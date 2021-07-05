【殺出個黃昏】港產片暑假檔頭炮　謝賢、馮寶寶相隔60年再合作

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-07-05 17:00

林家棟監製及聯合編劇；新晉導演高子彬執導；謝賢、馮寶寶、林雪及鍾雪瑩等主演的《殺出個黃昏》，將於下週上映，為暑假檔頭炮港產片。四哥與馮寶寶自粵語片《連理枝》後，相隔60年再合作，四哥表示：「Bobo喺我眼中永遠係一個小妹妹。雖然係舊拍檔，但係今次有新嘅火花，今次一齊再重拾青春。」

戲中四哥與鍾雪瑩對手戲火花十足。（劇照）

而BoBo姐就話：「我聽到係同四哥合作，嗰陣喺馬拉即刻飛翻嚟，佢真係似我大哥哥㗎。今次隔咗60年再合作默契有增無減，好似時光倒流咁！」對於今次出山孭重飛演出，四哥自言不會覺得吃力：「唔辛苦！點會辛苦呀？我拍每一部戲都覺得好好玩，因為我鍾意先會拍㗎嘛！」。四哥近期仲同劇組出席謝票活動，果然老當益壯！

相隔60年再同四哥合作，BoBo姐表示似時光倒流。（劇照）

片方今日（5日）公開首支預告片，曝光劇情及人物關係，四哥飾演的「田立秋」一直恐懼老去，當寂寞無助的他遇上由鍾雪瑩飾演失戀尋死的「屈紫瑩」，不禁泛起憐憫之心；馮寶寶飾演的「蔡鳳」則有多重身份，既是歌廳持牌人、駐場歌手、殺手中介，還是三代同堂的好嫲嫲，看似事業家庭皆得意，卻原來與家人關係不穩，未知如何修補。而林雪飾演的「葉一叢」表面熱愛床上運動，實質是一個渴望被愛包圍的大叔，三人在黃昏之年尋找到存在價值。

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