電影沒有資格問鼎奧斯卡。

但今日史提芬史匹堡方的電影公司Amblin Partners，宣布跟Netflix簽訂了多年合作合約，令外界感到意外。

荷里活名導史提芬史匹堡（Steven Spielberg）曾開聲抵制串流平台Netflix電影參選奧斯卡。（Getty Images）

史提芬史匹堡、Netflix的Ted Sarandos和Scott Stuber分別對此事都有發表聲明，史提芬史匹堡直言他們最關注的永遠是故事講述，接下來計劃每年都會為Netflix製作多部電影。

而Amblin Partners跟Netflix的協定將會跟早前跟環球影業續簽定的合約共存，且沒有分優先次序，同時為兩方面工作。

Netflixi成功引入史提芬史匹堡一同合作。（劇照）

兩年前，史提芬史匹堡曾採取行動呼籲奧斯卡主辦方美國電影藝術與科學學院，提出修改奧斯卡規則，嚴格限制Netflix等串流平台媒體電影，言行之間有意無意地杯葛Netflix。對於此類報道，Amblin Partners方面表示史提芬史匹堡對串流平台電影和在院線上映電影有強烈意見，但就否認史提芬史匹在學院理事會上封殺串流平台電影，亦沒有公開表態，直言是記者過份曲解他的意思。

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