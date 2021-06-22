票房綜合指數｜《手捲煙》接力上陣　《殺出個黃昏》率先殺出血路

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-22 19:40

繼《濁水漂流》後，又一港產片接力上映，今次到林家棟主演，新晉導演陳健朗執導的《手捲煙》。上星期四（17/6）開畫日，先收24萬，全日排第三名，但短短數日已成功衝上200萬。至於鐵定7月15日上畫的《殺出個黃昏》，父親節優先場亦帶來好消息。（票房資料來源：香港票房有限公司 Hong Kong Box Office Ltd）

林家棟零片酬接拍《手捲煙》，極有誠意。（《手捲煙》劇照）

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港片《手捲煙》於6月17日周四開畫，開畫日收＄247,494，名列第三，排在《無聲絕境II》及新上畫《保鑣救殺手2》之後，但已成為同期港片之冠。隨後周五的票房開始穩步上揚，星期五收＄318,279，到周六及日更分別收＄521,975及＄521,128，單是周末已破百萬。直至昨日（21/6），在口碑及網上熱討下，票房比開畫日更高，收＄255,988，計及早前優先場累積票房，一共收＄209萬，走勢不俗。

謝賢與鍾雪瑩，在《殺出個黃昏》飾演一對近乎爺孫的親情關係。（劇照）

謝賢在戲中飾演退役殺手重出江湖。（《殺出個黃昏》劇照）

而在剛過去的父親節（20/6），由謝賢主演的《殺出個黃昏》率先上映優先場，雖然未有票房表現數字，但綜觀當日的售票情況，大部分都一票難求全院滿座，而84歲的四哥更十分有誠意，親自到戲院謝票，現場氣氛熾熱。